Yeni Range Rover Sport 6.6 milyonla yola çıktı

Yeni Range Rover Sport, Türkiye’de tanıtıldı. Model Türkiye’de ilk etapta 3.0 litre dizel 300bg ve 3.0 litre dizel 350bg mild hibrit (MHEV) motor seçenekleri ile sunulacak. Aracın başlangıç fiyatı 6.6 milyon lira.

Yeni Range Rover Sport, Türkiye’de tanıtıldı. Model Türkiye’de ilk etapta 3.0 litre dizel 300bg ve 3.0 litre dizel 350bg mild hibrit (MHEV) motor seçenekleri ile sunulacak.

Borusan Otomotiv İcra Kurulu Başkanı Hakan Tiftik, ilk neslinden bu yana geçen 17 yılda Range Rover Sport’un otomotiv dünyasında sportif lüks kavramına öncülük ettiğini belirterek; “Üreticimiz Jaguar Land Rover’ın duyurduğu Reimagine Stratejisi ve modern lüks bakış açımız doğrultusunda da değişim ve dönüşüm yolculuğumuz devam ediyor. Borusan Otomotiv olarak, modern lüks tasarım anlayışını dinamik performans ile birleştiren Yeni Range Rover Sport’u sizlerle böyle bir davetle tanıştırmaktan mutluluk duyuyoruz. Tasarlandığı ilk günden bu yana segmentinde oyunun kurallarını değiştiren Range Rover Sport, yalın ve modern tasarımıyla hem sportif hem lüks sürüş beklentilerini en üst seviyede karşılıyor” dedi.

67 MM DAHA UZUN

Oldukça canlı ve dikkat çekici Vermillion Red lansman rengiyle tanıtılan Yeni Range Rover Sport, 12 farklı dış renk seçeneğini alternatif olarak sunuyor. Yeni Range Rover’dan sonra MLA-Flex altyapısına sahip ikinci model olan Yeni model, 1.820 mm yüksekliğe ve 4.946 mm uzunluğa sahip. Bu değerler bir önceki modele göre 17 mm daha yüksek ve 67 mm daha uzun olduğu anlamına geliyor. Ayrıca araç bir önceki nesle göre 74 mm artan aks mesafesiyle kullanıcısına, iç mekânda daha geniş bir yaşam alanı sunuyor. Opsiyonel olarak sunulan üçüncü nesil Aktif Gürültü Önleme Sistemi, modelde sürekli olarak çalışıyor. Böylelikle kabinde yer alan yol sesleri ile dış sesler en aza indiriliyor. Bu özellik, Meridian Signature Ses Sistemi ile birlikte sunularak konforu en üst seviyeye çıkarıyor.

23 İNÇ’LİK ARKA TEKERLER DE DÖNÜYOR

Opsiyonel olarak sunulan All Wheel Steering teknolojisi sayesinde arka tekerleklerin de bu dinamizme katılmasını sağlayan Land Rover mühendisleri, düşük hızlardaki manevralarda Yeni Range Rover Sport’un arka tekerleklerine 7,3 derecelik açıya kadar hareket kabiliyeti kazandırıyor. Böylelikle araç kompakt bir hatchback esnekliğine sahip oluyor. Yeni Range Rover Sport, markanın ilklerine bir yenisini daha ekliyor. 23 inç jantlar bu modelle ilk defa sunulmaya başlıyor.

3 LİTRELİK DİZEL MOTOR

Yeni Range Rover Sport, benzinli altı silindirli mild hibrit (MHEV) ve Ingenium dizel motorlarının yanı sıra artırılmış menzile sahip hibrit motorlar ile güçlü ve verimli V8 motorlu modeller ile sunuluyor. Araç Türkiye’de ilk etapta 3.0 litre dizel 300bg ve 3.0 litre dizel 350bg mild hibrit (MHEV) motor seçenekleri ile sunulacak. Yeni Range Rover Sport, SE, Dynamic SE, Dynamic HSE, Autobiography ve ilk yılına özel First Edition donanım paketleri ile Borusan Otomotiv Land Rover Yetkili Satıcılarında yerini alacak. Aracın başlangıç fiyatı ise 6.6 milyon lira.