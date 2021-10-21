Suzuki hibrit modellerinde ekim kampanyası

Suzuki hibrit modelleri ekim ayında kampanyalı. Ekim ayında dilediği modeli seçip, 100 bin TL için 12 ay vade ve % 0,99 kredi imkânından faydalanmak mümkün.

Suzuki hibrit modelleri ekim ayında kampanyalı. Ekim ayında dilediği modeli seçip, 100 bin TL için 12 ay vade ve % 0,99 kredi imkânından faydalanmak mümkün. Suzuki, ülkemizde 4×4 veya 4×2 çekiş seçenekleriyle sunduğu, standart sunulan güvenlik özellikleriyle segmentinde ön plana çıkan, Vitara Hibrit modeli için ay boyunca fiyat sabitlediği ön satış uygulamasını devreye aldı. Bu avantaja ek olarak ay boyunca yeni bir Vitara Hibrit almak isteyen müşteriler, 100 bin TL için 12 aya varan vade ile % 0,99’luk kredi desteğinden de yararlanabilecekler. Suzuki Vitara Hibrit modellerine Ekim ayı boyunca 354 bin 900 TL’den başlayan fiyatlarla sahip olunabiliyor.

ZENGİN GÜVENLİK DONANIMI

Yetenekli SUV Vitara Hibrit, donanım ve güvenlik özellikleri sayesinde hem şehir içinde hem de uzun seyahatlerde verimli ve konforlu yolculuklara olanak tanıyor. 9” multimedya cihazı, 4,2” renkli LCD bilgi ekranı, panoramik sunroof ve otomatik klima gibi özellikleriyle kullanıcıların tüm ihtiyaçlarına yanıt veren Vitara Hibrit, ileri güvenlik özellikleriyle de öne çıkıyor. Suzuki Vitara Hibrit’in güvenlik özellikleri arasında; Çift Sensörlü Fren Destek Sistemi (DSBS), Kör Nokta Uyarı Sistemi (BSM), Arka Çapraz Trafik Uyarı Sistemi (RCTA); Trafik İşareti Tanımlama Sistemi (TSR), Şerit Takip İhlal ve Uyarı Sistemi ve Adaptif Hız Sabitleme Sistemi (ACC) yer alıyor.