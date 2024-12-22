Renault ticari ailesini yeniledi

Renault ticari model ailesini Türkiye’de satışa sundu. Marka Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan yenilenmiş hafif ticari ürün gamını yola çıkarttı.

Renault ticari model ailesini Türkiye’de satışa sundu. Marka Kangoo, Master ve Trafic modellerinden oluşan yenilenmiş hafif ticari ürün gamını yola çıkarttı. MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “Renault olarak yıllardır binek otomobillerde Türkiye’nin en çok tercih edilen ilk iki markasından biriyiz. Şimdiyse yeni ticari ürün gamımızla birlikte hafif ticari araçlarda da varlığımızı perçinleyecek ve markamızın başarısını katlayacağız. Yenilenen hafif ticari ailemiz gerçekten çok güçlü. Kangoo, Master ve Trafic ile hedef kitlemize yalnızca yeni ticari modeller değil, aynı zamanda hafif ticari araç alanında yepyeni bir bakış açısı kazandırıyoruz” dedi.

YENİ RENAULT MASTER

2025 yılında Kangoo ailesiyle minivan segmentinde ürün gamını tamamen yenileyen Renault, şimdi de yeni Master’ı Türkiye pazarına sunarak hafif ticari araçlardaki atılımını sürdürüyor. 3 jenerasyonuyla Avrupa’da uzun soluklu bir liderliğe sahip olan Renault Master, dünya genelinde 3 milyonu aşan satış rakamlarına sahip. Master, bir önceki jenerasyonuna göre 1,3 l/100 km’ye kadar daha düşük yakıt tüketimiyle çok daha ekonomik bir kullanım sağlıyor. Yenilenen direksiyon sistemi çok daha yüksek bir manevra kabiliyeti sunarken, 20 adet gelişmiş sürüş destek sistemi ise daha güvenli bir sürüş olanağı sunuyor. 10.1” OpenR Link multimedya sistemi ise entegre Google hizmetleriyle 50’den fazla Google uygulamasına erişim sağlayabiliyor. Bu anlamda Renault Master, bağlantılı hizmetlere sahip bir ticari model olarak segmentinde öncü bir konum kazanıyor. Master, panelvan gövde tipinde 1.495.000 TL’den, kamyonet gövde tipinde ise 1.420.000 TL’den başlayan fiyatı ve lansmana özel 300 bin 12 ay %0 faizli kredi seçeneği veya 100.000 TL nakit alım indirimiyle kullanıcıları ile buluşacak.

3 BİN LİTRE BAGAJ HACİMİ

Renault Kangoo; Kangoo Multix, Kangoo Van ve Kangoo E-tech versiyonlarıyla modüler bir araca ihtiyaç duyan aileler ve işletmelerin tüm ihtiyaçlarını karşılıyor. Easy-Life çekmece tipi torpido da dâhil olmak üzere 49 litrenin üzerinde kolay erişilebilir saklama alanı, 775 litreden 3.000 litreye kadar genişleyebilen sınıfının en hacimlilerinden geniş bagaj alanı, ek alan gereksinimlerine pratik bir çözüm sunan ve alet gerektirmeden kullanılabilen yenilikçi tavan barları, 14 adet yeni sürüş destek sistemi, güçlü ve atletik dış görünümüne ek olarak konforlu iç alanıyla Kangoo Multix; bir ticari araçtan beklenen her türlü beklentiyi fazlasıyla karşılıyor. Otomatik ve manuel vites seçenekleri ve 130 beygirlik güçlü 1.3 TCe motoruyla tüm ihtiyaçlar için ulaşılabilir ve benzersiz bir çözüm olarak piyasada yer alıyor. Kangoo Van ise 3,3 metreküpten 4,9 metreküpe kadar taşıma hacmi sunarken 1.5 Blue dCi motoruyla benzersiz yakıt ekonomisi ve performans vadediyor.

8+1 YENİ TRAFIC

Renult Trafic, yeni Renault marka kimliğiyle birlikte gelen ekipman ve güvenlik donanımları ile öne çıkıyor. Uzun yıllardır hafif ticari araçlar arasında kendini kanıtlamış olan Renault Trafic; Trafic Panelvan versiyonuyla segmentinde 6,7 metreküpe kadar taşıma hacmi sunan sınıfının lider araçlarından biri olarak yer alıyor. 2.0 Blue dCi motoruyla yüksek performans sunan model, her kilometrede tasarruf sağlıyor. Trafic Combi ise 5+1 oturma düzeni, otomatik ve manuel vites seçenekleriyle bir ticari aracın hacmini ve taşıma kapasitesini bir binek aracın yolcu taşıma imkanı ile birleştiriyor. Yine Trafic Combi, 8+1 koltuk düzeni ile otomatik vites olarak tercih edilebiliyor. Full LED farları, geniş iç hacmi ve sağlamlığıyla Trafic yüksek manevra ve yük taşımaya aynı anda ihtiyaç duyan herkes için verimli bir seçenek olarak ön plana çıkıyor.