Eski fiyata yeni Opel Grandland

Opel yeni Grandland modelini Türkiye’de satışa sundu. Elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle pazara dahil olan model, 1.8 milyon liralık başlangıç fiyatıyla dikkat çekerken modelin bir önceki versiyonu da aynı fiyat etiketini taşıyordu.

Opel yeni Grandland modelini Türkiye’de satışa sundu. Elektrikli ve hibrit motor seçenekleriyle pazara dahil olan model, 1.8 milyon liralık başlangıç fiyatıyla dikkat çekerken modelin bir önceki versiyonu da aynı fiyat etiketini taşıyordu. Yeni Opel Grandland, ilk etapta hem 1.2 litre 136 HP’lik turbo benzinli motor 21 HP (15,6 kW) ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzımanla kombine edilen hybrid versiyonun yanı sıra 73 kWsa (net kapasite) batarya kapasitesine sahip ve yaklaşık 504 kilometre menzil (WLTP’ye göre) sunan 210 HP’lik elektrikli versiyonuyla yollara çıkmaya başladı. 48 V hybrid teknolojisine sahip versiyonda Edition ve GS, elektikli versiyonda ise GS donanım seviyesi ile yollara çıkan yeni Opel Grandland, hybrid motor seçeneğinde 2 milyon 50 bin TL’den elektrikli versiyonunda ise 1 milyon 804 bin TL’den başlayan fiyatlarla tüketicilerle buluşuyor.

50 bin hücreli LED farlar

Geri dönüştürülebilir ve onarılabilir bataryalar, iç tasarımda geri dönüştürülmüş malzeme kullanımı ve gövdede krom ögelerin bulunmaması gibi özellikler yer alıyor. Bununla birlikte GS donanım seviyesi ile standart olarak sunulan, modelin ön bölümün orta kısmında yer alan aydınlatmalı “Şimşek Logosu”na sahip yeni 3D Vizör ve arka kısımda aydınlatmalı “OPEL” yazısı bulunuyor. Diğer öne çıkan yenilikçi özellikler arasında ise 50.000’den fazla ayrı hücreden oluşan yeni Intelli-Lux HD LED® Pixel aydınlatma sistemi, elektrikli araçlar için geliştirilen yeni STLA Medium platformu yer alıyor. Yeni model, Opel’in “Greenovation” anlayışını en iyi şekilde yansıtıyor.

STLA üzerinde gelişen ilk Opel

Yeni nesil Grandland, Opel için elektrikli mobiliteyi daha da çekici hale getiren büyük bir adımı temsil ediyor. Grandland, Stellantis’in elektrikli araçlar için geliştirdiği STLA Medium platformu üstünde yükselen ilk Opel modeli olarak öne çıkıyor. Yeni platform, başta düz bir batarya paketine olanak tanıyor ve birçok avantaj sunuyor. Son derece sağlam tasarım, yenilikçi şasi ile bir araya gelerek gözle görülür şekilde yüksek sürüş dengesi sunuyor ve düz gövde altı tasarımı sayesinde aracın altındaki hava akışı optimize ediliyor.

504 kilometre menzili var

400 voltluk bir çekiş bataryası kullanan yeni Grandland Elektrik, 73 kWsa (net kapasite) batarya ile birlikte yaklaşık 504 kilometre, şehir içinde ise 623 km menzil (WLTP’ye göre) sunuyor. Modelin elektrikli motoru ise 210 HP (157 kW) güç ve 345 Nm anlık tork üretiyor. Bu değerler, yeni Grandland Elektrik’in 100 km/sa hıza 9 saniyede ulaşmasını sağlıyor ve maksimum hızı yaklaşık 170 km/s’ye çıkabiliyor.

1.2 litrelik hibrit motor

Türkiye’de yollara çıkan Yeni Opel Grandland’i müşteriler, tamamen elektrikli seçeneğinin yanı sıra 48 V hybrid versiyonu ile de tercih edebiliyor. Hybrid seçenek, sürüş keyfini üst seviyede yaşatırken tüketimi ve karbon emisyonunu sınırlandırarak çevreci yönünü gösteriyor. 136 HP (100 kW) güç üreten 1,2 litrelik turbo benzinli motor, 21 HP (15,6 kW) elektrikli motor ve 6 ileri çift kavramalı elektrikli şanzıman ile donatılan sistem, günlük kullanımda akıllı ve ekonomik bir sürüş çözümü olarak da birçok avantaj sunuyor. Modelin karma yakıt tüketim değeri ise 100 km’de yalnızca 5,5 lt olarak dikkat çekiyor.

550 litre bagaj hacmi

Önceki modellere kıyasla 173 mm ek uzunluğu, 35 mm ek yüksekliği ve 49 mm ek genişliğiyle (uzunluk: 4.650 mm, genişlik: 1.905 mm; yükseklik: 1.661 mm) yeni Grandland, özgüvenli bir duruş sergiliyor. Arka koltuklarında 20 milimetre daha fazla diz mesafesi sunan yeni Opel Grandland, 40:20:40 katlanabilir arka koltuk sırtlıkları ile fonksiyonelliği ön plana çıkartıyor. Arka koltuklar dik pozisyondayken 550 litre, koltuklar yatık pozisyondayken ise 1,645 litre bagaj hacmi sunuyor.