Yeni Mercedes-Benz Citan sahneye çıktı

Mercedes-Benz Citan, küçük boyutuyla dikkat çekiyor. Citan, tamamen yenilenmesiyle beraber bir de eCitan isminde, tamamen elektrikli bir versiyona kavuşuyor. İlk aşamada “Panelvan” ve “Tourer” olarak iki versiyonda satışa sunulacak olan Yeni Citan, BASE ve PRO donanımlarına sahip.

Yeni Mercedes-Benz Citan da geniş iç hacim ve yüksek yük kapasitesi ile bir araya gelen kompakt dış boyutlar, özellikle şehir içi teslimat ve hizmet sunma operasyonlarında çok çeşitli uygulamaları mümkün kılıyor. Ürün hem Panelvan hem de Tourer yani “kombi” tiplerinde sunuluyor. Aracın sağında ve solunda geniş aralıkta açılan sürgülü kapılar ile alçak yükleme eşiği birleştiğinde Citan ve eCitan’ın içine erişim rahatlıkla gerçekleşirken yüklerin araca kolayca yüklenebilmesi de sağlanıyor. Aracın içinde ise yolcular, Citan Tourer’in konforlu koltuklarının keyfini çıkarabiliyor. Araç, yüksek işlevselliğinin ve değişkenliğinin yanı sıra kapsamlı güvenlik donanımları ve yüksek sürüş konforu da sunuyor. Aracın içinde, gösterge panelinin yatay konumu, özellikle dikkat çekiyor. Mercedes-Benz tasarımcıları, çekici kavislere sahip olan hacimli ve geniş gösterge paneli taşıyıcısını tasarlarken kanat profilinden ilham aldı. Sürekli ve yatay konumlandırma, bu noktada belirleyici bir unsur oldu. Dar kanat, aracın içine doğru uzanıyor ve büyük bir hacim hissi yaratıyor. Gösterge ünitesi, bu kanattan kesilip çıkarılarak oluşturuluyor. Şekli, aşınmış bir taşı andırıyor. Kanatla taş arasında oluşan boşluk, önemli araç gereçlere hızlı erişim imkânı sağlayan pratik bir saklama bölmesi görevi görüyor.

RAHAT YÜKLEME ALANI

Citan’da kompakt dış boyutlar (Uzunluk: 4498 mm) geniş hacimle bir araya getirildi. Farklı versiyonları ve pratik donanım detayları sayesinde çok sayıda farklı kullanım olanağı ve kolay yükleme imkânı sunuluyor. Citan, Panelvan ve Tourer olarak iki farklı tipte piyasaya sürülüyor. Daha sonra uzun dingil mesafesine sahip başka varyantlarının yanı sıra Mixto versiyonun da müşterilere sunulması planlanıyor. Citan, kısa dingil mesafeli varyantında (2716 mm) dahi önceki modele kıyasla çok daha geniş bir hacim sunuyor. Örneğin, Panelvan versiyonunun bagaj bölümünün uzunluğu esnek bölme duvarıyla birlikte 3,05 metreye ulaştı. Sürgülü kapılar, özellikle dar park yerlerinde pratik bir özellik olarak dikkat çekiyor. Yeni Citan’da sürgülü kapı sayısı ikiye kadar çıkartılabiliyor. Bu kapılar, aracın her iki tarafında 615 milimetre gibi geniş bir açıklık sunuyor. Bagaj açıklığının yüksekliği, 1059 milimetre. Bagaj bölümüne arkadan da kolayca erişilebiliyor: Panelvan versiyonunun yükleme eşiği, 59 cm yüksekliğinde. Ayrıca, arka kapılar, 90 derecelik bir açıyla kilitlenebilirken aracın yanlarına doğru 180 dereceye kadar da açılabiliyor. Asimetrik arka kapılardan ilk olarak daha geniş olan sol kanadın açılması gerekiyor. Panelvan’da isteğe bağlı olarak ısıtmalı camlar ve cam sileceği bulunan arka kapılar sipariş edilebiliyor. Yine bu iki donanım seçeneğinin bulunduğu bir bagaj kapağı da talep edilebiliyor. Panelvan ve Tourer, BASE ve PRO donanım serileriyle sunuluyor. BASE Serisi’nde müşterilere gereken tüm temel donanımları içeren işlevsel bir giriş seviyesi varyantı sunuluyor. PRO Serisi’nde ise ek işlevler, markayı temsil eden bir tasarımla bir araya getiriliyor.

3 DİZEL 2 BENZİNLİ MOTOR

Yeni Citan’ın motor yelpazesi, üç dizel ve iki benzinli modelden oluşuyor. Düşük devir aralığında bile ulaşılan sürülebilirlik ve ekonomik tüketim değerleri, bu motorların ortak güçlü yönleri. Panelvan modellerde yer alan dizel motorun 85 kW’lık versiyonu, aşırı güç/aşırı tork fonksiyonu ile örneğin sollama sırasında daha da yüksek bir ivme sunuyor. Kısa bir süre için 89 kW’lık güç ve 295 Nm’lik tork elde edilebiliyor. Güç üniteleri, Euro 6d emisyon normlarına uygun. Tüm motorlar, ECO start/stop fonksiyonuna sahip. 6 ileri manuel şanzımanın yanı sıra, en güçlü dizel ve benzinli modeller için 7 kademeli çift kavramalı şanzıman seçeneği de mevcut.

285 KİLOMETRE MENZİLLİ eCİTAN

eCitan, 2022’nin ikinci yarısında piyasaya sürülüyor. Citan’ın bu tamamen elektrikli modeli, eVito ve eSprinter’den oluşan elektrikli ticari araç portföyünü genişletiyor. Aracın menzilinin WLTP’ye göre yaklaşık 285 kilometre olması planlanıyor. Böylece, aracı genellikle şehir içi kurye ve teslimat hizmetlerinde kullanan ticari kullanıcıların ihtiyaçları karşılanabiliyor.

Bataryanın hızlı şarj istasyonlarında yaklaşık 40 dakikada yüzde 10’dan yüzde 80’e ulaşması hedefleniyor. Müşterilerin, bagaj bölmesinin boyutları, yük kapasitesi ve donanımların bulunabilirliği konularında geleneksel motorlara sahip araçlara kıyasla herhangi bir ödün vermesinin gerekmemesi de önemli bir avantaj sunuyor. eCitan’da bir römork bağlantısı da bulunuyor.