500 bin liranın bile hükmü yok

En ucuz otomobilin fiyatı 7 aylık süreçte yüzde 60 arttı. 155 bin liralık en ucuz etiket bugün 250 bin liraya merdiven dayadı. Hatta fiyat skalası yarım milyon liraya çıksa bile 100’den fazla model arasında sadece 45 araca para yetiyor. 300 bin lira sınırında ise 16 model otomobil kaldı.

ALİ YILDIRIM

Otomobil ve hafif ticari araç pazarı Türkiye’de bir dönemler altın çağını yaşıyordu. Fakat Türkiye’de yaşanan kur, faiz ve düşen alım gücü üçgeni yeni bir otomobil sahibi olmayı uzaklaştırdı. Ağustos 2021’de güncellenen matrahlarla birlikte otomobil fiyatları yüzde 50 ÖTV etkisiyle düşerken, o dönemde hemen hemen 60 modelin dahil olduğu ‘en ucuz araçlar’ listesinden bugün eser yok. Geçen yıl yapılan matrah değişiminde en ucuz otomobil 154 bin 600 lira iken, bugün en düşük fiyat 248 bin 100 lira. Tabi aynı zamanda değişimler de gerçekleşiyor.

EN UCUZUNUN FİYATI BİLE 7 AYDA YÜZDE 60 ARTTI

Fiat Egea Sedan Ağustos 2021’in en ucuzu iken bugün bu zirve Renault Clio’da. Sadece 7 aylık süreçte ucuz otomobilin fiyatı bile yüzde 60 yükseldi. Hatta bugün yarım milyon lirası bile olanın sadece 45 model seçeneği var. 300 bin sınırında ise 16 otomobil modeli kaldı. 1 yıl öncesine kadar 500 bin lira sınırında yükselen segment olan SUV’de C sınıfına bile rahatlıkla ulaşılabiliyorken, anca B-SUV’un bazı versiyonlarına ulaşmak mümkün. 100’den fazla modelin satıldığı Türkiye otomobil pazarında yarım milyona alınabilen otomobil sayısı oranı yüzde 50’nin bile altında. Bu 45 modelin 30 adedi manuel, 40’ı benzinli ve 24 adedi de 2021 model. Böylece yarım milyonun alım gücü bugün bakıldığında en azından otomobil pazarında çok bir şey ifade etmiyor. Eğer fiyatlar böyle gitmeye devam ederse, 2022 sonlarında bu tabloyu yarım milyon değil 1 milyon lira olarak konuşmamız çok da uzak değil gibi gözüküyor.

300 BİN LİRAYA KADAR 16 OTOMOBİL KALDI

Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Sıfır kilometre araçlarda ise Ocak ve Şubat aylarında içinde bulunduğumuz zorlu ekonomik duruma göre iyi sayılabilecek satış adetlerinin gelmesinin en büyük nedenlerini filo şirketlerinin bu süreçte araç alımı ve sıfır kilometre araç satın alabilecek güce sahip olan sıfır araç satın alımını bir nevi yatırım aracı olarak gören vatandaşlar oluşturdu. Dövizdeki artış devam ettiği sürece artacak olan sıfır araç fiyatları ve sektör acil olarak ÖTV’de matrah güncellemesi ve kredi oranlarda daha düşük faiz oranları bekliyor. Şu an en düşük 0 km binek otomobilin 248 bin 100 TL olduğu sektörde, 300 bin TL’ye kadar sadece 16 otomobil kaldı” dedi.

TEK C-SUV DACIA DUSTER

Otomobil satışları, yılın ilk iki ayında geçen yıla göre yüzde 16,8 daralarak 66 bin 661 adet olarak kayıtlara geçti. Ocak-Şubat 2022’de segment lideri SUV modeller. 27 bin 152 adetle başı çeken SUV’leri, eski lider sedan (24 bin 145) otomobiller takip etti. Hatchback otomobiller ise uzun süredir olduğu üçüncülük seviyesini korudu. Sıralamaların değiştiği kadar fiyatlarda da büyük farklılıklar oldu. Yine yarım milyon lira baz alındığında C-SUV’da tek seçenek Dacia Duster. B-SUV’da da alınabilecek 11 model var. Burada da ortalama etiketler zaten 450 bin lira seviyesinde.

İKİNCİ EL TUTULMASI YENİDEN BAŞLADI

İkinci el araç değerleme uzmanı Cardata Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın “Eylül-Aralık 2021 döneminde ikinci el araç fiyatlarında oluşan yüksek artış Ocak 2022 sonu itibarıyla geri geldi. Böylece bir nevi fiyatlardaki köpük de alındı. O da yaklaşık yüzde 15 gibi bir gerilemeye denk geldi ikinci el fiyatlarında. Ancak bu gerilemeye karşın bile ikinci el de araç alım satımı hala çok fazla ilerlemiyor. Talep düştü. Bunda en büyük 5 sebep vatandaşın satın alım gücünün düşmesi, ikinci el araç fiyatlarındaki gerilemeye rağmen fiyatların hala yüksek olması, vatandaşın ekonomik parametrelerin daha net hale gelmesini beklemesi, döviz kurundaki belirsizlik ve esnafın elinde stok maliyeti yüksek araçların olması. Diğer taraftan geçen haftadan beri döviz kurundaki artış ikinci el araç fiyatlarında Mart 2022 ortası itibarıyla Şubat sonuna göre yüzde 1,5 artışa sebep oldu. Bu artış -eğer döviz kurundaki artış devam ederse Mart sonuna kadar da yine yüzde 2’ye kadar artışlar görmek mümkün” dedi.