Anadolu Isuzu 2021 yılı boyunca gösterdiği yüksek performans, şirketin yıllık mali sonuçlarına da yansıdı. Pandemi koşullarına rağmen yatırımlarını ve üretim faaliyetlerini kesintisiz sürdüren Anadolu Isuzu, yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki büyümesini sürdürdü. Anadolu Isuzu, 2020 yılına göre geçen sene yurt içi satışlarını %92 oranında artırırken, ihracat satışlarını ise %162 oranında yükseltti. Anadolu Isuzu’nun yıllık net satışlarındaki artış ise önceki yıla göre %116 olarak gerçekleşti.

Türkiye’nin ticari araç markası Anadolu Isuzu, 2021 yılı mali sonuçlarını açıkladı. Yurt içi ve yurt dışı pazarlardaki yüksek performansı ile başarılı mali sonuçlara imza atan Anadolu Isuzu’nun net satışları bir önceki yıla göre %116 artışla 2.678 milyon TL olarak gerçekleşti. Şirketin 2021 yılı yurt içi satışları %92, İhracat satışları ise %162 oranında artış gösterdi. Anadolu Isuzu’nun 2021 yılındaki faiz ve vergi öncesi kârı ise (FAVÖK) bir önceki yıla göre %163 artışla 302 Milyon TL’ye yükseldi. 2021 yılında %116 oranında artan net hasılat ile birlikte, brüt kar marjı bir önceki seneye göre 81 baz puan iyileşerek %21,1 seviyesine yükseldi. 2020 yılında %9,2 olan FAVÖK marjı 2021’de %11,3 olarak gerçekleşti.

5 BİNDEN FAZLA TİCARİ ARAÇ SATTI

Anadolu Isuzu, 2021 yılında 4.051 adedi iç pazara, 1.006 adedi dış pazarlara olmak üzere, toplam 5.057 adet ticari aracın satışını gerçekleştirdi. 2020 yılı ile karşılaştırıldığında şirketin toplam satış hacmi %65,9 artış gösterdi. Anadolu Isuzu yurt içi satışlarda kamyon segmentinde %48,1, pick-up segmentinde % 231,7, otobüs segmentinde yüzde 110 artış kaydetti. 2021 yılındaki toplam yurt içi satışlardaki artış ise yüzde 63 oldu. Yurtdışı pazarlara yapılan satış adedi ise tüm segmentler toplamında bir önceki yıla göre yüzde 78,7 arttı.

TERZİ USULÜ ÜRETİM YAPTIK

Anadolu Isuzu Genel Müdürü Tuğrul Arıkan şirketin yıl sonu mali sonuçları ile ilgili değerlendirmesinde şunları söyledi: “Anadolu Isuzu olarak pandemi etkilerinin sürdüğü 2021 yılında yüksek bir performans yakaladık. Endüstri 4.0 ve dijital transformasyon vizyonumuzla üretim altyapımızı Akıllı Fabrika teknolojilerini entegre ederek daha da ileri düzeye taşıdık. Bu sayede terzi usulü imalat yaparak yurt içi ve yurt dışı müşterilerimizin talep ve ihtiyaçlarını en iyi şekilde karşıladık, müşteri memnuniyetini daha da yükselttik. 2021 yılında özellikle midibüs-otobüs segmentinde ihracatımızı önemli ölçüde artırırken, midibüs segmentinde 18. kez ‘İhracat Şampiyonu’ olduk. Yakaladığımız bu performansla elde ettiğimiz başarılar şirketimizin yıllık mali tablolarına da yansıdı. 2021 yılında başarılı sonuçlara ulaşmamızda katkısı olan tüm çalışma arkadaşlarıma ve değerli iş ortaklarımıza teşekkür ediyorum. Anadolu Isuzu olarak 2022 yılında çıtayı üretim yaptığımız her segmentte daha da yükseltiyor, mevcut pazarlardaki konumumuzu güçlendirirken yurtdışında yeni pazarlarla büyümemizi sürdürmeyi hedefliyoruz. Anadolu Isuzu olarak ülkemizin yerli üretim gücüne, ihracatına ve ekonomisine çok yönlü katkılarımızı bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da sürdüreceğiz.”