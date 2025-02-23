Karda otomobil nasıl kullanılır? Petlas, karlı ve buzlu yollar için güvenli sürüş ipuçlarını ve lastiklerle ilgili dikkat edilmesi gerekenleri paylaşıyor.

Karda otomobil nasıl kullanılır? Yoğun kar yağışı ve soğuk hava koşullarında yaz lastikleri, sertleşerek yol tutuşunu kaybediyor. Olası trafik kazalarına karşı ilk önlem olarak mutlaka kış lastiği takılması gerektiğini vurgulayan Petlas Pazarlama ve Kurumsal İletişim Müdürü Esra Ertuğrul Boran, “Sıcaklığın 7°C’nin altına düştüğü bölgelerde mutlaka kış lastiği kullanılmalı. Kış lastikleri, özel hamur yapısı ve desen tasarımı sayesinde daha iyi yol tutuşu ve kısa fren mesafesi sağlıyor. Karlı yollarda kışın can ve mal güvenliği için kış lastiklerinin mutlaka taktırılmasını öneriyoruz. Sürücüler, kış lastiklerinin diş derinliğini de mutlaka kontrol ettirmeli” dedi.

Petlas, sürücüler için dikkat edilmesi gereken noktaları da paylaştı.

1. Lastik Diş Derinliğini Kontrol Edin

Lastiklerin diş derinliği, yol tutuşunu doğrudan etkiler. Bu nedenle kış lastiklerinin diş derinliğinin en az 4 mm olması gerekiyor. Aşınmış lastikler, özellikle karlı ve buzlu yollarda kayma riskini artırır.

2. Lastik Basıncına Dikkat Edin

Soğuk havalarda lastik basıncı düşebilir. Bu nedenle sürücüler, lastik basınçlarını düzenli olarak kontrol etmeli ve üretici firmanın önerdiği değerlere uygun olmasını sağlamalıdır. Düşük basınç, yakıt tüketimini artırırken yol tutuşunu olumsuz etkileyebilir.

3. Ani Manevralardan Kaçının

Karlı ve buzlu yollarda ani direksiyon hareketleri, sert frenler ve hızlı hızlanmalar kayma riskini artırır. Sürücüler, direksiyon ve fren kullanımlarında daha yumuşak hareketler yaparak kontrollü bir sürüş sağlamalıdır.

4. Takip Mesafesini Artırın

Islak ve karlı zeminde fren mesafesi uzar. Güvenli bir sürüş için öndeki araçla en az iki kat daha fazla mesafe bırakılmalıdır. Bu, olası ani durmalarda çarpışma riskini en aza indirir.

5. Dört Lastik de Kış Lastiği Olmalı

Sadece iki lastiğin kış lastiği ile değiştirilmesi yol tutuş dengesini bozar. Petlas, maksimum güvenlik için tüm lastiklerin kış lastiği olması gerektiğini vurguluyor.

İki yeni kış lastiği

Esra Ertuğrul Boran; “Trafikte sürücüler, güvenli sürüş ve yolda kalmamak için kış lastiklerini taktırmaya ve güvenlik önlemlerine dikkat etmeli. Petlas olarak yeni kış lastiklerimiz Snowmaster 2 ve Snowmaster 2 Sport ile en zorlu hava koşullarında bile üstün performans sağlıyoruz” dedi. Yeni Snowmaster serisinin uzun ömürlü yapısı, yakıt tasarrufunu destekleyen düşük yuvarlanma direnci ve sessiz sürüş deneyimi ile kış aylarında konfor ve güvenliği bir arada sunduğunu da sözlerine ekleyen Boran, Petlas’ın yeni nesil kış lastiklerinin özelliklerini şöyle aktardı: Snowmaster 2, özel olarak geliştirilen sırt deseni ve esnek kauçuk bileşeni ile karlı ve buzlu yollarda yüksek yol tutuşu sağlar. Su ve kar tahliyesini optimize eden geniş kanalları sayesinde kızaklama riskini en aza indirir. Snowmaster 2 Sport ise performans araçları için tasarlanmış olup, yüksek hızda bile mükemmel stabilite ve güvenli frenleme sunar. Yüksek silika içeriği ile düşük sıcaklıklarda esnekliğini koruyarak maksimum performans sağlar.