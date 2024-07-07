Daha dolu Picanto Türkiye’de

Kia Picanto yenilendi. Artık daha fazla sürüş destek sistemine sahip olan modelde aynı zamanda iki farklı motor seçeneği sunuluyor.

Güney Koreli Kia küçük sınıftaki Picanto modelini yeniledi. Önceki versiyonuna göre, daha dolu bir otomobil haline gelen yeni Picanto’ya yeni sürüş destek sistemleri de eklendi. Yeni nesil ulaşım araçlarına da artık daha fazla yer ayıran modelin bagaj hacmi de 1.010 litreye ulaştı. Yeni Kia Picanto’nun ön tamponu, imza niteliğindeki “kaplan yüzü” ön tasarımı, çamurluklar ve motor kaputu ile birlikte yeniden tasarlanarak araca etkileyici bir görünüm kazandırıyor. Yenilenen arka tasarımda güçlü ve geniş arka aydınlatma grubu, arka tamponun ve bagaj kapağının genişliğini kullanarak dikkat çekiyor.

14 VE 15 İNÇ JANT SEÇENEKLERİ VAR

Yeni Picanto’nun giriş versiyonu 14 inçlik jantlar ile sunulurken, ayrıca aracın üst donanım versiyonunda 15 inçlik jant seçeneği sunuluyor. Her biri canlı dokuz farklı gövde rengi Picanto’nun iddialı dış görünümünü vurguluyor. Alp Beyaz, Gümüş Gri, Galaksi Siyah, Astro Gri, Süt Beji, Mercan Kırmızı, Spor Mavi, Duman Mavi, Adventurous Yeşil aracın renk seçenekleri arasında yerini alıyor.

İKİ MOTOR SEÇENEĞİ OLACAK

Yeni Kia Picanto 1,0 litre ve 1,2 litre olmak üzere benzinli iki farklı motor seçeneğiyle yollara çıkıyor. Her iki seçenek de yüksek verimlilik ve düşük CO2 emisyonlarıyla öne çıkıyor. Her iki motor da Kia’nın vites işlevlerini otomatikleştiren AMT şanzıman ile sunuluyor. AMT, geleneksel manuel şanzımanın yakıt verimliliğini ve otomatik şanzımanın şehir içi trafikte sağladığı konforu bir araya getiriyor.

8 İNÇ DOKUNMATİK EKRAN

Yeni Kia Picanto standart olarak navigasyon özellikli 8 inç dokunmatik ekranlı multimedya eğlence sistemi ve 10,25 inçlik gösterge ekranıyla yollara çıkıyor. Bu eğlence sistemi aynı zamanda Bluetooth çoklu bağlantı özelliğine sahip. Bu özellik aynı anda iki adete kadar mobil cihaz eşleştirmesi anlamına geliyor. Bu sistem, standart ve kablosuz olarak hem Apple CarPlay hem de Android Auto desteğine de sahip.

MECBURİ GÜVENLİK DONANIMLARI STANDART

Yeni Kia Picanto, Gelişmiş Sürüş Destek Sistemlerine (ADAS) ve yolcuların güvenliğini artıran bir dizi aktif güvenlik sistemine sahip. Şeritte Kalma Asistanı (LKA), Sürücü Dikkat Uyarısı (DDAW), Akıllı Hız Limiti Asistanı (ISLA) ve Şerit Takip Asistanı (LFA) gibi özellikler standart olarak sunuluyor. Yeni Kia Picanto bunun dışında sürücünün aniden fren yapması durumunda arkadaki aracı uyarmak için dörtlü flaşörleri otomatik olarak etkinleştiren Acil Fren Sinyali (ESS) işlevine de sahip. Yokuş Kalkış Destek Sistemi (HAC), aracın yokuşta yumuşak bir şekilde ve geri kaymadan kalkmasını sağlamak için aracı frende tutuyor.

FİYATI 1 MİLYON LİRANIN ALTINDA

Bunun dışında yeni Kia Picanto kabin genelinde altı adede kadar hava yastığı ile donatılmış ve ISOFIX çocuk koltuğu sabitleme noktaları da ek güvenlik sağlıyor. Yeni Kia Picanto, 995.000 TL başlangıç fiyatıyla Türkiye’de satışa sunuldu.