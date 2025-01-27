2025 model bombardımanıyla başladı

Yeni yılla birlikte model bombardımanı da başladı. Markalar tek tek yeni araçlarını pazara sunmaya başlarken, Honda Civic makyajlandı, Citroen C3 elektriklendi, Opel Mokka makyajlandı. BYD yeni D-SUV modeli Tang modelini pazara sunmaya hazırlanırken, BMW X1’de plug-in hybrid seçeneği geldi.

Yeni yılla birlikte model bombardımanı da başladı. Markalar tek tek yeni araçlarını pazara sunmaya başlarken, Honda Civic makyajlandı, Citroen C3 elektriklendi, Opel Mokka makyajlandı. BYD yeni D-SUV modeli Tang modelini pazara sunmaya hazırlanırken, BMW X1’de plug-in hybrid seçeneği geldi. Sektör bu yıl elektrifikasyon, otonom sürüş teknolojileri ve sürdürülebilirlik alanlarında dikkat çekecek. Hiç kuşkusuz fiyat tutturan kazanacak. Ama bu yıla damgasını vuran tamamen elektrikli modeller olacak.

Honda Civic’e hafif makyaj

Türkiye’de bir zamanlar yerli olarak lanse edilen Honda Civic sedan 2025 yılında elden geçirilen modellerden. Japon üretici makyajlanan modelde teknolojiye odaklanıyor. Honda Civic, benzinli ve turbo LPG’li motor seçeneklerine sahip 1.5 litrelik VTEC Turbo motoru ile satışı devam ediyor. Yenilenen ön ve arka tasarımı dikkat çekerken, C segmentinde konfor iddiasını marka temsilcileri de vurguluyor. Benzinli ve LPG’li motor seçeneği Elegance+ ve Executive+ donanım paketleri ile tüketicilerin beğenisine sunulan yeni Civic, yeni eklenen Kanyon mavisiyle beş farklı gövde rengine sahip. Standart olarak Honda sensing’in aktif güvenlik donanımları ve sürüş destek teknolojileri ile araç lansmana özel 1 milyon 998 bin TL’den başlayan fiyat etiketi sunuyor. Modelin 1.5L VTEC Turbo (benzin) motoru 6.000 d/d’de 182 PS (134 kW) güç ve 1.700-4.500 d/d aralığında 240 Nm tork üretirken; 1.5L VTEC Turbo ECO (LPG) motoru 5.500-6.000 d/d’de 129 PS (95 kW) güç ve 1.700-4.500 d/d aralığında 180 Nm tork değerine ulaşıyor.

Yeni C3 ilkbaharda geliyor

Yeni Citroen C3, yüzde 100 elektrikli olarak 2025 yılının ilkbahar aylarında Türkiye’de yola çıkıyor. Yeni e-C3 ile rakiplerinden ayrışan araç, Citroën Advanced Comfort süspansiyon sistemiyle dikkat çekiyor. 440 km’ye kadar WLTP şehir içi sürüş menzili sunabilen 44 kWsa LFP batarya paketiyle araç 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj oluyor. Ve şarj hızı kapasitesi de 100 olarak hesaplanmış. CitroEn E-C3’e ek olarak ürün gamında yer alacak olan hibrit model 1.2 PureTech 100 HP eDCT6 MHEV versiyonu ile tüketicilere sunulacak. 48V hibrit teknolojisi; belirli sürüş aşamalarında şarj olan 48V lityum-iyon batarya, yeni hibrit sistemde kullanılmak üzere tasarlanan yeni nesil 100 hp (75 kW) gücündeki 3 silindirli benzinli motor ve 21 kW bir ë-Motor isimli elektromotorun entegre edildiği yeni elektrikli ë-DCS6 çift kavramalı şanzımandan oluşuyor.

Opel Mokka da elden geçirildi

Opel Mokka da makyaj operasyonundan geçti. Türkiye’de iki farklı donanım seçeneğiyle sunulan araç, ilk etapta 1.2 litrelik turbo benzinli motorla yola çıkacak. Aracın başlangıç fiyatı 1.6 milyon lira olarak belirlenmiş. Makyajlanan modelde, yeni Opel “Şimşek” logosu ve ön yüzünde yer alan Opel Vizör tasarımına yer verilmiş. Ayrıca model, yeni aydınlatma tasarımına sahip IntelliLux LED Matrix Farları ve yenilenen dijital pure panel kokpiti ile yeniliğe ışık tutuyor. GS donanımında sunulan 18 inçlik jantlarıyla yeni Mokka, her iki versiyonunda da standart olan 10 inçlik dijital sürücü bilgi ekranı ve yeni 10 inçlik renkli dokunmatik ekrana yer vermiş. Araç Türkiye’de Edition ve GS donanımlarına sahip olacak.

BMW X1’e plug-in hybrid geldi

Lüks segmentte yeni modeller artık plug-in hibrit ile dikkat çekiyor. Yeni tasarımı anlayışıyla dikkat çeken BMW de bunlardan biri. Marka X1 xDrive25e modelini plug-in hibrit seçeneğiyle yola çıkardı. BMW X1 xDrive25e; X-Line tasarım seçeneğiyle 3.1 milyon liradan başlayan fiyat etiketine sahip. Modelin plug-in hybrid motoru, 245 beygir maksimum güç ve 477 Nm maksimum tork üreterek 0’dan 100 km/s hıza sadece 6.8 saniyede ulaşıyor. BMW X1 xDrive25e, plug in hybrid-benzinli motoru ile 100 km’de ortalama 0.8 litre yakıt tüketimi sunarken tamamen elektrikli sürüş modunda WLTP kriterlerine göre 86 kilometreye varan menziliyle dikkat çekiyor.

BYD’den yeni SUV model

Türkiye’de 6 modelle faaliyet göstermeye hazırlanan BYD, mart ayında yeni bir SUV aracı daha Türkiye pazarına sokuyor. Çinli üreticinin elektrikli SUV modeli, 7 kişiye yolculuk imkanı olacak. 108.8 kWsa kapasiteli devrim niteliğindeki Blade Batarya teknolojisiyle donatılan araç, 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sunuyor. TANG, çift elektrik motoru, dört tekerlekten çekiş sistemi ve 380 kW (517 HP) gücüyle uzun menziller vadediyor. Araç boyutlarına ve ağırlığına rağmen 0-100 km/s hızlanmasını 5 saniyenin altında tamamlıyor.