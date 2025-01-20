Avrupa’da en çok satan otomobil Dacia Sandero oldu. Model bir yılda 300 bin adetten fazla satılan ilk Dacia modeli olarak kayıtlara geçti.

Avrupa’da en çok satan otomobil Dacia Sandero oldu. Model bir yılda 300 bin adetten fazla satılan ilk Dacia modeli olarak kayıtlara geçti. Renault Grubu 2024 yılı finansal sonuçlarını açıkladı. Açıklanan finansal sonuçlarla birlikte Dacia markasının birçok başarısı da tescillenmiş oldu. 2024 yılında elde edilen satış rakamları ile birden fazla başarıya imza atan Dacia, bu sayede 2025 yılına da iddialı bir giriş yaparak Avrupa podyumundaki konumunu güçlendirdi.

9 milyon adet satıldı

Yıllardır Avrupa’nın en sevilen markaları arasında yer alan Dacia; yıldan yıla artan satış hacmi, sektörün en sevilen otomobillerinden oluşan ürün gamı ve farklı alanlarda kazandığı başarılarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Dacia markası, 2024 yılında elde ettiği toplam 676.340 satış adediyle yüzde 2,7 büyüme kaydetti. Marka ayrıca 2004 yılından bu yana 9 milyondan fazla otomobil satarak önemli bir başarı elde etti. Bu başarı, Dacia’nın tüketicilerin nezdindeki konumunu ve beğeni algısını bir kez daha gözler önüne serdi.

300 bin adetten fazla sattı

Markanın en önemli başarılarından biri ise Sandero modeliyle geldi. Dacia Sandero, 2024 yılında Avrupa’da en çok satılan model olarak rakiplerini geride bıraktı ve en çok tercih edilen model olmayı başardı. Toplam 309.392 adet satılan ve bu satış rakamıyla 2023 yılına göre %14,5 büyüme sağlayan Sandero, tüm kanallarda Avrupa’nın en çok satan modeli olurken aynı zamanda 2017 yılından beri Avrupa perakende pazarında en çok satan model olarak kayıtlara geçti. Sandero, elde ettiği satış adediyle markanın toplam satışlarının neredeyse yarısını meydana getirdi. Sandero ayrıca, tek bir yılda 300.000 adetten fazla satan ilk Dacia modeli olarak marka içerisindeki konumunu daha da güçlendirirken, kalitesini de bir kez daha kanıtlamış oldu.