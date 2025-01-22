Parça fiyatlarını bilseniz 1 gün bile kaskosuz gezmesiniz

Kasko oranlarının gittikçe düşmesi üzerine de Ünaldı, “Hiç tavsiye etmem. Parça fiyatlarını bilseniz değil bir gün 1 saat bile kaskosuz gezmezsiniz” ifadelerini kullandı.

RS Otomotiv Grubu, 15 yılı geride bıraktı. Şirket, 2025 yılı itibarıyla çatısı altındaki 11 farklı markayla kurgulayacağı RS 5.0 vizyonuyla dijitalleşme süreçlerine hız verecek. 3 milyon 750 binden fazla araç ve 11,2 milyondan fazla parçanın onarımını gerçekleştirerek 3,2 milyar dolar seviyesinde tasarruf ortaya çıkaran şirket, 10,7 milyar dolarlık araç değer kaybının önüne geçerek tüketicilerin de yanında oldu. RS Otomotiv Grubu’nun Yönetim Kurulu Başkanı Ünal Ünaldı, “Önce onarım felsefemiz çerçevesinde gelişmiş hasar onarımı, boyasız onarım gibi tekniklerle 68 bin ton sac ve metalin hurdaya ayrılması önlenerek geri dönüşümü sağlandı, tampon tamiri sayesinde 19 bin ton plastiğin çöpe atılması engellendi. Diğer yandan araçlarda ortaya çıkan hasarlarda, parçaların yenisiyle değişimi yerine onarımı yolunu tercih etmemiz, sigorta sektörüyle hayata geçirdiğimiz iş birliklerinde maliyetlerin düşmesine olanak sağladı. Bu sayede kasko ve sigorta poliçelerindeki prim artışları önlenmiş oldu” dedi.

Yapay zekayı işimize entegre ettik

Kasko oranlarının gittikçe düşmesi üzerine de Ünaldı, “Hiç tavsiye etmem. Parça fiyatlarını bilseniz değil bir gün 1 saat bile kaskosuz gezmezsiniz” ifadelerini kullandı. Hem tüketici hem de çalışan nezdinde ahilik kültürünü koruyarak sektöre katma değer sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Ünaldı “Sadece RS Otomotiv Grubu olarak değil, tüm satış sonrası hizmetler sektöründe standartları yükseltmek adına adımlar attık. Teknolojinin getirdiği yapay zekâ gibi faydaları yine insan odaklı yaklaşımla sunuyoruz. Örneğin asistans şirketimiz Tur Assist’te müşteri görüşmelerimizde kullandığımız duygu analizi yapabilen programımızla, yardım hizmetlerine ihtiyacı olan insanlarla empati kuruyoruz” dedi.