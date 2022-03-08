Yeni Renault Austral ne zaman gelecek? Renault Kadjar yerini almaya hazırlanan Yeni Austral tanıtıldı. Şimdilik modelin fiyatı ne kadar olacağı tam olarak belli değil. Markanın C segmentindeki SUV modeli olacak model Türkiye pazarına bu yılın son çeyreğinde çıkacak.

Yeni Renault Austral ne zaman gelecek? Yeni Renault Austral ile Kadjar modelinin yerini almaya hazırlanıyor. Yeni Renault Austral’in 2022 yılının son çeyreğinde Türkiye’de satışa sunulması planlanıyor. Yeni Renault Austral, karakteristik özelliklerini; kıvrımlı, duyguları harekete geçiren silueti, güçlü geometrik çizgileri, arkada mikro-optik teknoloji gibi yapısal detaylarıyla tamamlıyor. LED stop lambaları ve ön farlarda elmas şeklinde desenler gibi detaylarla da Renault’nun yeni ‘duygusal teknoloji’ tasarım ilkeleriyle birleşiyor.

7 FARKLI RENKLE GELİYOR

Yeni Austral, dikkat çekici, atletik ve aynı zamanda zarif bir dış tasarıma sahip. Özenle şekillendirilen geometrik çizgilerle yüksek kalite duygusu yayarken, dışarıdan bakıldığında ideal gövde orantısı ile ferahlık hissi veriyor. Yeni Austral yedi farklı gövde rengiyle sunulurken, en üst donanım seviyesinde çift gövde rengi uygulaması devreye giriyor. Yeni Austral, çoğu elmas kesim 17 inç ila 20 inç arasında özel jant tasarımlarıyla sunuluyor.

12 İNÇLİK DİK EKRAN

Yeni Austral’ın yüksek teknolojili kokpiti, 12,3 inçlik gösterge paneli ile 12 inçlik dikey bilgi-eğlence ekranını bir araya getiren geniş OpenR ekrandan oluşuyor. Ön cama yansıtılan yeni 9.3 inçlik yükseltilmiş gösterge ekranı (Head Up Display) ile araçtaki toplam ekran sayısı daha da artıyor. Ayrıca telefonunuzu kablosuz şarj edebileceğiniz bir telefon alanı, pratik bir depolama alanına sahip ileri geri ayarlanabilir kol dayama ve bilgi-eğlence ekranının kullanımını kolaylaştıran aerodinamik bir el desteğine de sahip. Donanım seviyesine ve seçilen opsiyonlara bağlı olarak, yeni Austral’ın iç mekânı, gerçek ahşap, deri, Alcantara, dolgulu kumaşlar ve dokunma hissi uyandıran malzemeler içeriyor. Kabin içini Derin Parlak Siyah ve Saten Krom detaylar tamamlıyor. Kaliteli malzemeler otomobilin iç mekanındaki kalite algısını ve sıcaklığı arttırıyor. İç ambiyansı “MULTISENSE” olarak bilinen kişiselleştirilebilir ortam aydınlatması tamamlıyor. Mild Hybrid veya Mild Hybrid Advanced versiyonlarında bagaj hacmi 500 litre VDA olup, eller serbest elektrikli bagaj kapağı kullanım kolaylığı sunuyor. Arka koltuk sırası katlandığında bagaj hacmi 1.525 litre VDA’ya kadar çıkabiliyor.

4CONTROL SİSTEMİ DE VAR

Yeni Austral dört tekerlekten yönlendirmeli, 4CONTROL Advanced özellikli bağımsız süspansiyon seçeneği ile sunuluyor. Dört tekerlekten yönlendirmeli versiyonlarda dönüş çapı 10,1 metre. Yeni Austral şehir içi kullanım özellikleriyle de sınıfında rakipsiz. Bir şehir otomobili kadar yüksek manevra kabiliyetiyle sürüş keyfini yukarı taşıyor.

ELEKTRİK DESTEĞİYLE 200 BEYGİR

Yeni Renault Austral, sürüş alışkanlıklarını değiştirmek zorunda kalmadan tüm kullanım şekillerine cevap veren elektrik destekli yenilikçi motorlarla yollara çıkıyor. 200 bg’ye kadar 400V beslemeli yeni nesil E-TECH Hibrit motorlar dışında, 130 bg 48V Mild Hybrid Advanced ve 140 bg / 160 bg 12V Mild Hybrid olmak üzere benzinli versiyonlar bulunuyor.

ORTALAMA TÜKETİMİ 4.6 LİTRE

Yeni Austral, kendi kendini şarj eden tamamen yeni bir E-TECH ‘tam hibrit’ motor kullanıma sunuyor. Bu motor, yakıt kullanımını ve CO2 emisyonlarını azaltırken, daha iyi performans ve daha fazla sürüş keyfi sunmak için mükemmelleştiriliyor. Sistem; bir elektromotorla eşleştirilen 1,2 litre 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motor, 1,7 kWsa lityum-iyon 400V batarya ve akıllı çok modlu debriyajsız bir şanzımandan oluşuyor. 146 kW veya 200 bg’ye kadar birleşik güç kullanıma sunuyor. Önceki nesil E-TECH Hibrit motorlarda olduğu gibi otomobil her zaman tam elektrikli modda çalışıyor ve sessiz olduğu kadar üstün gaz tepkileri sunan elektrikli otomobillere özgü bir sürüş deneyimi sunuyor. En yeni E-TECH Hibrit motorla donatılan yeni Austral, optimum yakıt verimliliği ve CO2 emisyonun seviyesine sahip (4,6 lt/100 km ve 105 gr/km CO2’den itibaren). Bu da onu en uygun kullanım maliyetine sahip hibrit SUV’lardan biri yapıyor.

1.2 VE 1.3 LİTRELİK MOTOR SEÇENEKLERİ

Renault, yeni Austral ile dizele gerçek bir alternatif olarak yeni Mild Hybrid Advanced motoru sunuyor. Sistem, yeni 1,2 litrelik 3 silindirli turbo beslemeli benzinli motoru 48V lityum iyon batarya ve marş motoruyla birleştiriyor. 130 HP motor ve manuel şanzıman, üstün sürüş keyfi sunarken yakıt verimliliğini ve CO2 emisyonlarını sınıfının en iyi seviyesinde tutuyor (5,3 lt/100 km’den itibaren ve 123 gr/km CO2’den itibaren). Ayarlar, güç üretimini en üst düzeye çıkarırken yakıt verimliliğini eşdeğer hibrit olmayan içten yanmalı motordan %20 daha düşük tutmak üzere değiştirilebiliyor. Mild Hybrid motor, yeni Austral’da sunulan birinci seviye hibrit motor ve Renault araçlarında zaten kullanılan 1,3 litre hacimli 4 silindirli turbo beslemeli direkt enjeksiyonlu benzinli motorla donatılıyor. Daimler ile birlikte geliştirilen motor, bir marş motoru ve 12V lityum iyon batarya ile destekleniyor. X-TRONIC otomatik şanzımanla 140 bg veya 160 bg ya da manuel şanzımanla 140 bg olarak sunuluyor. Yeni Austral’daki 160 bg 12V Mild Hybrid motor, 1.800 ile 3.500 d/d aralığında 270 Nm maksimum tork üretiyor ve 6,2 lt/100 km yakıt tüketimi ile 136 gr/km’den başlayan CO2 emisyon değerine sahip.

32 ADET SÜRÜŞ YARDIMCISI VAR

Yeni Renault Austral’da sunulan 32 adet sürüş yardımcısı, Sürüş, Park Etme ve Güvenlik olmak üzere üç kategoriye ayrılıyor.

Ön cama yansıtılan yeni nesil 9,3 inçlik yükseltilmiş gösterge ekranı (Head Up Display),

Adaptif Cruise Control (Stop&Go)

Güvenli Mesafe Uyarı Sistemi

Aktif Acil Fren Destek Sistemi

Şerit Takip Sistemi ve Şeritte Kalma Asistanı

360° kamera, Eller Serbest Park Sistemi

Kör Nokta Uyarı sistemi

Arka Otomatik Acil Durum Freni,

Arka Çapraz Trafik Uyarısı,

Matrix LED Vision far gibi işlevler ile sürüş güvenliğini ve konforunu geliştiriyor.