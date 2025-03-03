Yeni BYD 3.6 milyon liradan geldi

BYD TANG fiyatı belli oldu. Araç Türkiye’de 3.6 milyon liralık etiketle yola çıkmaya hazır. Yüzde 100 elektrikli 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olan modelde çift motor görev yaparken, 517 beygir güce sahip araç 4.9 saniyede 100 km hıza çıkıyor.

BYD TANG fiyatı belli oldu. BYD’nin 7 kişilik SUV modeli TANG Türkiye’de yola çıkıyor. Yüzde 100 elektrikli 4 tekerlekten çekiş sistemine sahip olan modelde çift motor görev yapıyor. Aracın başlangıç fiyatı da lansmana özel 3.6 milyon lira olarak belirlendi. Model, Mart ayının ilk haftasından itibaren yerini alacak. 108.8 kWsa kapasiteli bataryaya sahip araç, 530 km’ye kadar karma sürüş menzili sağlıyor. 170 kW DC şarj desteğiyle BYD Türkiye’nin ürün gamındaki en yüksek şarj kapasitesine sahip model konumunda. Araç 380 kW (517 HP) güç üreterek dinamik bir sürüş deneyimi sunuyor. 0-100 km/s hıza ise 4.9 saniyede çıkıyor.

Uzunluğu neredeyse 5 metre

21 inçlik alüminyum alaşımlı iki renkli jantlar ise BYD TANG’ın güçlü ve zarif tasarımını tamamlıyor. 4970 mm uzunluk, 1955 mm genişlik ve 1745 mm yükseklik ölçüleriyle teknoloji devi BYD TANG, üç sıra koltuk düzeninde yedi kişiye kadar geniş bir oturma alanı sunuyor. Böylece, yaşam tarzına odaklı bireyler, çiftler ve geniş aileler için ideal bir seçenek haline geliyor.

Yine 15,6 inçlik dönen ekran da var

BYD Akıllı Kokpit Sistemi, bilgi-eğlence deneyimini üst seviyeye taşıyor. 15.6 inç döndürülebilir dokunmatik ekranı, 12.3 inç dijital gösterge paneli ve Qualcomm’un en gelişmiş cep telefonlarında da kullanılan Snapdragon SA8155 çip seti ve BYD UI 5.0 kullanıcı arayüzü ile multimedya ekranında eşsiz grafikler sunarken, etkileyici bir deneyim vaat ediyor. Dynaudio’nun 12 hoparlörlü premium ses sistemi, zengin ve yüksek kaliteli bir müzik deneyimi sunarken, üç bölgeli otomatik klima sistemi ise her yolcunun ideal sıcaklıkta seyahat etmesini sağlıyor.

Bagaj 940 litre

BYD TANG, geniş iç hacmiyle farklı kullanım senaryolarına da uyum sağlıyor. 7 koltuklu kullanımda 235 litre, 5 koltuklu kullanımda 940 litre ve tüm arka koltuklar yatırıldığında 1.655 litreye ulaşan geniş bir bagaj kapasitesi sunuyor. Ayak hareketi ile açılabilen elektrikli bagaj kapağı, pratik bir kullanım sağlarken, gizli arka silecek tasarımı ise aracın şık ve modern görünümünü tamamlıyor.