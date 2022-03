Ford Otosan, Romanya ile dünyada ilk 5’e girecek

Ford Otosan Türkiye’deki operasyonlarını Romanya ‘ya da taşımaya başladı. Ford’un Romanya’daki fabrikasını yaklaşık 575 milyon avroya satın alan Otosan, Türkiye ayağıyla birlikte üretim kapasitesini 900 bin adede ulaştıracak. Burada elektrikli araç üretimine ağırlık verecek olan marka, uzun bir aradan sonra ilk kez otomobil üretimine de dönmüş olacak. Ford Otosan Genel Müdürü Yenigün “Markamız bu satın almayla birlikte dünya üretiminde ilk 5’e girecek” dedi.

ALİ YILDIRIM

Türkiye’nin otomotiv sanayisinde en büyük üretici ve ihracatçılarından olan Ford Otosan, operasyonlarını Romanya ile Avrupa yolunda genişletmeye devam ediyor. Türkiye’de yıllık 650 bin adetlik üretim kapasitesiyle üretime devam eden Otosan, Ford’un Romanya’daki Craiova fabrikasını bünyesine kattı. Böylece şirketin toplam yıllık üretim kapasitesi 900 bin adede ulaştı. Yeni fabrikayla birlikte Otosan uzun bir aradan sonra yeniden binek otomobil de üretecek. Üretim tesisinin hemen hemen tek sahibi Otosan olacak.

575 MİLYON AVRO’YA ANLAŞILDI

Ford Otosan, Romanya Craiova fabrikasını 575 milyon avro işlem bedeli ile satın almak üzere anlaşma imzaladı. Ayrıca tesisin gelecekteki kapasite kullanım oranı dikkate alarak en fazla 140 milyon avroya kadar ilave ödeme yapılması konusunda anlaşmaya da varıldı. Ödemenin yüzde 25’inin özsermaye yüzde 75’inin ise krediyle yapılacağını belirten Ford Otosan Genel Müdürü Haydar Yenigün “Böylece markamız bu satın almayla birlikte dünya üretiminde ilk 5’e girecek” dedi.

TOPLAMDA 6 ARAÇ ÜRETİLECEK

Satın almayla birlikte 6 adet araç üreteceklerini ifade eden Yenigün, E-Transit, Tourneo Custom, Transit Custom, Tourneo Courier, Transit Courier ve Puma modellerinin Otosan çatısı altında olacağını söyledi. Yıllık üretim kapasitesi 900 bin aracın üzerine çıkarken, çalışan sayısı da 20 bini geçecek. Anlaşmanın tamamlanması ile Ford Otosan 2 ülkede 4 fabrikayla gaza basacak. Koç Topluluğu ve Ford Motor Company arasındaki yüz yıla yaklaşan köklü ortaklığa dikkat çeken Ford Avrupa Başkanı Stuart Rowley “Ford Otosan global otomotiv endüstrisinin en başarılı ve köklü ortak girişimlerinden biri. Koç Holding ile ortak girişimimiz Ford Otosan’daki stratejik ortaklığımızı genişletmekten mutluluk duyuyoruz. Craoiva’daki başarılı operasyonumuzun, Ford Otosan’ın özellikle ticari araçlar ve elektrikli araçlarda elde ettiği uzmanlık ve deneyim ile daha da yüksek başarı seviyelerine ulaşacağına inanıyorum” diye konuştu.

ELEKTRİKLİ DÖNÜŞÜM ÇOKTAN BAŞLADI

Haydar Yenigün “Türkiye’nin ihracat şampiyonu ve Türkiye otomotiv endüstrisinin lokomotif şirketi Ford Otosan olarak Türkiye otomotiv sanayisinin elektrikli dönüşümüne liderlik edecek, ülkemizdeki en büyük özel sektör yatırımlarından birini geçtiğimiz sene açıklamış ve Kocaeli operasyonlarımızı 650 bin araçlık kapasiteye ulaştıracağımızı söylemiştik. Şirketimiz için bir ilke imza atarak, global üretim operasyonlarımızı başlatıyor ve bir hayalimizi daha gerçekleştirmenin mutluluğunu yaşıyoruz. Ayrıca, ülkemizi uluslararası bir coğrafyada da gururla temsil edecek olmanın heyecanı içindeyiz. Fabrikanın kapısında Ford Otosan yazacak. Fabrikamıza çalışan imalatçılar da belki yanımızda gelecek. Tabi öncelik finansal durum. Eğer bu onlar için de mantıklı olursa Romanya’da yeni Türk imalatçı tesislerinin açılması zor değil. Fakat diğer şartlarda her türlü Romanya fabrikamıza ithalat yapmış olacağız. Bununda Türkiye’nin ihracatını olumlu etkileyeceğini düşünüyoruz” dedi.

PUMA’YI ÜRETMEMİZ AVANTAJ SAĞLAYACAK

Tasarımını ve mühendisliğini Ford Otosan’ın üstlendiği yeni nesil Transit Courier’nin van ve kombi versiyonları 2023 senesi itibariyle ve bunların tam elektrikli versiyonları 2024 senesi itibariyle Cravoiva’da üretilecek ve piyasaya sunulacak. Ayrıca Craiova’da üretilmekte olan, Avrupa’nın 2021’de en çok satan binek aracı Ford Puma’yı, 2024 senesi itibariyle devreye alınacak Ford Puma’nın yeni tam elektrikli versiyonunu ve 1.0 litre EcoBoost motorlarının üretimini de Ford Otosan üstlenecek. Üretimle ilgili konuşan Haydar Yenigün “Bütün markalar yavaş yavaş SUV üretimine dönüyor. Bizde de bu yavaş yavaş başladı. Puma’yı Otosan olarak Romanya’da üretmemiz bize elbette bir avantaj sağlayacak. O yüzden Türkiye pazarı için de biz elimizden geleni yapacağız. Bu hem üretim hem de fiyat alanında olacak” açıklamasını yaptı. Öte yandan Ecosport üretimi de son bulacağının bilgisi paylaşıldı.

YENİ NESİL ARAÇLAR İÇİN ANKARA’DA BATARYA FABRİKASI KURULUYOR

Toplantının akabinde dün Koç Holding, batarya yatırımı için harekete geçtiğini duyurdu. KAP’a açıklama yapan Koç Holding, Ankara’daki batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda Ford ve SKO ortaklığına dair niyet mektubu imzalandığını duyurdu. Holding tarafından paylaşılan açıklamaya göre ortaklıkla birlikte gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi, 2025 yılında yıllık 30 – 45 Gigawatt saat kapasite ile başlayacak. Hedefe ulaşılmasıyla birlikte bataryaların yeni nesil Transit araçların üretiminde kullanılması amacıyla Ford Otosan A.Ş.’ye satışı konusu da değerlendirilecek. Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Y. Koç “Ortağımız Ford ile¬ 100 yıla yaklaşan güçlü iş birliğimiz ileriye dönük stratejik yatırım fırsatlarına da imkân sağlıyor. Ford Motor Company, SK On Co., Ltd. ortaklığı ile Ankara’da gerçekleştirilmesi planlanan batarya üretimi yatırımına Koç Topluluğu’nun katılması konusunda bağlayıcı olmayan bir mutabakat anlaşması imzalandı. Bu hamle, Topluluğumuzun ve iş ortaklarımızın ülkemize olan inancının bir ispatı olmakla birlikte, batarya üretiminde Türkiye’ye çok önemli bir küresel rekabet avantajı sağlayacak yatırımın ilk adımı olarak tarihe geçecek. Koç Topluluğu’nun otomotiv endüstrisindeki gücü ve yurt içi pazardaki lider konumu, ortağımız Ford’un bize ve ülkemize olan güveni, SK On Co., Ltd.’nin köklü tecrübesi bu projeye olan inancımızı daha da pekiştiriyor” dedi.