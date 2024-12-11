Rekabeti fiyatıyla yapacak

Opel yıllar önce pazarda boy gösteren Frontera uygun fiyatı ile yeniden sahneye çıkarıyor. Arazi kabiliyetini kaybeden model artık daha çok şehirli bir SUV olarak dikkat çekecek. Elektrikli ve mild hybrid motor seçenekleriyle yola çıkacak olan model 2025’in ilk baharında Türkiye’de olacak.

ALİ YILDIRIM-MALLORCA

Opel yıllar önce pazarda boy gösteren Frontera modelini uygun fiyatı ile yeniden sahneye çıkardı. Arazi kabiliyetini kaybeden model artık daha çok şehirli bir SUV olarak dikkat çekecek. Elektrikli ve mild hybrid motor seçenekleriyle yola çıkacak olan model 2025’in ilk baharında Türkiye’de olacak. Daha ufak bir motor seçeneğiyle ve rekabetçi bir fiyat yakalamak için minimum özellikle dikkat çeken aracın Türkiye fiyatı daha net değil ama 1.5 milyon lira seviyeleri bugünün şartlarında düşünülüyor. Bu seviyede model her ne kadar B SUV segmentinde olsa da boyutlarıyla Renault Duster ile bile rekabet etmeyi planlıyor.

YENİ ŞİMŞEK LOGOSU FRONTERA’DA DA VAR

Yeni Opel “Şimşek” logosu, seri üretimdeki bir modelde ilk kez kullanılarak, Frontera’nın tasarımına özel bir kimlik kazandırıyor. Bu ikonik logo, Opel Vizör isimli ön panelin merkezinde gururla yerini alıyor. Kesintisiz bir tasarım sunan Vizör, otomatik uzun far özellikli Eco LED farlarla birleşerek otomobilin modern ve dikkat çekici görünümünü tamamlıyor. Alttaki ikizkenar soğutma açıklığıyla desteklenen bu tasarım, otomobilin güçlü duruşunu öne çıkarıyor. Opel’in ünlü “kanat imzası” ise gövde rengindeki ek kısımlarla ayrılan üç aydınlatma bloğuna sahip modern görünümüyle parıldıyor. Yandan görünüm, geniş kabini görsel olarak bölen ayırt edici bir C sütununu ortaya çıkarıyor. Bunlara ek olarak, belirgin çamurluklar, yoldaki sağlam duruşu pekiştirerek yeni modele modern bir görünüm kazandırıyor.

İKİ ADET 10 İNÇ EKRAN

Yeni Frontera, modern görünümü iç mekanda da akıllı ve pratik bir tasarımla birleştiriyor. Gösterge paneli ve kapılardaki dekor detayı, kabini görsel açıdan daha da ferah hale getiriyor. Ayrıca, iki adet 10 inçlik ekrana sahip yeni nesil bilgi-eğlence sistemiyle sunulan Opel’e özgü, tamamen dijital Pure Panel kokpit ile birlikte cesur ve şık bir görünüme kavuşan yeni direksiyon, sofistike bir dokunuş sergiliyor. Opel, yeni Frontera’da minimum dikkat dağınıklıyla maksimum konfor felsefesini tutarlı bir şekilde yansıtarak yalın ve kullanışlı bir sürüş deneyimi vadediyor. GS donanım seviyesinde standart olarak sunulan renkli dokunmatik multimedya sistemi üzerinden akıllı telefonlarda olduğu gibi widget’lar ile özelleştirilebiliyor ve kolay bir kullanım sağlıyor. Navigasyon sistemi ile birlikte sesli kontrol özelliği de destekleniyor. Yeni Opel Frontera’nın hem bilgi-eğlence ekranı hem de sürücü bilgi ekranı kişiselleştirilebiliyor.

DİREKSYON VEGAN OTOMOBİL GERİ DÖNÜŞÜMDEN

GS donanımdaki direksiyon simidi de vegan sentetik deriden üretiliyor. Yeni Frontera’nın üretiminde işlenmiş alüminyumun yanı sıra geri dönüştürülmüş içerikli çelik ve çeşitli polimer öğeler de kullanıldı. Bu sayede, yeni Opel Frontera’nın yüzde 95’e kadar tekrar kullanılabilir malzemelerden oluşması ve yüzde 85 oranında geri dönüştürülebilir olması sağlandı.

B-SUV BOYUTLARININ BİR TIK ÜZERİNDE

Yeni Opel Frontera 4.380 mm uzunluğu, 1.795 mm genişliği ve 1.627 mm yüksekliği ile bol miktarda esnek bir yaşam ve yükleme alanı sunuyor. Böylece kalabalık yolculuklar için de ideal bir araç olmayı başarıyor. Yeni Frontera, yükleme kapasitesiyle de oldukça etkileyici bir araç olduğunu gösteriyor. Otomobilin arka koltukları dik haldeyken 460 litrenin üzerinde olan bagaj hacmi, koltuklar katlandığında 1.600 litreye kadar yükseliyor. Diğer taraftan 40/60 oranında bölünebilir arka koltuklar sayesinde çok yönlülük sağlanıyor ve ikinci kademe yükleme zemini de standart olarak sunuluyor. Yeni Frontera, isteğe bağlı tavan rayları sayesinde 240 kilograma kadar sabit tavan yükünü taşıyabiliyor.

ŞEHİR İÇİNDE 305 KM MENZİLİ VAR

Emisyonsuz ulaşımı tercih eden müşteriler için 83 kW (113 HP) güç ve 44 kWs kullanılabilir batarya kapasitesine sahip olan yüzde 100 elektrikli yeni Frontera Elektrik sunulacak. Frontera Elektrik, iki şarj arasında maksimum 305 kilometre (WLTP’ye göre) yol kat edebiliyor. Tamamen elektrikli yeni model, 0’dan 100 km/s hıza 12,1 saniyede çıkıyor ve elektronik olarak sınırlandırılmış 140 km/s azami hıza ulaşıyor. Yeni Frontera Elektrik, doğru akım şarj istasyonunda yaklaşık 26 dakikada batarya kapasitesinin yüzde 20’sinden yüzde 80’ine kadar şarj edilebiliyor. Evde şarj için ise standart olarak tek fazlı 11 kW yerleşik şarj cihazıyla sunuluyor. Yeni Frontera Elektrik, Opel müşterilerine seçim özgürlüğü sunmak amacıyla daha fazla menzil sunan bir başka yüzde yüz elektrikli versiyonla ürün yelpazesini genişletecek. Yeni Frontera Elektrik’in ”uzun menzilli” versiyonunda ise yaklaşık 400 kilometreye kadar (WLTP’ye göre ön değer) menzil mümkün olacak.

1.2 LİTRELİK MİLD HYBRİD

Yeni Opel Frontera Hybrid, 48 volt hibrit teknolojisine sahip 100 kW (136 HP) güce sahip turboşarjlı benzinli motorla sunuluyor. Hibrit çözüm, elektrikli ulaşım arayışında olan ancak sürüş ve kullanım alışkanlıklarını henüz değiştirmek istemeyen kullanıcılar için mükemmel bir seçim olarak öne çıkıyor. 1,2 litrelik benzinli motor, 21 kW (28 HP) güç üreten elektrik motoru ve elektrikli 6 ileri çift kavramalı şanzımandan oluşan kompakt sistem, günlük kullanımda akıllı ve uygun maliyetli bir tahrik sistemi çözümü olarak birçok avantaj sunuyor. Opel Frontera Hybrid’in yüksek hızlarda yavaşlaması durumunda, benzinli motor devre dışı kalıyor ve elektrik motoru da jeneratör görevi görerek hibrit sistemin 48 voltluk bataryasını şarj ediyor. Opel Frontera Hybrid, turbo benzinli motorun gücünden bağımsız olarak çevik bir sürüş keyfi sunuyor. 230 Nm maksimum torka sahip olan araç, 0’dan 100 km/s hıza 9.0 saniyede ulaşıyor. Modelin azami hızı ise 190 km/s.