Ford Otosan yılda 150 ağacı kurtardı

Ford Otosan, çevreye verdiği önem ve sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında devreye aldığı ‘biyometrik imza’ uygulaması ile yenilikçi olma vizyonunu her alanda müşterilerine sundu. Şirket, kağıt israfının önüne geçerek her yıl 150 ağacı kurtarıyor.

Ford Otosan, sürdürülebilirlik yaklaşımı kapsamında hayata geçirdiği ‘biyometrik imza’ uygulamasıyla müşterilerine dijitalleşmenin fırsatlarını ve teknolojik yenilikleri sunmaya devam ediyor. Teknoloji konusundaki öncü misyonunu, sadece araç teknolojileri ile sınırlı bırakmayan Ford Otosan, dijitalleşme ve geleceğin teknolojilerine bugünden adapte olmaya ve müşterilerine fayda sunan uygulamalar yaratmaya devam ediyor. Ford Otosan’ın bu doğrultuda, satış ve satış sonrasındaki servis işlemleri dahil her türlü süreçte uyguladığı ‘biyometrik imza’ ile müşterilerden daha önce ıslak imza alınması gereken formların dijitale taşınması çevresel etkiyi en aza indiriyor. Satış ve satış sonrası hizmetlerde dijitalleşmenin fırsatlarını müşterilere kolaylık sağlamak üzere sunan şirket, yenilikçi olma vizyonunu her alanda uygulamaya önem gösteriyor. 2020 yılında devreye aldığı biyometrik imza uygulaması ile hem güvenilir hem de hızlı ulaşılabilir bir arşivleme sistemine sahip olan Ford Otosan, daha hijyenik olması ve az temas gerektiren satış & satış sonrası süreçlerinde de kağıt israfını engelleyerek, 2 yılda toplam 300 ağacı kurtarmayı başardı.