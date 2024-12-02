Üretimde rekabetçilik de gitti

‘Türkiye üretimde rekabetçiliğini kaybetti’ Bu cümle uzun bir süredir sanayiciler tarafından sıkılıkla dile getiriliyor. Özellikle otomotiv sektöründe gelinemiyor rakiplerin artık daha güçlü olması nedeniyle Türkiye’de hem fiyat tutmuyor hem de adetlerde istenilen seviyeye. Fas ve Afrika artık Türkiye’den daha rekabetçi. Türkiye’de var olmaya devam edeceklerini söyleyen Renault Group Türkiye CEO’su Ptacek “Son iki yıldır enflasyon devalüasyondan çok yukarda. Bizde aynı süreçte adım adım rekabetten koptuk. Ama bu rekabetçiliği de geri kazanacağız” dedi.

ALİ YILDIRIM-BURSA

Türk otomotiv sanayi son yılların en zorlu virajlarından birini dönüyor. Avrupa’da yaşanan maliyet krizleri sona eren teşvikler atıl kapasiteye neden oldu. Bu kapasite ağırlıklı olarak Türkiye gibi ülkelere ithalatı hızlandırdı. Yerli üretimi de frenledi. Bir tarafta da maliyet artışı var. Birçok sanayici bu durumdan da rahatsız. Artık üretimin Türkiye’de çok da rekabetçi olmadığına değinen sanayiciler Fas ve Afrika’nın yeni gözde üretim noktaları olduğuna değindi. Bu yüzden dış ticaret dengesinin de kısıtlamalar dışında gittikçe kırmızıya döndüğü görülürken, ithalatçıların da payı arttı. Yeni Renault Duster’ın banttan inme töreninde sorularımızı cevaplayan Renault Group Türkiye CEO’su Jan Ptacek de bu konuya değindi. Ptacek, Türkiye’nin üretimde rekabetçiliğini kaybettiğini ifade etti. Türkiye’de 50 yıldır var olduklarını söyleyen Ptacek “Burada olmaya devam edeceğiz. Türkiye çok daha iyi bir noktaya gelecek. Türkiye’nin rekabetçiliğinin geri geleceğine inanıyoruz” dedi.

‘ZAMANLA BUNU YEKRAR YAKLAYACAĞIZ’

Son 2 yıldır enflasyonun devalüasyondan çok daha yukarıda olduğunu anlatan Ptacek şöyle devam etti: “Bunlar birbirlerini yakalayamıyorlar. Bu nedenle bazı tedarikçilerimizin rekabetçiliği düşmüş oluyor. Bu bir zaman. Zamanla bunlar birbirlerini tekrar yakalayacak. Biz stratejimizi değiştirmiyoruz. Yerli üretim ve yerlileştirme çalıştırmaları için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Biz bir ekosistemin bir parçasıyız. Bu da çok önemli. Türkiye’de otomobil ekosisteminin önemli bir parçası. Bu da bizim işimizin bir parçası. Uzun dönemde de bu bize değer getirecek.”

FAS VE AFRİKA DAHA REKABETÇİ

Renault Group Türkiye olarak planlardan vazgeçmediklerini söyleyen Jan Ptacek “Bizim bir planımız var. Bunu uyguluyoruz. Yıllara göre bir planımız var. Bizim 2027’ye kadar bir planımız var. Uzun döneme bakarsak Türkiye rekabetçiliğini korumak zorunda. Biz şu an 2027’ye kadar görüyoruz. Daha uzun vadeler için Türkiye’nin rekabetçiliğini koruması çok önemli. Uzun vadede Fas gibi ülkeler çok daha rekabetçi. Biz de onlarla ekonomik açıdan, rekabetçilik açısından şu anda mücadele etmek zorundayız” dedi.

TÜRKİYE ELEKTRİKLİ ARACA EN ÇOK TEŞVİK VEREN ÜLKE

Türkiye’de mevcutta var olan elektrikli araç teşviklerine de değinen Jan Ptacek “Türkiye’de elektrikli araç ekosistemi giderek büyüyor. Şu anda dünyada elektrikli araçların en çok teşvik edildiği ülke. Bildiğiniz gibi yüzde 10 ÖTV elektriklilerde. Bizim de elektrikli ürünlerimiz var. Biz de gelecek planlarımız için düşünüyoruz, bakıyoruz” yorumunu yaptı.

’600 BİN DENİLİYORDU 1 MİLYONU GEÇECEĞİZ’

Bu yılın zor geçeceğini herkesin söylediğini aktaran Jan Ptacek “2023 yılı da 2024 yılı zor olacağı söylenmişti. Her iki yılda 1 milyon adedin üzerinde satış yapıldı. Türkiye böyle bir ülke. Biz esnek olduğumuz sürece bunun üstesinden geliriz. Her senenin başında ODMD’de pazarın 600 bin adet olup olmayacağını tartışıyoruz. Artık bu rakamları kimse konuşmuyor. Bizim yeni eşik değerimizi 1 milyon adet oldu. Dolayısıyla bu bizim için yeni bir değer” yorumunu yaptı.

‘YÜZDE 100 ELEKTRİKLİ ÜRETİMİ

2027’YE KADAR OLMAYACAK’

Renault Bursa tesislerinde yılda yaklaşık 360 bin adetlik bir üretim kapasitesine sahip. Tesisin stratejisi 2027’ye kadar belli. 4 yeni modeli banttan indireceklerini yineleyen Jan Ptacek, bunların 3’ünün SUV olacağını söyledi. Birinin Duster olduğuna değinen Ptacek, kalan 3 yeni model hakkında ise bilgi vermedi. İddialara göre geriye kalan 2 SUV modelden birinin B-SUV olacağı tartışılıyor. Binek tarafta da Clio’nun yanına bir model daha geliyor. Tesis aynı zamanda yıllık 750 bin adet de motor üretim kapasitesine sahip. Bu üretimlerde yüzde 100 elektrikli model olacak mı? Sorusuna ise Jan Ptacek “2027 planlarımız arasında şimdilik yüzde 100 elektrikli bir araç üretim planımız yok” cevabını verdi.

RENAULT LOGOLU DUSTER BANTTAN İNDİ

Bugüne kadar yaklaşık 100 ülkede 1,7 milyonun üzerinde satılan Duster’ın üretimine, Türkiye’nin en büyük binek otomobil üretim kapasitesine sahip olan Bursa Oyak Renault Otomobil Fabrikaları’nda start verildi. Tüm dünyanın severek kullandığı Duster, Aralık 2023’te İstanbul’da açıklanan “Renault Uluslararası Oyun Planı” çerçevesinde Renault markası altında Bursa’da üretilerek tüm Türkiye’de satışa sunuluyor. Türkiye otomotiv endüstrisi için oldukça önemli olan bu girişim, Renault’nun uzun yıllara dayanan vizyonunun Türk teknolojisiyle birleşmesinin somut bir sonucu olarak öne çıkıyor.

DACIA LOGOLU DUSTER DA BURSA’DAN ÇIKIYOR

OYAK Renault fabrikasında üretim planlaması şu anda 3’te 2 Clio ve 3’te 1 oranında Duster üzerine yapılıyor. OYAK Renault fabrikası dünyada en fazla Clio üreten fabrika konumunda. Slovenya’da üretilen Clio’lar ise yerel çapta kalıyor. Şu anda kadar 8 bin adet üretilen Duster’ın yıl sonuna kadar 10 bin adedi geçebileceği belirtiliyor. Öte yandan Renault logolu Duster’ın yanı sıra Dacia logolu Duster üretimi de yapılıyor. Romanya’daki fabrikaya destek amacıyla yapılan üretimler yakın coğrafyalara ihraç ediliyor. LPG’nin yanı sıra hibrit üretim Duster da fabrikada yer alıyor.