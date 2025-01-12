Bu yıl hem ucuz hem de pahalı Jaecoo gelecek

Çinli otomobil üreticisi Jaecoo Türkiye pazarına sunduğu Jaecoo 7 modelinden sonra şimdi de daha uygun fiyatlı Jaecoo 5 ve daha üst segmentte fiyatlanan Jaecoo 8 modelini pazara sunuyor.

Çinli otomobil üreticisi Jaecoo Türkiye pazarına sunduğu Jaecoo 7 modelinden sonra şimdi de daha uygun fiyatlı Jaecoo 5 ve daha üst segmentte fiyatlanan Jaecoo 8 modelini pazara sunuyor. JAECOO 7’ye ek olarak, ürün gamını zenginleştirmek ve Türk kullanıcılara çeşitlendirilmiş otomobil deneyimi sunmak için gelecekte farklı modeller sunacak. Buna hafif arazi aracı modeli JAECOO 5, üst sınıf iç mekanıyla lüks off-road modeli JAECOO 8 ve yeni JAECOO 7 PHEV hibrit dahil. Bununla birlikte JAECOO, yeni enerji alanında çığır açan teknolojik atılımlarla sektörde lider olmak ve modern şehirli seçkinlere daha kaliteli bir sürüş deneyimi sunmak için çalışmalarını sürdürecek.

Yeni Jaecoo modelleri geliyor

2025 yılı, JAECOO markasının Türkiye pazarındaki varlığını güçlendirmeye devam etmesi için önemli bir yıl olacak. JAECOO, daha fazla model ve hizmeti devreye alarak güçlü, kişiselleştirilmiş off-road ürünleri ve üstün yeni enerji teknolojisi ile gelecekte Türkiye pazarına yönelik stratejik konumunu güçlendirmeye devam edecek. JAECOO, Türk tüketicilerle birlikte off-road ve yaşamın daha fazla olasılığını keşfetmek üzere “Türkiye’de, Türkiye için” marka konseptini uygulamaya devam edecek. JAECOO her zaman gerçek off-road ruhunun sadece yol ile ilgili olmadığına, aynı zamanda insanların kalpleri ile de ilgili olduğuna inanıyor. JAECOO, yeni yılda da her kullanıcıya eşlik etmeye ve şehir ile vahşi doğa arasındaki muhteşem yolculuğa tanıklık etmeye devam edecek.