Jaguar, “Copy Nothing” felsefesi doğrultusunda gelecekteki araçlarına ilham vermek amacıyla cesur form ve oranlarla şekillendirdiği TYPE 00 konseptini Miami Art Week kapsamında ilk kez gösterdi. Bu konsept 2025 sonunda tanıtılacak dört kapılı elektrikli bir GT olarak sahneye çıkacak.

Jaguar yeni konsept modeli TYPE 00’ı ilk kez sahneye çıkardı. Copy Nothing (hiçbir şeyi kopyalama) felsefesine dayanarak birkaç hafta önce tanıttığı yeni logosuyla birlikte marka otomotiv dünyasında tartışmalara da konu olmuştu. Yeni mottoyla birlikte artık Jaguar farklı tasarımları ve renkleri bir araya getireceğinin mesajını verirken, pembe renkle tanıtılan ilk model de dikkatlerden kaçmadı. TYPE 00; elektrikli araç tasarım normlarının dışına çıkarak uzun bir motor kaputu, kıvrımlı tavan çizgisi, hareketli sırt profili ve dramatik bir siluet için 23 inç alaşımlı jantlarla sunuluyor.

2025 SONUNDA TANITILACAK

Jaguar’ı efsanevi mirası, sanatı ve duygusal çekiciliğiyle benzersiz bir İngiliz lüks markası olarak tanımlayan JLR CEO’su Adrian Mardell “Jaguar, benim için derin bir anlam ifade ediyor. Şimdi yeniden keşfediyoruz ve E-TYPE gibi ikonik modellerimize duyulan hayranlığı tekrar canlandıracağız” dedi. Aracın çift kanatlı kelebek kapıları ve yeni nesil bagaj kapağı açıldığında, dış tasarımla benzer şekilde. Kabin, iç mekan boyunca uzanan el işçiliğiyle işlenmiş üç pirinç hatla dikkat çekiyor. Bu hatlardan biri, kabinin ortasında yer alan 3,2 metrelik pirinç omurgayı oluşturuyor ve bu omurga, iki gösterge panelini birbirinden ayırıyor. Jaguar’ın konsept aracı TYPE 00’dan ilhamla tasarlanacak ilk aracı, 2025 sonunda tanıtılacak dört kapılı elektrikli bir GT olacak.