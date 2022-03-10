En güzel süper otomobil: Ferrari Daytona SP3

Ferrari, Icona serisinin yeni üyesi Daytona SP3, 37’nci Paris Uluslararası Otomobil Festivali’nde büyük ödül olan “2022’nin En Güzel Süper Otomobili” seçildi.

Ferrari, Icona serisinin yeni üyesi Daytona SP3, 37’nci Paris Uluslararası Otomobil Festivali’nde büyük ödül olan “2022’nin En Güzel Süper Otomobili” seçildi. Ayrıca festival jürisi, Ferrari’nin Tasarımdan Sorumlu Başkanı Flavio Manzoni’yi otomotiv sektöründeki özgün, yaratıcı ve etkili çalışmaları nedeniyle “Büyük Tasarım Ödülü” ile ödüllendirdi. Her yıl düzenlenen ödüllerde, otomobil dünyasının etkili isimlerinden oluşan bir jüri, tasarımı ve estetik güzelliği ile bir spor otomobili ödüllendiriyor. 2022 En Güzel Süper Otomobil ödülü alan Ferrari Daytona SP3, tıpkı diğer Icona’lar gibi, marka tarihini köklerine sadık kalarak yaşatması ve sınırlı sayıda üretilecek olmasıyla da öne çıkıyor.

Ferrari’nin Tasarımdan Sorumlu Başkanı Flavio Manzoni konuyla ilgili yaptığı değerlendirmede “Bu iki önemli ödül, liderlik etme ayrıcalığına sahip olduğum Ferrari Tasarım Merkezi’nin ulaştığı kalite ve mükemmellik seviyelerinin ve Ferrari Daytona SP3 özelinde gerçekleştirilen, gelişmiş araştırmaların kanıtı niteliğini de taşıyor.” dedi.

1950’LERE KADAR UZANIYOR

Ferrari “Icona” serisi, 1950’lerde markanın birçok prestijli zaferle motor sporlarında efsane statüsünü kazanmasına yardımcı olan efsanevi yarış otomobillerinden ilham alan Ferrari Monza SP1 ve SP2 ile 2018 yılında pazara sunuldu. ‘Icona’ serisinin en yenisi Daytona SP3 de tıpkı diğer Icona’lar gibi en yenilikçi teknolojileri kullanarak markanın ikonik ve ölümsüz tasarımlarını yeniden yorumlayarak Ferrari tarihini yaşatıyor. Daytona SP3’ün ismi, efsanevi 1-2-3 zaferini çağrıştırıyor ve markanın motor sporları zaferlerinde rolü olan Ferrari spor prototiplerine gönderme yapıyor. Ferrari’nin yarış efsaneleri 330 P3/4, 350 Can-Am, 512 S modellerinden ilham alınarak tasarlanan, çıkarılabilir rijit tavanlı Daytona SP3’ün, “Targa” gövde tipi de yine spor prototip dünyasından esinleniyor. Böylece Daytona SP3, sadece üstün performans değil, aynı zamanda keyifli bir sürüş de sunuyor. Teknik açıdan da 1960’lı yıllardaki gelişmiş mühendislik çözümlerinden esinlenen Daytona SP3, o yıllarda olduğu gibi bugün de motor, şasi ve aerodinami olmak üzere üç temele odaklanarak maksimum performans elde ediliyor. Yarış otomobili ruhuna uygun olarak arkada konumlandırılmış; ikonik Ferrari motoru olan atmosferik V12’ye sahip olan Daytona SP3, 840 cv güç, 697 Nm tork ve 9500 d/d maksimum devir sayısı ile Ferrari’nin en güçlü motoruna sahip modellerinden biri olarak öne çıkıyor. Daytona SP3 aynı zamanda bugüne kadar üretilen en aerodinamik model olarak da adlandırılıyor.