Kia Mart 2022 kampanyası devam ediyor. Kia; Stonic, Rio, XCeed ve Ceed modellerini 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz avantajıyla otomobilseverlerle buluşturuyor.

Kia Mart 2022 kampanyası devam ediyor. Kia; Stonic, Rio, XCeed ve Ceed modellerini 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz avantajıyla otomobilseverlerle buluşturuyor. Kia, mart ayına özel hazırladığı fırsatlarla baharı karşılıyor. Kia, mart fırsatları çerçevesinde Stonic (1.0 MT), Rio, Bongo, Ceed ve XCeed modellilerinde sunduğu avantajlı fiyat ve donanım seçenekleri ile yeni bir Kia sahibi olmak isteyenleri shoowroomlarına davet ediyor.

BANKADAN DAHA AVANTAJLI FAİZ

Yüksek bagaj kapasitesi, modern ve yenilikçi çizgileriyle fark yaratan Rio ve rekabetçi yakıt tüketimiyle C hatchback segmentinin güçlü modelleri arasında yer alan Ceed 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faizle meraklılarıyla buluşuyor. Yüksek yük kapasitesi, güçlü motor seçeneği ve aerodinamik yapısıyla KOBİ’lerin vazgeçilmez tercihi Bongo ise 100 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz ile sunuluyor.

SUV TUTKUNLARINA ÖZEL FIRSAT

B SUV sınıfında dinamik ve ödüllü tasarımıyla farklılaşan Stonic’in 1.0 MT versiyonu ve etkileyici tasarımıyla tüm dikkatleri üzerine çeken SUV modeli XCeed ise 200 bin TL’ye 12 ay yüzde 1,49 faiz fırsatı ile heyecan tutkunlarına sesleniyor.