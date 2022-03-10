Honda Civic için kredi kampanyası Mart ayında da devam ediyor. Honda Civic Sedan’ın tüm ECO donanım paketlerinde geçerli olan kampanya kapsamında; Premium ECO donanım paketine özel 110 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanı sağlanıyor.

Honda Civic için kredi kampanyası Mart ayında da devam ediyor. Honda’nın Türkiye’de en sevilen ve tercih edilen modeli yenilenen Civic Sedan için özel kredi kampanyası Mart ayında da devam ediyor. Honda mühendisliği ile yenilenen Civic Sedan, modern dış tasarımı ve retro iç tasarımının yanı sıra sürüş keyfiyle de öne çıkıyor. 1.5L VTEC Turbo ECO LPG’li motora sahip Civic Sedan modellerinde geçerli olan kampanya kapsamında; Civic Premium ECO donanım paketi 110 bin TL’ye kadar kredi kullanımına faizsiz 15 ay taksit imkanıyla sunuluyor. Ayrıca Elegance ECO ve Executive+ ECO donanım paketlerinde ise 120 bin TL’ye kadar kredi kullanımına yüzde 0.99 faiz oranı ile 15 ay vadeli ödeme seçeneği bulunuyor.