ÖTV muaf kaybımızı yeni modeller kapatacak

Yeni Opel Grandland’ın İstanbul’da gerçekleşen lansmanında konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, “62 binlik bir satış içerisinde bizim toplam satışlarımızın ortalama yüzde 10’u ÖTV muaf gibi gözüküyordu. Yani 6-7 bin adetten bahsediyoruz. Toplam muaf satışların 200 bin olduğunu düşünürsek yüzde 4’lük paya denk geliyor. Bu pay aslında diğer modellerimiz de özellikle yeni gelen ürün gamımızla kapatılmayacak bir fark değil” dedi.

Engelli muafiyetli araç satışında artık aranan yerlilik şartı birçok markanın planlarını alt üst etti. Uzun yıllardır Türkiye’de satışı gerçekleşen ÖTV muaf araç satışlarında sadece fiyat bandı varken şimdi de en az yüzde 40’lık yerlilik oranı gerekiyor. Şimdi ise ithal markalar bu alandaki kaybı kapatmak için yeni planlar üzerinde çalışıyor. Yeni Opel Grandland’ın İstanbul’da gerçekleşen lansmanında konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Yiğit Yantaç, yerli üretimin desteklenmesi gerektiğini söyledi. Opel’i etkileyen çok ciddi bir durumun olmadığına değinen Yantaç şunları aktardı: “62 binlik bir satış içerisinde bizim toplam satışlarımızın ortalama yüzde 10’u ÖTV muaf gibi gözüküyordu. Yani 6-7 bin adetten bahsediyoruz. Toplam muaf satışların 200 bin olduğunu düşünürsek yüzde 4’lük paya denk geliyor. Bu pay aslında diğer modellerimiz de özellikle yeni gelen ürün gamımızla kapatılmayacak bir fark değil. ÖTV muafiyet satışlarındaki kaybımızı rahatlıkla minimize edip tekrardan 70 bin ve üzeri bir adede çıkabileceğimize inanıyoruz.”

Bu kararla B segmenti büyür

Bu kararın küçük segment otomobillere yarayacağını ifade eden Yiğit Yantaç, “Bütçe planlaması yaparken aslında bu ÖTV muafiyet değişimi bulunmuyordu. Karar sonrası değerlendirdik; ne yapmak lazım, bizi ne kadar etkiler diye… Tabii ki de ilk baktığınızda yerli üretim binek araçları bulunan markaların çok pozitif etkileneceğini gösteriyor. Ben özetle bu kararla beraber B segmentinin büyüyeceğine inanıyorum ve B segmentinde kuvvetli olacak markaların da bir adım önde olacağına inanıyorum” dedi.

Pazar rekor kırarken ÖTV güncellemesi olmaz

Otomotiv pazarının rekor kırdığını hatırlayan Yiğit Yantaç, ÖTV güncellenmesi hakkında da şöyle konuştu: “Zaten pazar 2 sene üst üste rekorlar kırmış. Gerekli göreceklerini yakın zaman içerisinde düşünmemekteyim ama gerekli görür ve değiştirirlerse tabi ki buna da adapte olup fiyatlarımızı ve modellerimizi buna göre nasıl hazırlayabiliriz diye tekrardan değerlendireceğiz. Biz herhangi bir beklenti içinde olmadan yıllık planlamalarımızı yaptık.”