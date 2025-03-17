Ford Otosan Avrupa’da voltajı yükseltiyor

Ford’un Avrupa’daki ticari araç üssü olan Ford Otosan, yeni Ford E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E Romanya’daki Craiova fabrikasında üretmeye başladı. Modeller Avrupa pazarına geçişin anahtarını oluşturuyor.

Ford’un Avrupa’daki ticari araç üssü olan Ford Otosan, yeni Ford E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Ford Puma Gen-E Romanya’daki Craiova fabrikasında üretmeye başladı. Modeller Avrupa pazarına geçişin anahtarını oluşturuyor. Son yıllarda elektrifikasyon ve yeni nesil araç teknolojileri alanında büyük yatırımlar gerçekleştiren Ford Otosan, 2021 yılında açıkladığı 2 milyar Euro’luk yatırım planının 1,9 milyar Euro’luk kısmını tamamladı. Bu kapsamda Kocaeli fabrikaları, Türkiye’nin ilk entegre içten yanmalı, hibrit ve tam elektrikli araç üretim üssüne dönüştü. Ford Otosan, bu yatırımlarla birlikte Avrupa’nın en büyük ticari araç üreticisi olarak elektrifikasyon dönüşümüne öncülük etmeye devam ediyor.

“Konumumuz güçlenecek”

Ford Otosan’ın Romanya Craiova fabrikasında düzenlenen törende konuşan Koç Holding Yönetim Kurulu Başkan Vekili ve Ford Otosan Yönetim Kurulu Başkanı Ali Koç, “Sektörü sadece yurt içinde büyütmekle kalmayıp, istikrarlı ihracatımız ve yurt dışı yatırımlarımız sayesinde Türkiye otomotiv sanayisinin bölgesel ve küresel ölçekte rekabet gücünün artmasına öncülük ediyoruz. E-Transit Courier, E-Tourneo Courier ve Avrupa’nın en çok satan yolcu aracı olan Ford Puma Gen-E’nin tamamen elektrikli versiyonları Avrupa pazarındaki konumumuzu daha da sağlamlaştıracak” dedi. Ford Otosan Genel Müdürü Güven Özyurt ise “Ford Otosan olarak Türkiye’nin ihracat şampiyonu konumundayız. 2024’te 330 binden fazla araç ihraç ederek tarihimizin en yüksek rakamına ulaştık. Elektrifikasyon stratejimizle, Türkiye’nin teknolojik yetkinliklerini geliştirirken aynı zamanda Avrupa pazarındaki gücümüzü pekiştiriyoruz” ifadelerini kullandı.