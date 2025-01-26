Passat yüksek voltajla geri döndü

Volkswagen uzun bir aradan sonra Passat modelini tekrar sahneye çıkardı. ID modellerini pazara sunan marka, ID.3, ID.4 ve ID.7 ile pazarın voltajını yükseltecek. ID.7 ise Passat’ın yerini alacak.

Volkswagen uzun bir aradan sonra Passat modelini tekrar sahneye çıkardı. ID modellerini pazara sunan marka, ID.3, ID.4 ve ID.7 ile pazarın voltajını yükseltecek. ID.7 ise Passat’ın yerini alacak. Alman üretici Volkswagen, uzun bir süredir sessizliğini yüksek voltajla bozdu. Volkswagen Binek Araç’ın ilk tamamen elektrikli SUV modeli ID.4, Pure donanım seviyesiyle satışa sunuldu. Model, Volkswagen’in SUV ürün yelpazesinde elektrikli bir alternatif olarak dikkat çekerek markanın bu segmentteki iddiasını güçlendiriyor. Volkswagen ID. Ailesi’nin sedan üyesi ve amiral gemisi ID.7 de Türkiye’de geçtiğimiz günlerde satışa sunulan bir diğer dikkat çekici model oldu. Neredeyse 697 kilometreye (WLTP-Birleşik) ulaşan etkileyici menzili, üstün güç aktarma sistemleri, ferah iç mekânı ve premium teknolojileriyle ID.7, uzun mesafeli yolculuklar için benzersiz bir konfor sunarak ID. Ailesi’ni yeni bir seviyeye taşıyor. Volkswagen Binek Araç’ın elektrikli araç gamına eklenecek ID.3’ün ise 2025’in ikinci çeyreğinde satışa sunulması planlanıyor.

Tiguan’ın yerine geçecek: Yeni ID.4

Volkswagen ID.4, kısa sürede Türkiye’de büyük beğeni topladı. Yuvarlak hatlara sahip olan model, sürtünme kat sayısında da 0,28 Cd’lik sürtünme katsayısıyla menzil açısından oldukça verimli. Standart donanımda aydınlatma LED farlarla sağlanırken, sınıfındaki üst seviye aydınlatma teknolojilerinden IQ.LIGHT – LED Matrix farlar, interaktif özellikleriyle fark yaratıyor. 4,58 metre uzunluğundaki ID.4, Volkswagen’in Modüler Elektrikli Araç Platformu (MEB) üzerine inşa edilmiş. Söz konusu modern ve esnek üretim platformu, alan kullanımını hem insanlar hem de teknoloji için tamamen kullanıcı odaklı bir şekilde yeniden tanımlıyor. Uzun aks mesafesi sayesinde ID.4, iç mekânda bir üst segmentte yer alan SUV modeller kadar geniş bir yaşam alanı sunuyor.

543 litre bagaj hacmi

Modern ve sıcak renk tonlarıyla zenginleştirilen iç döşemeler, üstün Volkswagen malzeme kalitesiyle dikkat çekiyor. Arka koltuk sırtlıklarının pozisyonuna göre, bagaj hacmi 543 ile 1.575 litre arasında değişebiliyor. Ayrıca, standart olarak sunulan tavan rayları, kolay açılır/kapanır bagaj kapağı “Easy Open/Close”, bagaj ağı ve bagaj ayracı gibi pratik donanımlar, kullanımda büyük kolaylık sağlıyor.

12,9 inç’lik dokunmatik ekran

ID.4’ün iç mekânında iki ana ekrana dayanan kullanım konsepti, modern teknolojileri pratik bir biçimde bir araya getiriyor. Geleneksel gösterge tablosunun yerini alan 5,3” büyüklüğündeki ekran sürücünün doğrudan önünde yer alırken, 12,9” merkezi ekran ise dokunmatik bir bilgi-eğlence arayüzü sunuyor ve aracı kullanırken en üst düzeyde görsel konfor sağlıyor. ID.4’ün Akıllı Sesli Komut Asistanı “IDA” ise sürücüsüne ve yolcusuna, sesli komutlarla aracın tüm fonksiyonlarını yönetme kolaylığı tanıyor. Taleplere verilen yanıtlar, son derece hızlı bir şekilde otomobilde kaydedilen verilerle çevrimdışı olarak sağlanıyor. Ön panel boyunca uzanan yeni nesil ID.Light ışık şeridi ise sürücüye görsel ve sezgisel bir yönlendirme sağlarken, sürücünün çeşitli durumları aydınlatma efektleriyle kolayca anlamasına da yardımcı oluyor.

354 km menzili var

ID.4, kapsamlı sürüş asistan sistemleriyle daha konforlu bir sürüş deneyimi sunuyor. Standart olarak sunulan gelişmiş sürüş asistan teknolojileri arasında; Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, Adaptif Hız Sabitleyici “ACC”, Şerit Değiştirme Asistanı “Side Assist” ve Çevresel Görüş Sistemi “Area View” yer alıyor. Sürücü ve yolcu güvenliğini artırmak için ise, araçta standart olarak sunulan Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Arka Trafik Asistanı “Rear Traffic Assist” ve Proaktif Yolcu Koruma Sistemi “Pre-Crash”; ID.4’te öne çıkan güvenlik ekipmanları arasında. ID.4, Türkiye’de 125 kW (170 PS) elektrikli motora sahip Pure donanım seviyesi ile müşterilerle buluşuyor. ID.4 Pure, 52 kWh net batarya kapasitesine sahip olup, WLTP birleşik çevrimine göre 354 km’lik elektrikli menzil sunuyor. Şehir içi kullanımda ise bu menzil 455 km’ye kadar çıkabiliyor. Ayrıca ID.4’ü 11 kW’lık AC şarj cihazlarıyla şarj etmek mümkünken, batarya DC şarj cihazı ile maksimum 145 kW‘lık şarj kapasitesiyle yüzde 10’dan yüzde 80’e 25 dakikada şarj edilebiliyor.

Şehiriçinde 844 km menzil: ID.7

Volkswagen ID. Ailesi’nin sedan üyesi ve amiral gemisi ID.7 Türkiye’de satışa sunuldu. 697 kilometreye (WLTP-Birlieşik) varan menzil, üstün güç aktarma sistemleri, geniş iç mekân ve premium teknolojilerin birleşimi, ID.7’yi uzun mesafeli yolculuklar için son derece konforlu bir otomobil haline getiriyor ve ID. Ailesi’ni yeni bir segmente taşıyor. ID.7, tamamen elektrikli ID. Model Ailesinin tasarım dilini takip ediyor. Bu premium sedanın kendine has özellikleri arasında hem enerji tüketimini azaltmaya hem de menzili artırmaya yardımcı olan aerodinamik ön bölüm ve tavan tasarımı yer alıyor. Ön tarafta bulunan hava girişleri, havayı aracın yanlarından arkaya doğru yönlendiriyor. Böylece aracın yan taraflarında, türbülansı azaltan bir hava perdesi oluşturuyor. 0,23 Cd’lik değeriyle Volkswagen’in bugüne kadar ürettiği seri üretim modelleri arasında en düşük sürtünme katsayısına sahip olan ID.7, sınıfının en verimli ve en yüksek menzilli elektrikli modeli. ID.7, WLTP verisine göre 697 kilometre birleşik, 844 kilometre de şehir içi menzil sunuyor.

286 beygirlik arkadan itişli

ID.7, Modüler Elektrikli Araç Platformu “MEB” sayesinde verimlilikte yeni standartlar belirliyor. Tamamen yeni, yüksek verimli bir güç-aktarma nesline sahip ID.7’nin 210 kW’lık (286 PS) APP550 olarak adlandırılan elektrikli motor ünitesi, 545 Nm maksimum tork değeri ile yüksek çekiş gücü ve verimlilik sunuyor. APP550 üç fazlı sabit mıknatıslı senkron motor, bu verimliliği sağlarken iki kademeli tek vitesli dişli kutusu ve invertör (güç ve kontrol elektroniğinden) destek alıyor. ID.7’deki termal kararlılık yeni bir invertör nesli tarafından güvence altına alınırken, daha yüksek termal yük kapasitesi, yeni aktarma sisteminin artan verimliliğine katkıda bulunan temel bir faktör olarak çıkıyor. Sistemde kullanılan çok sayıda dişli kutusu bileşeni de sürtünme açısından optimize edilmiş ve güçlendirilmiş.

532 litrelik bagaj

Tavanı coupe tarzında zarif bir şekilde arkaya doğru eğimli. Bu eğimli tavan çizgisi 0,23 Cd gibi mükemmel bir seviye olan, Volkswagen’in bugüne kadar seri üretim bir otomobilde elde ettiği en düşük sürtünme katsayısını elde edilmesine katkıda bulunuyor. Uzun dingil mesafesi ve geniş iz aralığı, aracın içinde tüm yolcular için bolca yaşam alanı yaratıyor. ID.7, en son teknolojiyle donatılmış IQ.LIGHT – LED Matrix farlarıyla dikkat çekiyor. Bu farlar, otomatik aydınlatma kontrolü, kötü hava aydınlatması, karşılama fonksiyonu, dinamik far menzil kontrolü ve dinamik viraj aydınlatması gibi birçok fonksiyon sunuyor. 4,96 metre uzunluğundaki ID.7, Volkswagen’in modern ve esnek üretim platformu Modüler Elektrikli Araç Platformu “MEB” sayesinde, alan kullanımını hem insanlar hem de teknoloji için tamamen kullanıcı odaklı bir şekilde yeniden tanımlıyor. Arka koltuk sırtlıklarının pozisyonuna göre de bagaj hacmi 532 ile 1.586 litre arasında değişebiliyor.

Standart donanımı bile dolu dolu

ID.7 Pro S donanım seviyesiyle müşterilerle buluşuyor. Standart donanım seviyesinde 19″ “Hudson” alüminyum alaşım jantlar, 15” “Composition Media Max” bilgi-eğlence sistemi, Renkli Ek Bilgilendirme Ekranı “AR Head-up Display” (Arttırılmış Gerçeklik (AR) özellikli), hafıza özellikli, masaj programlı, elektrik ayarlı, ayarlanabilir bacak destekli ve kolay giriş özellikli ön koltuklar, Akıllı Park Asistanı “Park Assist Plus”, Çevresel Görüş Sistemi “Area View”, Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist” ve Acil Durum Asistanı “Emergency Assist”, Kolay Açılır/Kapanır Bagaj Kapağı “Easy Open/Close”, 3 Bölgeli Dokunmatik Klima “Climatronic” ve IQ.LIGHT – LED Matrix farlar yer alıyor.

Çinlilerle rekabet edecek: ID.3

Volkswagen’in ilk tamamen elektrikli modeli ID.3; modern tasarımı, vegan ve sürdürülebilir kaynaklardan elde edilen yüksek kaliteli malzemeleri ve en güncel sürüş destek sistemleriyle dikkat çekiyor. Türkiye ürün çalışmaları halen devam eden ID.3, 2025 yılının ikinci çeyreğinde satışa sunulmak için gün sayıyor. Uygun fiyat etiketiyle dikkat çekecek olan model, Çinli modellerle mücadelede önemli bir rol oynayacak. Yeniden tasarlanan iç kapı kaplamaları ise daha geniş ve yumuşak yüzeylerle donatılarak şıklığı ve konforu bir araya getiriyor. Bu yenilikler, iç mekânda kalite hissini artırırken aynı zamanda sürücünün ve yolcuların konforuna da önemli katkılar sağlıyor.

Güvenlik donanımı dolu

ID.3, en güncel yazılım nesliyle sistem performansını artırırken, 5,3” sürücü bilgi ekranı, çok fonksiyonlu dokunmatik deri direksiyon üzerinden kolayca yönetilebiliyor. Ön konsolun merkezinde ise telefon işlevleri, medya, sürüş destek sistemleri ve araç ayarlarını kontrol etmek için geniş bir dokunmatik ekran bulunuyor. Müşteri taleplerine göre yeniden tasarlanan menü yapısı, kullanım kolaylığı ve daha net bir düzen sunuyor. Yarı Otonom Sürüş Asistanı “Travel Assist”, 0 km/s’den maksimum hıza kadar dikey araç kontrolü sağlayan Adaptif Hız Sabitleme sistemi “ACC”, yanal kontrol sağlayan Şerit Takip Asistanı “Lane Assist”, yaya ve bisikletli izleme özelliğine sahip Ön Bölge Asistanı “Front Assist” ID.3’te yer alan sürüş destek sistemleri arasında.

388 kilometre menzili var

ID.3, hem yüksek çekiş gücü hem de düşük enerji tüketimiyle göz dolduruyor. Türkiye ürün çalışmaları devam eden ve satışa sunulacak donanım seviyeleri henüz netleşmemiş olan ID.3, Pure donanım seviyesinde sunulan 125 (170 PS) kW gücündeki motor 52 kWh batarya ile donatılıyor. Bu kombinasyon ile ID.3 Pure 0-100 hızlanmasını 8,2 saniyede tamamlarken, 388 km (WLTP) karma menzil sunuyor. Pro S versiyonunda ise, 150 kW (204 PS) gücündeki motor 77 kWh batarya ile donatılıyor. ID.3 Pro S, 7,3 saniye gibi etkileyici bir 0-100 değeri sunarken 558 km (WLTP) karma menzil ile dikkat çekiyor.