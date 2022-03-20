Isuzu D-Max faiz kampanyası

Isuzu D-Max kampanyası başladı. Isuzu, pick-up segmentindeki iddialı modeli D-Max’e özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında D-Max pick-up serisi için ise 110.000 TL için 12 ayda yüzde 0,69 faiz olanağı sağlanıyor.

Isuzu D-Max kampanyası başladı. Anadolu Isuzu, pick-up segmentinde özel bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında D-Max pick-up’lara, 110.000 TL için 12 ayda yüzde 0,69 faiz kolaylığı ile sahip olma imkanı sunuluyor. D-Max’e özel kampanya, 31 Mart 2022 tarihine kadar geçerli olacak.

Pick-up segmentinde farklı müşteri beklentileri ve ihtiyaçlarını karşılayan dört farklı donanım seviyesinde sunulan D-Max, 2020 yılı sonunda yenilenen ve sınıfında standartları yükselten özellikleriyle pazarda ilgi görmeye ve satış rakamlarını yükseltmeye devam ediyor.

D-Max’in “V-Go” donanım seviyesi temel iş gücü gereksinimi eksiksiz karşılayacak şekilde tasarlanırken, “V-Life” ise D-Max’i iş gereksinimlerinin yanında kişisel olarak kullanacak kişiler düşünülerek tasarlandı. “V-Joy” ve özellikle de “V-Cross” sürüş deneyiminden daha fazla keyif almak ve üst segment araç konforunu hissetmek isteyenler için tasarlandı.