Yeni C3 Aircross mayısı bekliyor

Citroen C3 Aircross yenilendi. Mayıs ayında Türkiye’de yola çıkması planan modelin Avrupa fiyatı 25 bin euro seviyesinde oldu. 5 ve 7 kişilik oturma düzeni seçeneğine sahip olan modelin hem hybrid hem de elektrikli motor seçenekleri olacak.

Citroen C3 Aircross yenilendi. Mayıs ayında Türkiye’de yola çıkması planan modelin Avrupa fiyatı 25 bin euro seviyesinde oldu. 5 ve 7 kişilik oturma düzeni seçeneğine sahip olan modelin hem hybrid hem de elektrikli motor seçenekleri olacak. C3 modeli ile birlikte Avrupa’da “25.000 Euro’nun Altındaki En İyi Otomobil” kategorisinde Altın Direksiyon ödülüne layık görülen yeni C3 Aircross, aynı zamanda geniş iç hacim ve gelişmiş araç içi konfor özellikleri sunuyor.

İki yeni donanım seçeneği var

C3 Aircross’un Max donanımlı versiyonu, hafifçe sürücüye dönük 10,25 inçlik renkli bilgi-eğlence ekranına sahip. Bu ekran, akıllı telefonlardan esinlenen bir widget mimarisi kullanıyor. Bu sistem sanal kısayollar, navigasyon, telefon, radyo, uygulamalar ve medya işlevlerine erişim sağlıyor. Kablosuz WiFi işlevi, akıllı telefon yansıtma özelliği ile Apple CarPlay ve Android Auto ile uyumlu çalışıyor. Araç içi bağlantı özellikleri, ön tarafta yer alan iki adet USB-C girişi dışında arka koltukların önünde yer alan iki adet daha USB-C girişi ile daha da artırılıyor. 15W kablosuz şarj teknolojisi ise orta konsoldaki özel depolama alanına entegre ediliyor ve iç mekandaki pratik kullanım alanı ihtiyacına cevap veriyor.

5 kişilik düzende 460 litre bagaj

Yeni C3 Aircross ayrıca yeni Advanced Comfort® koltuklarla da donatılıyor. Ekstra 10 ile 15 mm dolgu köpüğü içeren yeni bir oturma yüzeyi ile donatılan koltuklar, seyahat mesafesi ne olursa olsun yeniden tasarlanan yanal destekler sayesinde en üstün konforu sunuyor. Yeni C3 Aircross, geride konumlanan 40/60 oranında katlanan koltuklara sahip. Arka koltuğun 65 mm eğimli olması sınıfının en iyi değerlerinden biri olan 460 litrelik bagaj hacmine etki etmiyor. Kanepe tasarımı olarak bilinen bu alan, özel bir kumaşla kaplanıyor. Temel sürüş bilgileri ise özel tasarlanmış yeni Head-Up Display’e yansıtılıyor. Bu yenilikçi özellik, gözlerini yoldan ayırmadan sürücüye ihtiyaç duyduğu tüm bilgileri vererek çift ekran ihtiyacını ortadan kaldırıyor.

Elektrikli ve hibrit motor seçeneği

Yeni C3 Aircross 136 HP gücündeki 48V hibrit teknolojisine sahip güç-aktarma sistemi ve tamamen elektrikli olmak üzere iki farklı güç ünitesi ile sunuluyor. Tamamen elektrikli versiyon, 300 km’nin üzerindeki menzili ile günlük hayatı kolaylaştırıyor. Citroën, B-SUV sınıfında ilk kez yeni C3 Aircross modelini elektrikli güç seçeneğiyle birlikte sunuyor. Bu sınıftaki müşterilerin sürüş alışkanlıklarına mükemmel uyum sağlayan elektrikli versiyon, 44 kWsa LFP (Lityum Demir Fosfat) batarya teknolojisi ile birlikte 83 kW/113 HP gücünde bir motora sahip. Elektrikli seçenekte gelişmiş batarya sistemi yalnızca 26 dakikada yüze 20’den yüzde 80’e şarj olabiliyor.

Otomatik çift kavrama şanzıman

Yeni C3 Aircross, e-DCT otomatik şanzımanla donatılan Hybrid 136 versiyonuyla yeni bir güç-aktarma organına sahip. 48V hibrit teknolojisiyle donatılan bu versiyon, hibrit uygulamalar için özel olarak geliştirilen ve yüzde 40’ı tamamen yeni bileşenlerden oluşan yeni nesil 1.2 PureTech motorla donatılıyor. 1.199 cc hacme sahip bu 3 silindirli motor, toplamda 136 HP güç üretiyor. Miller döngüsü ile çalışan motor, zeminin altında bulunan 48 V lityum-iyon batarya ile çalışan 21 kW/28 HP elektromotor ve e-DCT elektrikli çift kavramalı otomatik şanzımanla birleştiriliyor.