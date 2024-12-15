Uygun fiyatlı bataryaya Fransız kalamadılar

Stellantis ve CATL, yeni bir LFP batarya tesisi kuracak. Üretimin 2026 yılı sonuna kadar başlaması ve 50 GWsa kapasiteye ulaşması planlanıyor. İki şirket arasında yüzde 50 ortaklıkla kurulacak olan tesis için 4,1 milyar euroluk anlaşmada imzalar atıldı.

Fransız Groupe PSA ile İtalyan-Amerikan Fiat Chrysler Automobiles şirketlerinin birleşmesiyle kurulan Stellantis, batarya üretimi için düğmeye bastı. Çin’in önde gelen en büyük batarya üreticilerinden biri olan CATL ile yola çıkmak için imzaları atan şirket, büyük ölçekli Avrupa lityum demir fosfat (LFP) batarya fabrikası kurmak için bir ortak girişim oluşturmak üzere 4,1 milyar Euro’ya kadar yatırım yapma konusunda anlaşmaya vardı. Batarya tesisi tamamen karbon nötr olarak tasarlanacak ve birkaç aşama ve yatırım planıyla hayata geçirilecek. Tesisin, Stellantis’in İspanya Zaragoza fabrikasında 2026 yılı sonuna kadar üretime başlaması hedefleniyor. Tesis, Avrupa’daki elektrikli araç pazarının gelişimine ve İspanya ile Avrupa Birliği yetkililerin desteğine bağlı olarak 50 GWsa kapasiteye kadar çıkabilecek.

ÇİNLİLERLE YARI YARIYA ORTAK OLACAKLAR

CATL ve Stellantis arasındaki yüzde 50-50 ortak girişim, Stellantis’in Avrupa’daki sınıfının en iyi LFP çözümlerini geliştirecek ve otomobil üreticisinin daha kaliteli, dayanıklı ve uygun fiyatlı orta menzilli B ve C segment batarya elektrikli binek otomobil, crossover ve SUV araçlar sunmasını sağlayacak. Kasım 2023’te Stellantis ve CATL, Avrupa’da elektrikli araç üretimi için LFP batarya hücrelerinin ve modüllerinin yerel tedariki için bağlayıcı olmayan bir Mutabakat Zaptı imzalamıştı. İki şirket böylece iki stratejik alanda uzun vadeli bir iş birliği oluşturdu. Bu iş birliği Stellantis’in gelişmiş batarya elektrikli araçlarını (BEV) desteklemek üzere iddialı bir teknoloji yol haritası oluşturmayı ve batarya değer zincirini daha da güçlendirmek için fırsatları belirlemeyi hedefliyor.