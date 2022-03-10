Renault müşteri memnuniyetinde zirvede

Şikayetvar A.C.E Awards’ta Renault ve Dacia, aldıkları puanlar ile kendi kategorilerinde zirvede yer aldı. Renault ve Dacia, A.C.E Awards’tan kazandıkları bu ödül ile üç yıl üst üste kendi kategorilerinde müşteri deneyimini en iyi yöneten marka seçilmiş oldular.

Şikayetvar A.C.E Awards’ta Renault ve Dacia, aldıkları puanlar ile kendi kategorilerinde zirvede yer aldı. Şikayetvar A.C.E Awards’ta en iyi müşteri memnuniyetini yaşatan markalar bu yıl 7’nci kez ödüllendirildi. Müşteri Deneyim Endeksi araştırması sonuçlarına göre belirlenen kazananlar cevaplama hızı, şikâyet oranı, çözüm hızı, memnuniyet düzeyi, teşekkür oranı ve markayı tercih etme oranı gibi kriterler baz alınarak seçildi. Renault adına ödülü Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş alırken, Dacia adına ise Renault MAİS Ticari Genel Müdür Yardımcısı Andreas Gabriel teslim aldı. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş bu prestijli ödülü almaktan mutluluk duyduklarını ifade ederek “Müşteri memnuniyeti, Renault MAİS olarak en önemli gündem maddelerimizin başında geliyor. Müşteri memnuniyetini ön planda tuttuğumuz birçok proje gerçekleştiriyoruz. Faaliyet gösterdiğimiz tüm alanlarda bütün müşterimize en doğru çözümleri, en doğru platformlar üzerinden sunmak ve beklentilerini karşılamak birincil önceliğimiz. Aldığımız bu ödüller de bizlere ne kadar doğru bir yolda olduğumuzu gösteriyor. Önümüzdeki dönemlerde de hedefimiz benzersiz bir müşteri deneyimi ve memnuniyeti sunmak olacak.” dedi.

EN HIZLI ŞEKİLDE GERİ DÖNÜŞ

Renault MAİS, son yıllarda dönüşen ihtiyaçlara yönelik birçok çözümü müşterileriyle buluşturuyor. Servis sürecini pratik hale getiren Renault ve Dacia Port uygulamaları ile kullanıcılarla doğrudan iletişim için kullandığımız Diyalog ve Whatsapp Hattı, kaliteli bir müşteri deneyiminde önemli rol oynuyor. Kapında Vale Hizmeti, görüntülü görüşme ve e-ticaret gibi hizmetler de müşterilerin hayatını kolaylaştırıyor. Ayrıca Twitter, Facebook, Instagram, Linkedin gibi sosyal ağlar üzerinden de müşteri beklentileri en hızlı şekilde yanıtlanıyor. Kalite ve memnuniyet kontrol aramalarının yapıldığı Renault Dinliyor, taleplerin değerlendirildiği Şikayet Yönetim Ekibine ek olarak Sosyal Medya ve Dijital Kanallar Ekibi de mutlak müşteri memnuniyeti için kesintisiz hizmet sağlıyor.