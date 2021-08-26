ABB MegaFlex DPA, ecopassport® akreditasyonunu aldı

Veri merkezi operatörleri iddialı sürdürülebilirlik hedefleriyle karşı karşıya, sektörün saygın akreditasyon kurumu PEP, eko-verimli elektrikli ekipmanların güvenli bir şekilde kriterlere uygunluğunu değerlendirme imkanı sunuyor.

Büyük veri merkezi operatörlerinin 2030 yılına kadar net sıfır emisyona ulaşmak amacıyla Avrupa İklim Nötr Veri Merkezi Paktı’nı imzalaması, çevreci olma yarışında elektrikli ekipmanların sürdürülebilirlik referansına sahip olmalarını daha da önemli hale getirdi. ABB, tek sistemde 6 MW’a kadar güç aralığı sunan MegaFlex DPA cihazı için yüksek prestijli PEP ecopassport® akreditasyonunu alarak bu yarışa kendi katkısını sunmuş oldu.

PEP; üreticiler, kullanıcılar, kurumsal ve profesyonel derneklerden oluşan bir kuruluştur ve ürünlerin üretimi, dağıtımı, kurulumu ve ayrıca kullanım ömrü boyunca katı performans kriterleriyle değerlendirme yapan PEP ecopassport® programının uygulanmasından sorumludur. Uluslararası bir referans çerçevesi sunan bu program, elektrik elektronik cihazlar, ısıtma ve soğutma ekipmanları için güvenilir, şeffaf, karşılaştırılabilir ve kanıtlanmış çevresel performans göstergeleri sunmaktadır.

ABB MegaFlex DPA, % 97,4 ile sınıfındaki en iyi verimlilik oranını sunarken, ürün kullanım ömrü boyunca karbon emisyonlarını 641 ton kadar azaltmaktadır; bu miktar 200 aracın bir yıl boyunca neden olduğu emisyona eşdeğerdir. Aynı zamanda kompakt tasarımı sayesinde ayak izinde % 45’e kadar tasarruf sağlarken, 15 yıla varan kullanım ömrü ile de toplam sahip olma maliyetini önemli ölçüde azaltmaktadır. Piyasada türünün en güvenilir UPS’i olan bu sistem, ABB’nin merkezi olmayan paralel mimarisini (DPA) temel alarak modüler tasarımı ile kolay ve güvenli bağlantı sağlamaktadır. Bu yenilikçi sistem, bağımsız operasyon için gereken tüm temel işlevsel birimleri sunarak güvenilirliği ve kullanılabilirliği en üst düzeye çıkarmakta ve her bir modülün bir UPS’in tüm temel ögelere sahip olmasını sağlamaktadır.

ABB Smart Power bölümünde Power Protection kısmında Sürdürülebilirlik Lideri olarak görev yapan Diana Garcia: “MegaFlex DPA’nın ekolojik özelliklerinin üçüncü bir tarafça doğrulanmasını sağlayan bu akreditasyonu almış olmaktan gurur duyuyoruz. Modern veri depolama çözümlerinin artırmış olduğu güç taleplerini karşılamak adına temiz ve sürdürülebilir bir güç akışını sağlayabilmek için sistemin tamamında dayanıklılık gerekiyor. MegaFlex DPA UPS çözümümüz de mevcut en yüksek verimlilik oranlarını en az ayak iziyle birleştirerek daha düşük karbonlu global veri merkezi endüstrilerinin olmasına katkıda bulunuyor.”

Veri merkezlerinin güç ihtiyaçları ciddi farklılıklar gösterebildiğinden enerji kullanımını yönetebilmek adına adaptasyon düzeyinin yüksek seviyelerde olması gerekmektedir. MegaFlex DPA’nın akıllı sistemi, aktif modüllerin sayısını güç ihtiyacına göre otomatik olarak ayarlayarak kayıpları en aza indirmekte ve verimliliği artırmaktadır. İhtiyaç duyulmayan modüller bekleme moduna girerken, yükün artması durumunda yeniden devreye girmeye hazır hale gelirler. MegaFlex DPA, bulut tabanlı kestirimci bakım kullanarak bakım planlama ve azalımı için sürekli olarak izlenebilme imkanı sunarak, tüm kullanım ömrü boyunca operasyonel maliyetleri ve malzeme israfını önemli ölçüde azaltır.