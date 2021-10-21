Uniroyal lastikleri Continental güvencesiyle yeniden Türkiye’de

Continental markalarından Uniroyal lastikleri, yeniden Türkiye’de sürücülerle buluşuyor. Uniroyal lastikleri, köpekbalığı pullarının girift kanallarından ilham alınarak geliştirilen teknolojisi (Shark Skin Teknoloji) ile öne çıkıyor.

Dünyada ilk yağmur lastiğini 1969 yılında piyasaya süren Continental markalarından Uniroyal lastikleri, yağmurlu havalarda ve ıslak yol koşullarında üstün performansı ve ilham verici tasarımı ile öne çıkıyor. Continental Türkiye güvencesiyle yeniden Türkiye‘de sürücülerle buluşan Uniroyal lastikleri, özel geliştirilen köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknoloji) sayesinde su akış türbülanslarını önemli ölçüde azaltarak ıslak yol koşullarında daha güvenli bir sürüş deneyimi yaşatıyor.

KÖPEK BALIĞINDAN

İLHAM ALDI

Köpekbalıklarının derisi pürüzlü bir mikro yüzey oluşturan çok sayıda küçük pulla kaplıdır. Bu pullar sayesinde köpekbalığı derisinin üzerinden su akarken su türbülansı da azaltılır. Su sürtünmesi ve enerji kaybı azaldığından köpekbalığı da daha az çabayla daha hızlı hareket edebilir. Lastik geliştirme çalışmalarında doğadan ilham alan Uniroyal, tasarım mühendislerinin geliştirdiği köpekbalığı derisi teknolojisi (Shark Skin Teknoloji) ile köpekbalığı derisinin yarattığı etkiyi lastiklerine aktarıyor.

GÜVENLİĞE ÖNEM VERİYOR

Yağışlı havalarda ve ıslak yol koşullarında su, lastiklerin yolla temasını keserek yol tutuş performansını olumsuz yönde etkiliyor. Bu nedenle ıslak zeminde araç sürerken fren yapmak veya aracı yönlendirmek neredeyse imkansız hâle geliyor, suda kızaklama da bu koşullarda meydana geliyor. Uniroyal lastiklerinde bulunan köpekbalığı derisine benzer yapı sayesinde su akışı neredeyse tamamen türbülanssız oluyor. Uniroyal lastikleri ıslak zeminde dâhi yol yüzeyine tutunmayı sürdürüyor, böylece suda kızaklama riski de azalıyor. Güçlü bir kavrama sağlamanın yanı sıra köpekbalığı teknolojisi ıslak zeminde fren mesafelerini kısaltmaya da yardımcı oluyor. Böylece, hava nasıl olursa olsun, daha güvenli bir yol tutuşu ile kesintisiz bir sürüş keyfi sunuyor.