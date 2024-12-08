Staria’da da bir dönem sona erdi

Hyundai Staria, yeni donanım ve motor seçenekleriyle pazara giriş yapıyor. Uzun bir süre dizel motorla satılan model dizele veda ederek tanıdık 1.6 litrelik turbo benzinli motorla kombine ediliyor.

İlk kez Türkiye pazarına 2022 yılında giriş yapan Hyundai Staria, yeni donanım ve motor seçenekleriyle pazara giriş yapıyor. Uzun bir süre dizel motorla satılan model dizele veda ederek tanıdık 1.6 litrelik turbo benzinli motorla kombine ediliyor. Bu üniteye aynı zamanda bir elektrikli motor da destek veriyor.

225 BEYGİR GÜCÜNDE

Hibrit model dizel kadar olmasa da düşük yakıt tüketimiyle de dikkat çekiyor. 1.49 kwh bir batarya ile kombine edilen yeni ünite iki motorun birleşimiyle 225 beygir güç ve 367 NM de tork sunuyor. Tork konvertörüne sahip 6 ileri şanzımanla araç, sınıfının en performanslı modellerinden biri olmaya da aday gösteriliyor. 9 kişiye seyahat imkanı sunan araç, donanımıyla da dikkat çekiyor. Direksiyon arkasına yerleştirilen kulakçıklarla da kontrol edilebilen şanzımanın vites kolu da yok ve diğer Hyundai modellerinden olduğu gibi tuşlu olarak (e-shift by wire) olarak sunuluyor.

1.8 MİLYON LİRADAN GELDİ

“Kablosuz Akıllı Telefon Şarj Sistemi, 6 hoparlörlü müzik sistemi ve anahtarsız giriş ve çalıştırma sistemiyle” kullanıcılarına kolaylık sağlayan STARIA’nın dört bir köşesinde “USB Type-C Girişleri” de var. Hibrit versiyonla beraber yakıt tüketimi ortalama olarak 7,6 lt verilen Hyundai STARIA, Türkiye’de Elite donanım seviyesi ve 4×2 çekiş sistemiyle 1.895.000 TL’ye satılıyor.