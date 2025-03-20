Neue Klasse’nin ilk ürünü İX3 olacak

BMW yeni İX3 modelini markanın yeni tasarım dilini temsil eden Neue Klasse ile birlikte sunacak.

BMW yeni İX3 modelini markanın yeni tasarım dilini temsil eden Neue Klasse ile birlikte sunacak. Model Neue Klasse’nin seri üretimi 2025 sonunda başlayacak. Bu yeni BMW modellerinin ilk üretim aracı, BMW iX3 model adını taşıyacak. Modelin seri üretimi, 2025 sonunda yalnızca tamamen elektrikli araç üreten ilk BMW Group üretim tesisi olan Debrecen Fabrikası’nda başlayacak. Neue Klasse’nin teknoloji kümeleri tüm BMW ürün yelpazesine entegre edilecek. Bu gelişme ile BMW Group; elektrik motoru bileşenleri, ekran projeksiyon teknolojileri ve sürüş dinamikleri kontrol fonksiyonları gibi pek çok alanda önemli bir gelişme kaydedecek.

40’tan fazla yeni güncellenmiş model

2024 yılında yenilikçi teknolojilere, model yelpazesine ve dünya çapındaki üretim altyapısına önemli yatırımlar yapan BMW Group, 2025’te bir önceki sene planlanan AR-GE harcamaları ve sermaye yatırımlarını daraltarak geçen yılki seviyelerde kâr oranı hedefleyecek. Tüm motor seçenekleri ve segmentlerde 2027’ye kadar 40’tan fazla yeni ya da güncellenmiş modeli pazara sunmayı planlayan BMW Group, model gamını kademeli olarak NEUE KLASSE’ye geçirecek.

Elektrikli araç satışlarında voltaj arttı

Tüm markalarında 15’ten fazla elektrikli model içeren BMW Group, 2024 yılında dünya çapında elektrikli otomobil satışlarını yüzde 13,5’lik artışla 426 bin 536 adede çıkarmayı başararak yüzde 17’yi aşan satış payına ulaştı. BMW, yüzde 11,6 artışla 368 bin 523 adet elektrikli araç satarken MINI ise 56 bin 181 adetlik performansla her dört otomobil satışından birini elektrikli olarak gerçekleştirdi. 2024 yılında yapılan her dört teslimattan birini elektrikli modelleriyle gerçekleştiren BMW Group, toplamda 593 bin 215 PHEV ve BEV model satışına ulaştı. BMW i3 ve BMW i8’in piyasaya sürülmesinden bu yana üç milyon elektrikli aracı yollara çıkaran BMW Group, 2025 yılında 1,5 milyon tamamen elektrikli araç teslimatı gerçekleştirmeyi hedefliyor.

İlk hidrojenli model 2028 yılında

BMW Group, dünya çapında bir seri üretim hidrojen yakıt hücreli aracı piyasaya süren ilk premium üretici olarak 2028 yılında müşterilerine yeni bir emisyonsuz motor seçeneği sunacak. Bu bağlamda BMW Group, Toyota Motor Corporation ile iş birliğini derinleştirecek.