5 milyonluk coupe

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé Türkiye’de yola çıktı. Yaklaşık 5 milyon liralık fiyat etiketiyle dikkat çeken model, 3 farklı motor seçeneğine sahip.

Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé Türkiye pazarına giriyor. İlk aşamada 3 farklı motor seçeneğiyle, 4 milyon 959 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla müşteriler ile buluşacak olan Mercedes-AMG GT 4-Kapı Coupé, daha da kişisel bir yapı kazandı. AMG Special Edition versiyonu, dört kapılı spor otomobilin özgün karakterini daha da güçlendiriyor. Jant, döşeme, süsleme ve gövde rengi yelpazesi ile kişiselleştirme olanakları artarken yeni yürüyen aksam, sportiflik ile konfor arasında daha da geniş bir seçenek sunuyor. Daha önce sunulan kapsamlı güncelleme sayesinde AMG GT 4-Kapı Coupé, teknolojik açıdan oldukça gelişmiş özelliklere sahip bir konumdaydı. Güncellenen sürüş destek sistemleri ve AMG’ye özgü işlevlere sahip standart olarak sunulan 2 adet MBUX bilgi-eğlence sistemine sahip 12.3 inç’lik ekran kokpitteki önemli yeniliklerden bazıları olarak öne çıkıyor.

3 FARKLI YENİ RENK SEÇENEĞİ

AMG GT 4-Kapı Coupé iç mekânda da çıtayı yükseltiyor. Tüm versiyonlar için; metalik spektral mavisi, MANUFAKTUR mat spektral mavisi ve MANUFAKTUR metalik elmas beyazı olmak üzere üç yeni gövde rengi sunuluyor. Yeni AMG Gece Paketi II, daha da sportif ve daha dikkat çekici bir görünümü beraberinde getiriyor. Özel AMG Special Edition versiyonu, AMG GT 4-Kapı Coupé’nin lüks yanını vurguluyor. Tüm motor seçenekleri ile sunulan “Edition” versiyonu, V8 görünüm paketiyle ayrışıyor. Koyu kırmızı, değerli taş rengindeki özel boya, kendinden emin gösterişli bir görünüm sergilerken, AMG Dış Mekan Krom Paketi ve 5 çift kollu, gri 21 inçlik AMG alaşım jantlarla kusursuz uyum sağlıyor.

AMG RIDE CONTROL SÜSPANSİYON SİSTEMİ

Sertliği seçilebilen AMG RIDE CONTROL süspansiyon sistemi, yine çok odalı havalı süspansiyonu esas alıyor. Süspansiyon sistemini elektronik kontrollü ayarlı amortisörler tamamlıyor. Tamamen yeni olan bu süspansiyon sisteminde ilk kez, iki basınç tahliye valfi kullanılıyor. Amortisörün dışına takılan sonsuz değişken kontrol valfleri sayesinde, sönümleme kuvveti farklı sürüş koşullarına ve sürüş programlarına daha da hassas bir şekilde uyarlanabiliyor. Bir valf geri basma aşamasını, yani tekerlek geri teptiğinde ortaya çıkan kuvveti kontrol ediyor. Diğer valf ise tekerlek içeriye doğru girerken oluşan sönümleme anındaki sıkışmayı kontrol ediyor. Sürücü, AMG DYNAMIC SELECT sürüş programlarını kullanarak tek bir düğme yardımı ile tamamen dinamik “Spor+” modundan keyifli ve sakin sürüş için “Konfor” moduna kadar istediği düzeyi seçebiliyor. Ayrıca sürüş programlarından bağımsız olarak AMG direksiyon simidi kumanda tuşlarıyla da ayarlanabiliyor. Ek olarak, müşterilere daha fazla AMG jant seçeneği sunuluyor ve bunun dışında altı silindirli versiyonlarda kırmızı fren kaliperleri sunuluyor.

4 LİTRELİK V8 MOTOR

Yeni Mercedes-AMG GT’de 3 farklı versiyon dikkat çekiyor. GT 43 4MATIC+ versiyonunda sunulan 3 litrelik benzinli motor 367 beygir gücünde. 500 NM tork üreten motor, 0’dan 100 kilometre hıza 4,9 saniyede ulaşıyor. Aracın son hızı saatte 270 kilometre iken fabrika verisine göre de ortalama tüketimi hemen hemen 10 litre seviyesinde. GT 53 seçeneğe de yine 3 litrelik benzinli motor eşlik ediyor. 435 beygir güçle ortaya çıkan ünitenin torku da 520 Nm. GT 43’ten 0,4 saniye daha hızlı olan versiyonun son hızı da saatte 28 kilometre. En güçlü versiyon ise GT 63 S E Performans. 4 litrelik V8 motorun eşlik ettiği araç, 639 beygir güce 900 Nm de torka sahip. Araca aynı zamanda 204 beygirlik elektrikli bir motor da destek veriyor. 0’dan 100 km hıza 2,9 saniyede çıkan V8’in maksimum hızı da saatte 316 kilometre.