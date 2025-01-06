2025 yılında elektrikli otomobil satışları hızla sürecek ve yeni elektrikli modeller neler olacak? Pandemi öncesi 2019’da sadece 222 adet elektrikli otomobil satışı gerçekleşti. Bu yıl ise ilk 11 ayda satışlar 83 bini devirdi. Gelecek sene pazara dahil olacak 10’dan fazla elektrikli modelle voltaj daha fazla artacak.

2025 yılında elektrikli otomobil satışları hızla sürecek ve yeni elektrikli modeller neler olacak? Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de otomotiv sektöründe köklü değişiklikler oldu. Özellikle pandemi dönemi gelecek yıllarda gerçekleşmesi beklenen birçok olayı biraz daha erkene aldı. Bunların başında ise elektrikli otomobiller geldi. Türkiye pazarına birçok markanın giriş yapmasıyla birlikte elektrikli otomobillere talep hem yokluktan hem de meraktan arttı. Pandemi döneminde sadece istenilen bir otomobilden ziyade ‘4 teker olsun yeter’ olgusu elektrikli araçların da voltajını arttırdı. Pazara yeni giren markalar modeller derken 2024 yılının ilk 11 ayında yüzde 100 elektrikli 83 bin 298 adet otomobil satışı gerçekleşti.

2019’DA 22 ADET ELEKTRİKLİ YOLA ÇIKTI

Pandemiden önce 2019’da sadece 22 adet elektrikli otomobil yola çıkmıştı. Gelinen 6 yıllık süreçte elektrikli otomobillerde büyüme yüzde 37 bin seviyesinde. Neredeyse 3 yıllık pandemi döneminde rağmen satışların hızı düşmedi. 2020 yılında 844 adet, 2021’de 2 bin 846 adet, 2022’de 7 bin 733 adet yüzde 100 elektrikli otomobil satıldı. 2023 yılında Türkiye’nin ilk yerli markası olan Togg yola çıktı. Böylece elektrikli araçlara olan talepte ani bir patlama yaşandı. O sene toplamda 72 bin 179 adet elektrikli araç teslimatı yapıldı. Tesla’nın da pazara girmesiyle birlikte, voltaj bir hayli yükseldi. Daha yıl bitmeden 2024’te 83 bin 298 adet satışı kayıtlara geçti. Gelecek yıl da pazara birçok elektrikli araç dahil olacak. Böylece rekabet hızla artacak. Avrupa’da ve Türkiye’de artan Çin baskıyla birlikte markalar ucuz elektrikli modellerle pazarı büyütecek. Bu modellerin bazıları ise şöyle:

TOGG T10F

Türkiye’nin ilk yerli markası olan TOGG, T10X ile çıktığı yolculuğa yeni bir sedan modelle devam edecek. Şimdilik aracın fiyatı belli değil. Fakat teknik veriler belli. Hem 4 çeker hem de 2 çeker seçenekleri olacak. T10X modelinde olduğu gibi. 4 tekerden çeker versiyon 435 beygir gücünde 700 NM de torku var. 0-100 km/s hızlanması da 4.6 saniye. Arkadan itişli versiyon ise 218 beygir güç 350 NM torka sahip. 0-100 km/s hızlanması da 7.2 saniye. Aracın 600 km menzili var. 180 kw DC istasyonda yüzde 20-80’e 28 dakikada şarj oluyor.

Opel Frontera

Alman üretici Opel’in yeni SUV modeli Frontera da gelecek yıl yola çıkacak modellerden. Araç 2 farklı motor tipiyle 2025 ilk çeyrek sonunda pazara dahil olacak. Elektrikli versiyonda ufak bir batarya paketi var 44 kws büyüklüğünde. 113 beygir gücünde motor 125 NM de tork değerine sahip. Bu şartlarda aracın ortalama menzili 305 kilometre olarak hesaplanmış. Araç 0’dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede çıkıyor. Maksimum hızı da 140 km/s. 100 kw’a kadar desteklenen model hızlı şarj noktasında yüzde 20’den yüzde 80’e 26 dakikada şarj oluyor. Aracın fiyatı belli değil ama tahminler 1.5 milyon seviyelerinde.

Skoda Elroq

Çek üretici Skoda’nın yepyeni elektrikli modeli olan Elroq da gelecek yılın bekliyor. İlk yarıda yola çıkması hazırlanan araç B SUV segmentinde boy gösterecek. 204 beygir gücünde olan Elroq 60 versiyonunda menzil 450 km. 85 modeli ise 238 beygir gücünde ve 580 km menzile sahip. 2025 yılında satışa sunulacak Elroq 85x de önde ve arka aksta yer alan iki elektrik motoru sayesinde dört çeker. 175 kW’a kadar DC hızlı şarj desteği sayesinde, aracın 85 ve 85x versiyonlarındaki 82 kWh kapasiteli bataryası sadece 28 dakika içerisinde yüzde 10’dan yüzde 80 kapasiteye kadar şarj olabiliyor. Tüm modeller AC şarj istasyonlarında 11 kW’a kadar şarj hızlarını destekliyor.

Ford Capri

Ford’un eskiye atıf yapan retro modeli Capri de 2025’te pazara dahil olacak modellerden. İlk etapta model sadece arkadan itişli olarak gelecek. Standart versiyon 77 kwh batarya paketine sahip olacak. 286 beygir güç ve 545 NM tork üretecek. Otomobil 0-100 km/s hızlanmasını 6,4 saniyede tamamlıyor. Aracın maksimum hızı da 180 km/s. 340 beygirlik versiyon da 5,3 saniyede 100 kilometre hıza çıkacak. Aracın menzili de 627 kilometre olarak hesaplanmış. Capri 135 kW’a kadar DC şarj desteği sunuyor ve yüzde 10’dan yüzde 80’e 28 dakikada doluyor.

Hyundai Ioniq 9

Güney Koreli Hyundai de lüks elektrikli sınıfa göz kırpan modeli Ioniq 9’u tanıttı. Araçta 6 ve 7 kişilik oturma düzeni olacak. 110 kws batarya kapasitesine sahip olan aracın menzili de 620 kilometre olarak hesaplanmış. Araç 350 kw kadar şarj desteği sunuyor. SUV model 24 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e şarj oluyor. Performans modeli, 0’dan 100 km/s hıza sadece 5,2 saniyede ulaşırken, uzun menzilli AWD varyantı ise 6,7 saniyede ulaşıyor. Uzun Menzilli RWD versiyonu da bu hıza 9,4 saniyede ulaşıyor. Sollama gibi orta menzilli hızlanma esnasında performans modeli 80’den 120 km/s hıza sadece 3,4 saniyede ulaşıyor.

Renault 5

Geçmişe dönüş yapan markalardan biri de Fransız üretici Renault. Daha teknolojik Renault 5’i pazara sunmaya hazırlanan marka, rekabetçi bir fiyatla dikkat çekmeye çalışacak. Otomobilde batarya paketine göre, 300 ve 400 kilometre olmak üzere iki farklı menzil sunuluyor. Aynı zamanda 120 ve 150 beygirlik güç paketlerine sahip olan model, yeni ve tamamen elektrikli platform AmpR Small kullanılarak üretilen ilk otomobil olarak dikkat çekiyor. Renault 5 E-Tech %100 Elektrikli’nin yeni 11 kW AC çift yönlü şarj cihazı, V2L (araçtan şarj) ve V2G (araçtan şebekeye) özelliklerini bir araya getiriyor. İlk çeyrekte araç Türkiye’de satışa çıkacak.

Citroen e-C3

Citroen de rekabetçi fiyatla sunmaya niyetlendiği e-C3 modelini 2025’te Türkiye’de yola çıkartacak. 320 km’ye kadar WLTP sürüş menzili sunabilen 44 kWsa batarya paketi ve araç 26 dakikada yüzde 20’den yüzde 80’e şarj oluyor. 100 kW DC hızlı şarj özelliğine sahip modelin benzinli ve mild hibrit seçeneklerine de yer verilecek.

Fiat Grande Panda

Stellantis grubunun smart car platformunda üretilen modellerden biri olan Fiat Grande Panda da gün sayıyor. Citroen eC3, Opel Frontera da olduğu gibi 44 kwh kapasiteli bir batarya ile yola çıkıyor. 113 beygir gücündeki modelin toplam menzili de 320 kilometre.

BYD Sealion 7

Çinli üretici BYD’de Türkiye pazarını model bombardımanına sokan markalardan. İlk kez Paris Otomobil Fuarı’nda tanıtılan Sealion 7 modeli markanın dikkat çeken yüzde 100 elektrikli bir modeli. Dört tekerlekten çekişli versiyonuyla 0-100 km/s hızlanmasını sadece 4,5 saniyede tamamlayan Sealion 7, 230 kW’a kadar hızlı şarj desteği sunuyor. Maksimum 215 km/s hıza ulaşabilen model 313 beygir gücünde. Dört çeker versiyonlarda ise öne 160 kW (217 hp) güç üreten ek bir motor yer alıyor.