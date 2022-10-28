ABB iş birliğiyle robotlar kaynak ustası olacak

ABB kullanımı kolay çözümler sağlamak için yeni bir eko sistem kurdu. Scalable Robotics teknolojisi, müşterilerin herhangi bir robotik deneyimi olmadan kaynak robotlarını kolayca programlamasını sağlıyor.

ABB, kullanıcı dostu robotik kaynak sistemleri portföyünü geliştirmek için ABD merkezli startup şirketi Scalable Robotics ile stratejik bir ortaklığa gidiyor. 3D görüntü ve gömülü süreç anlayışı sayesinde, Scalable Robotics teknolojisi, müşterilerin kodlamaya gerek kalmadan kaynak robotlarını kolayca programlamasını sağlıyor. ABB’nin risk sermayesi birimi olan ABB Technology Ventures (ATV), Scalable’ın tohum finansmanı yatırım turunda lider yatırımcı olacak. ABB, yatırımın seviyesini veya şartlarını açıklamadı. Bu yatırım, ABB’nin çeşitli uygulamalar ve endüstriler için kullanımı kolay çözümler sunan ortaklardan oluşan ekosistem stratejisinde bir başka kilometre taşı.

400 BİN KAYNAKÇI AÇIĞI

ROBOTLARLA KARŞILANACAK

ABB Robotik Birimi Başkanı Marc Segura, “İşletmeler, işgücü sıkıntısı, kesintiye uğrayan tedarik zincirleri ve belirsizlik gibi küresel zorluklar karşısında dayanıklılık, esneklik ve verimlilik oluşturmaya yardımcı olmak için robotik teknolojisine ihtiyaç duyuyorlar. Yalnızca ABD’de, 2024 yılına kadar 400 bin kaynakçı açığı olacağı tahmin ediliyor. Bunun üstesinden gelmek için, kullanımı basit ve programlanması kolay, hurdayı en aza indirip kaliteyi en üst düzeye çıkaran, daha fazla parçayı daha kısa sürede kaynaklayabilen ve otomatik çözümleri kolayca adapte edebilen bir teknoloji eşliğinde robotların benimsenmesine yardımcı olmamız gerekiyor.” dedi.

USTAYA REHBERLİK EDECEK

Scalable’ın teknolojisi, ABB’nin özel programlama bilgisi ihtiyacını ortadan kaldırmaya yardımcı olan mevcut kodsuz programlama uygulamaları portföyünü geliştirmesine zemin yaratacak. Scalable platformu, bir kaynakçının kaynağın nereye uygulanması gerektiğini göstererek robota bir görev öğretmesine ve robotun yolu kendi kendine öğrenmesine olanak tanıyor. Platform, robot kolu ucundaki alete bağlı koruyucu bir kutuda 3 boyutlu bir kameraya sahip ve kaynakçıya tarama, öğretme, doğrulama ve ayarlama adımlarında rehberlik etmek için bir dokunmatik ekran arayüzü kullanıyor. Kaynakçı, kaynağın istenen yaklaşımını, yolunu ve çıkış noktalarını belirtmek için elde tutulan bir kalemi tıklatarak robota kaynakların konumlarını öğretiyor. Platform, ABB’nin önde gelen simülasyon ve programlama yazılımı olan RobotStudio® içinde doğrulanan bir kaynak yolunu otomatik olarak oluşturuyor. Operatör, robot programı otomatik olarak ayarlamadan önce son değişiklikleri yapıyor ve kaynağın yapılabilmesi için robot kontrol ünitesine gönderiyor.

SEZGİSEL OLARAK ÖĞRETİYOR

Scalable Robotics’in Kurucusu ve CEO’su Tom Fuhlbrigge, “Scalable Robotics’i, her büyüklük ve teknik gelişmişlik düzeyindeki işletmeler için endüstriyel robotların mevcut olması gereken araçlar olduğu fikri üzerine kurduk. Yeni insan-robot etkileşim tekniklerimiz, ark kaynağı sürecini bilen kişilerin robot deneyimi gerekmeden, robota ne yapılması gerektiğini sezgisel olarak göstermelerini sağlıyor. ABB ile güçlerimizi birleştirmek için çok heyecanlıyız. Bu teknolojiyi küresel ölçekte pazara sunmaya yardımcı olmak için ideal ortaklar“ dedi.