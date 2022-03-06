Otomotiv endüstrisine Putin roketi

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle birlikte başlayan savaş süreci, nikel ve paladyum krizini ortaya çıkardı. Rusya maden yataklarıyla dünyanın yüzde 40 nikel madeni tedarikçisi konumunda. Paladyumda da dünyanın en büyük 3 üreticisinden birisi. Savaş nedeniyle duran üretim ve sevkiyatlar 3 yıldır süren çip krizine tuz biber olacağa benziyor.

ALİ YILDIRIM

Rusya’nın Ukrayna’yı işgaliyle başlayan süreç, otomotiv endüstrisini de vurdu. Rusya’nın tüm dünyayı karşısına alarak başlattığı savaş sonrasında birçok otomotiv markası da özellikle Rus pazarından çıkmaya başladı. Özellikle otomotiv sektöründe Ukrayna’nın da önemli bir yeri bulunurken, yeni kriz gecikmedi. Zaten dünyada çip kriziyle darboğazda olan sektöre bir de Putin roketi düştü.

EN ÇOK ALMANYA ETKİLENDİ

Hiç kuşkusuz bundan en çok etkilenen ülke ise otomotiv devi Almanya oldu. Ukrayna’yı lojistik yollarından biri olarak kullanan Almanya’nın Asya bağlantısı neredeyse koptu. Ayrıca yaptırımlarla birlikte markalar da kolları sıvarken, birçok noktada üretimler durdu, ihracatlar da askıya alındı. Global üreticilerden AvtoVAZ ile birlikte Lada üretimi de yapan Renault tüm faaliyetlerini durdurdu. Ayrıca, Toyota, Hyundai, BMW, Volkswagen, Ford, Audi, Skoda, Jaguar, Porsche, Scania, Chevrolet ve Mercedes-Benz gibi markalar pazardan çıktı.

RUSYA VE UKRAYNA’NIN YERİ ÖNEMLİ

Öte yandan Rusya dünyanın en büyük nikel ve paladyum üreticileri arasında bulunuyor. Paladyum yarı iletken çip endüstrisinin vazgeçilmezleri arasında yer alırken, nikel ise batarya ve metal alaşımların en büyük hammaddesi arasında önem arz ediyor. Rusya maden yataklarıyla dünyanın yüzde 40 nikel madeni tedarikçisi konumunda. Paladyumda ise dünyanın en büyük 3 üreticisinden birisi. Duran sevkiyatlarla birlikte son 3 yıldır süren çip krizinin devam etmesi ve üretimleri etkilemesi bekleniyor. Ukrayna ise dünyanın elektrik ve elektronik yedek parça üssü konumunda bulunuyor. Kritik parçaların üretildiği ülkedeki üretimler askıya alınırken, lojistik yollardan kaynaklanan sevkiyat sorunları da otomotiv endüstrisini derinden etkiliyor.

3 MİLYON ADETLİK AKSAMA

Rusya ve Ukrayna’nın çatışmasından en fazla yara alan ülke ise otomotiv devi Almanya oldu. Ukrayna’dan elektronik parça ithalatı yapan ülkenin global markalarından Volkswagen, BMW, Mini ve Porsche’nin üretimleri aksıyor. Volkswagen’in Wolfsburg şehrinde üretimini yaptığı elektrikli ID4 modeli ve daha birçok modelin üretimi aksarken, BMW’de 5, 7 ve 8 serilerinin üretimi, Porsche’de ise Panamera ve Macan üretimleri durmuş vaziyette. Mini markasında da Hollanda ve İngiltere üretimleri askıya alınmış durumda. Dünyada yıllık üretilen 85 milyon aracın en az yüzde 2’sinin etkileyeceğinin öngörüldüğü Rusya-Ukrayna savaşında en kötü senaryoda ise 3 milyon adetlik üretimin aksayabileceği konuşuluyor.

TÜRKİYE’NİN 1 MİLYAR DOLARLIK TİCARETİ VAR

Motor Aşin CEO’su Saim Aşçı, Rusya’nın en önemli hammadde tedarikçilerinden olduğuna ve otomotiv sektöründe küresel hammadde ihtiyacının yüzde 40’ını karşıladığına dikkat çekti. Aşçı, buna karşın “OİB verilerine göre ülkemizin otomotiv ihracatında 9’uncu sırada yer alan Rusya’ya, 2021’de 705 milyon dolarlık ihracat yapıldı, bunun 625 milyon dolarlık kısmını ise tedarik sanayi kapsıyor. Ukrayna içinse bu rakam 220 milyon dolar. Otomotivde ihracatın büyük bölümünü AB ülkelerine yapan ülkemizin, savaş nedeniyle ekonomik darboğaza girecek bu ülkelerden pazar kaybı yaşama riskini göz ardı etmemek gerekiyor” dedi.