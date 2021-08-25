Yeni Dacia Duster makyajlı versiyonuyla tanıtıldı. Otomatik vites seçeneğine de kavuşan modelin, başlangıç fiyatı da 199 bin lira olarak belirlendi. Ayrıca modelde artık dizel otomatik seçenek yok.

Yeni Dacia Duster ufak bir operasyondan geçerek makyajlı yüzüne kavuştu. Yeni Dacia Duster ile otomatik vites seçeneğine de kavuşan model, vergi avantajlı fiyatıyla dikkat çekiyor. Renault MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş; “İlk kez lanse edildiği günden bu yana tüketicilerin büyük beğenisini toplayan Duster; dünyada toplamda yaklaşık 2 milyonluk satış adedine ulaştı. Ülkemizde ise 2020’de ve bu yılın Ocak-Temmuz döneminde SUV lideri konumunda. 2013 yılından beri ise binek pazarında aralıksız 4×4 liderliğine sahip. Güvenilir ve sağlamlığı, modern tasarımı, geniş servis ağı ve optimum fiyat fayda oranı Duster’ın liderliğinde büyük rol oynuyor. Bu segmentte 2020’de satışların yüzde 84’ü otomatik şanzıman olarak gerçekleşti. Otomatik şanzımana talebin bu denli yüksek olduğu segmentte Duster, manuel versiyonları ile liderliği elde etti. Dolayısıyla EDC şanzıman Duster’ın elini daha da güçlendirecek” dedi.

YENİ RENK SEÇENEĞİ: ARİZONA TURUNCU

Renk skalasına yeni Arizona Turuncuyu da ekleyen Duster, daha çağdaş bir tasarıma kavuştu. Tasarımdaki değişim, daha gelişmiş bir aerodinamik yapıyla verimliliğe katkı sağlıyor. Yeni Duster, ilk kez Sandero ailesinde kullanılan Dacia marka kimliğinin tasarım unsurlarından yararlanıyor. Ön ve arka farlarda bulunan Y şeklindeki LED ışık imzası, ilk bakışta dikkat çekiyor. Krom görünümlü ön ızgaradaki 3 boyutlu kabartmalar ise farlarla modern bir bütünlük sağlayarak Duster’ın güçlü karakterine katkıda bulunuyor. Ön arka koruma kızakları, yan aynalar ve çift renkli tavan barlarındaki krom detaylar da dış tasarımda bütünlük sağlıyor. Yeni Duster, LED ön sinyal farlarıyla donatılan ilk Dacia modeli olma özelliğini taşıyor. Bu teknoloji aynı zamanda kısa farlar ve plaka aydınlatmalarında da kullanılıyor.

YENİ 8 İNÇ’LİK EKRAN

Yeni Duster, yolcularına daha fazla konfor vadediyor. Yeni döşemeler, koltuk başlıkları ve hareketli ön kol dayamaya sahip yüksek orta konsol ile yolcu kabini çok daha çekici bir görünüm sunuyor. Ayrıca yeni 8 inçlik dokunmatik ekranıyla iki farklı bilgi-eğlence sistemi seçeneği bulunuyor. Yeni Duster, tamamen yeni koltuk döşemelerini tüketicilerle buluşturuyor. Koltuk başlıklarının ince formu, hem arka koltuk yolcularının, hem de ön koltuk yolcularının görüşünü iyileştiriyor. Ayrıca kullanıcılar deri döşeme ve koltuk ısıtma seçeneklerini de tercih edebilecek. 70 mm hareket alanına sahip kol dayamasıyla geniş orta konsol tasarımı, iç mekandaki yeniliklerden biri olarak öne çıkıyor. Orta konsol, kapaklı 1,1 litrelik saklama alanına ve arka yolcular için versiyona bağlı olarak iki adet USB şarj soketine ev sahipliği yapıyor. Tüm donanım seviyelerinde; entegre yol bilgisayarı, otomatik uzun far etkinleştirme ve direksiyon simidinde aydınlatmalı kumandalara sahip hız sınırlandırma standart olarak sunuluyor.

ARKADA BİLE 2 USB GİRİŞİ VAR

Yeni Duster’da Radyo, MP3, USB ve Bluetooth özelliklerine sahip radyo sistemi, kullanıcı dostu Media Display ve Media Nav bilgi-eğlence sistemleri 8 inç dokunmatik ekran ile sunuluyor. Media Display’de 6 hoparlör, Bluetooth bağlantısı, 2 USB girişi ve Apple CarPlay gibi özellikler bulunuyor. Direksiyondaki özel kumandalar sesli komut özelliğini etkinleştirmek için kullanılıyor. Media Nav sistemi ise bunlara ek olarak entegre navigasyon ve kablosuz Apple CarPlay ile geliyor. Media Display ve Media Nav arayüzünde eko sürüş bilgilerinin yanı sıra 4×4 ekranından yan eğimölçer, eğim açısı, pusula ve altimetre gibi özelliklere ulaşılıyor.

GÜVENLİK DONANIMI ZENGİN

Yeni Dacia Duster sahip olduğu güvenlik özellikleriyle beklentilere cevap veiryor. Standart olarak sunulan hız sınırlandırma veyeni nesil ESC’nin yanı sıra Yeni Duster’da birçok sürüş destek sistemi (ADAS) sunuluyor. 30 km/s ile 140 km/s arasında çalışan Kör Nokta Uyarı Sistemi, Yokuş Kalkış Desteği ve arka tampondaki dört adet ultrasonik sensör sayesinde manevra esnasında sürücüyü sesli uyaran Park Asistanı kullanımı kolaylaştırıyor. Önde bir, her iki tarafta birer ve arkada bir adet olmak üzere dört adet kameradan oluşan 360 derece Kamera sistemi sürücüyü aracın etrafındaki ortam hakkında bilgilendiriyor. 4×4 versiyonlarda bulunan Uyarlanabilir Yokuş İniş Destek Sistemi, özellikle arazide ya da dik eğimlerdeki sürüşlerde kullanışlılık sağlıyor. Aracın yokuşta hızlanmasını önlemek için frenlere müdahale eden sistem sürücünün isteğine bağlı olarak 5 ile 30 km/s arasında uyarlanabilir bir sürüş hızı sağlıyor.

BEKLENEN OTOMATİK GELDİ

Yeni Duster’ın yenilenen motor gamı sürüş keyfini daha düşük karbon emisyonlarıyla mümkün hale getiriyor. Tüketicilerin merakla beklediği 6 vitesli otomatik EDC şanzıman iki tekerlekten çekişli TCe 150 motorla birlikte sunuluyor. EDC otomatik çift kavramalı otomatik şanzıman sürüş keyfi ve konforuna ek olarak manuel şanzıman ile benzer seviyede yakıt tüketimi ve CO2 emisyon seviyesine imza atıyor.

LPG DEPOSU NEREDEYSE 50 LİTRE

Yenilenen yüzüyle birlikte bir diğer öne çıkan özellik ise LPG deposunun kapasitesi. ECO-G 100 bgseçeneğindeki LPG deposunun kapasitesi yüzde 50 artırılarak 49,8 litreye ulaşıyor. Bagajda, stepne yuvasında kapasitesi 16,2 litre arttırılan LPG deposu bulunuyor. Bu sayede menzil,toplamda 250 kilometreden fazla artırıyor. Her biri 50 litre kapasiteli iki yakıt deposuyla yeni Dacia Duster, toplam 1.235 km’ye kadar menzile ulaşıyor.Kokpitte bulunan yeni benzin/LPG geçiş düğmesi daha ergonomik bir kullanım sunuyor. Yol bilgisayarının 3,5 inç büyüklüğündeki TFT ekranı, iki deponun da yakıt seviyesini, ayrıca ortalama hız, menzil ve ortalama tüketim olmak üzere ADAC (Dijital Sürüş Destek Ekranı) araç bilgisayarından gelen bilgileri gösteriyor.

YENİ DACİA DUSTER MOTOR SEÇENEKLERİ

Benzin:

• TCe 90 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman

• TCe 150 bg (4×4) ve 6 vitesli manuel şanzıman

• TCe 150 bg (4×2) ve 6 vitesli EDC otomatik şanzıman

Fabrika Çıkışlı Benzin&LPG

• ECO-G 100 bg (4×2) ve 6 vitesli manuel şanzıman

Dizel:

• dCi 115 bg (4×2 veya 4×4) ve 6 vitesli manuel şanzıman

YENİ DACİA DUSTER’IN FİYATI NE KADAR?