Türkiye’de üretilen Yeni Volkswagen Transporter yeni nesliyle yollara çıkıyor. Dünyada ilk kez satışa sunulan yeni Transporter, ilk önce panel van olarak satışa sunuluyor. 2025 yılında Yeni Transporter’ın City Van ve Camlı Van versiyonları ile Caravelle modeli de pazara sunulacak.

Türkiye’de üretilen Yeni Volkswagen Transporter yeni nesliyle yollara çıkıyor. Dünyada ilk kez satışa sunulan yeni Transporter, ilk önce panel van olarak satışa sunuluyor. 2025 yılında Yeni Transporter’ın City Van ve Camlı Van versiyonları ile Caravelle modeli de pazara sunulacak. Pick-up modelinin ise 2026 yılında satışa sunulması planlanıyor.

VAN SINIFINA DA GÜVENLİK GELDİ

Yeni Transporter Panel Van’da, bir önceki nesilde olmayan; Şerit Takip Asistanı, Çarpışma Önleme Yardımcısı ve Yaya Koruma Sistemi, ön yolcu hava yastığı, yan ve perde hava yastıkları, ön park sensörü, elektromekanik park freni ve Auto Hold, otomatik klima, LED ön farlar, LED gündüz sürüş farları gibi bir çok güvenlik ve konfor öğesi standart olarak sunuluyor.

1.4 MİLYON LİRADAN BAŞLIYOR

Yeni Transporter Panel Van, Uzun Şasi, 150 PS Manuel ve 170 PS Otomatik vites versiyonlarıyla ve 1.490.000 TL’den başlayan fiyatlarıyla Volkswagen Ticari Araç showroomlarında yerini aldı. Transporter, daha fazla alan, yüksek taşıma ve çekme kapasitesi ile verimli bir kullanım sağlarken, son teknoloji sürüş destek sistemleri ve fonksiyonel ön gösterge paneli ile de kullanıcılarına daha konforlu ve güvenli bir sürüş sunuyor.

SÜRÜCÜ KABİNİ OFİS GİBİ

Sürücü kabini bir ofis gibi tasarlanan Yeni Transporter Panel Van’da geniş saklama alanları, masa olarak kullanılabilen ikili ön yolcu koltuğu, ısıtmalı koltuklar, çift torpido gözü gibi öğeler işlevselliği ve konforu ön plana çıkarıyor. Ayrıca, yine standart olarak sunulan 13 inç Bilgi Eğlence sistemi ve 13,2 inç dijital gösterge ekranı, geri görüş kamerası, kablosuz şarj özelliği, 8 adet USB-C girişi, multifonksiyonel direksiyon simidi ve kablosuz bağlantı sağlayan Apple CarPlay™ ve Android Auto™ özellikleriyle tüm ihtiyaçlara cevap veriyor.

6.8 METREKÜPLÜK YÜKLEME ALANINA SAHİP

Yeni Transporter Panel Van, 1.978 mm yüksekliğe, 2.275 mm aynalar dahil genişliğe, 1.392 mm tekerlekler arası yükleme genişliğine ve 575,46 mm yükleme eşiği yüksekliğine sahip. Modelin maksimum yükleme yüksekliği 1.316 mm; genişliği 1.400 mm ve yükleme uzunluğu 3.002 mm. Dingil mesafesi 3.500 mm olan Yeni Transporter Panel Van’da yükleme hacmi 6,8 m3. Maksimum 1.044 Kg’a kadar taşıma kapasitesine sahip modelin frenli römork çekme kapasitesini de 2,8 tona ulaşmış durumda.

2.0 LİTRELİK DİZEL MOTOR

Yeni Transporter Panel Van 2.0 litrelik TDI motorla, hem manuel hem de otomatik şanzıman seçeneğiyle sunuluyor. Önden çekişli 6 ileri manuel şanzımanlı seçenek, 150 hp (110 kW) güç üretirken, 360 Nm’lik tork sağlıyor. Modelin 8 ileri otomatik şanzımanlı seçeneği ise 170 hp (125 kW) güç ve 390 Nm tork değerlerine sahip.