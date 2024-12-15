Ticariye yük gittikçe ağır geliyor

Otomotiv sanayi hız kesiyor. Sektörün 11 aylık karnesi belli oldu. Üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azaldı. İhracat geriledi. En büyük kayıp ise ticari araçlarda gerçekleşti.

Otomotiv Sanayii Derneği (OSD) Ocak-Kasım 2024 verilerini paylaştı. Yılın ilk 11 aylık döneminde toplam otomotiv üretimi bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 8 azalarak 1 milyon 239 bin 944 adede geriledi. Otomobil üretimi ise yüzde 6 azalarak 822 bin 361 adet olarak gerçekleşti. Traktör üretimiyle birlikte toplam üretim ise 1 milyon 283 bin adedi buldu. Yılın ilk 11 aylık döneminde ticari araç grubunda üretim bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 12, ağır ticari araç grubunda yüzde 25, hafif ticari araç grubunda ise yüzde 10 geriledi. Bu dönemde, otomotiv sanayisinin kapasite kullanım oranı yüzde 70 olarak gerçekleşti.

KAPASİTE FAZLASI OLUMSUZ ETKİLİYOR

İhracat da bu dönemde hafif vites düşürdü. Otomotiv ihracatı geçtiğimiz yılın aynı dönemine göre adet bazında yüzde 1 geriledi ve 915 bin 446 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde hem otomobil hem de ticari araç ihracatı bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 1 azaldı. Avrupa’daki atıl kapasite ihracatın gerilemesinde etkili oldu. Traktör ihracatı ise 2023 yılının aynı dönemine göre yüzde 24 azalarak 12 bin 412 adet olarak gerçekleşti. Bu dönemde, otomobil pazarı da geçen yıla göre yüzde 0,6 artış gösterdi ve 845 bin 530 adet olarak gerçekleşti. Ticari araç pazarına bakıldığında ise yılın ilk 11 ayında, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla toplam ticari araç pazarı yüzde 5, ağır ticari araç pazarı yüzde 10, hafif ticari araç pazarı ise yüzde 4 azaldı. Binek otomobilde yerlinin payı yüzde 30, hafif ticari ise yüzde 28 oldu.