Paris’te ‘şov’ başladı

Paris Otomobil Fuarı 2022 Fransız markaların ev sahipliğinde kapılarını açtı. Pandemi sonrası sınırlı katılımın gerçekleştiği fuara Fransız markaların bile hepsi katılım göstermedi. Renault, Dacia ve Peugeot’nun yeni modellerini tanıttığı fuara Asyalılar da damga vurdu. Fuarın ilk gününde Renault yeni elektrikli SUV konsepti 4EVER Trophy ile büyük beğeni topladı. Elektrikli modellerin ağırlık olarak lanse edildiği Paris’te Jeep’in ilk elektriklisi Avenger, Çinli BYD ve Great Wall, Vietnamlı Vinfest de sahne aldı.

ALİ YILDIRIM-PARİS

Avrupa’nın en çok dikkat çeken otomobil fuarlarından biri olan Paris Otomobil Fuarı 2022 (Mondial de l’Automobile de Paris) kapılarını açtı. Pandemiyle birlikte ertelenen fuar 4 yıl aradan sonra yeniden can bulmaya çalışıyor. Fuar Fransız markaların egemenliğinde başladı fakat Çinli üreticilerin de istilası oldukça yüksek. Ağırlıklı olarak elektrikli otomobillerin sergilendiği alanda, mobilite çözümleri de dikkat çekiyor. Oldukça az sayıda otomobil üreticisinin katıldığı fuarda sadece birkaç konsept model sergilendi.

FRANSIZLARIN EV SAHİPLİĞİNDE ÇİNLİLER BOY GÖSTERİYOR

Global olarak hemen hemen 7 markanın katıldığı fuarda Fransızların ağırlığı dikkat çekti. Bu sene fuara Alpine, Dacia, DS, Jeep, Peugeot ve Renault ile Renault Grubu’nun mobilite markası Mobilize katıldı. Asyalı üreticilerin de damga vurduğu fuarda birkaç modelin lansmanı gerçekleşti. Çin’in en büyük elektrikli otomobil üreticilerinden olan BYD ve Great Wall’dan sonra Vietnamlı Vinfast da beğeni topladı. Fisker, Ocean SUV’u Mercedes-Benz ise resmi katılımcı olmadı fakat aynı gün EQE SUV modelini tanıttı. Başta elektrikli otomobiller olmak üzere geleceğin mobilite çözümleri, iki kişilik mikro otomobiller, konsept araçlar ve hidrojenli araçlar ön plandaydı. Fuarın en büyük gösterisini ev sahipleri Renault ve Dacia gerçekleştirdi. Renault markası 2025 yılında muhtemelen ‘Renault 4’ olarak adlandıracağı küçük elektrikli SUV modelinin konsepti ‘4ever Trophy’inin konseptini ilk kez bu fuarda gösterdi. Dacia da kısa süre önce tanıtılan Manifesto konsept otomobili başta olmak üzere, markanın tüm ürün gamını yeni marka kimliğiyle fuarda sergiledi. Ayrıca, Dacia’nın ilk hibrit motoru da (Hybrid 140) Paris’teki şovda lanse edildi. Öte yandan, Jeep’in ilk elektrikli modeli Avenger ve Peugeot’nun yeni gövde tipli 408, yenilenen DS 7 ve DS 4 de fuarda öne çıkan otomobiller arasındaydı.

EFSANE ‘4’ ELEKTRİKLİ SUV OLARAK GERİ DÖNÜYOR

Paris’teki şovda en büyük gösteriyi Renault yaptı. Marka, 4EVER Trophy, R5 TURBO 3E ve yeni Kangoo E-Tech yüzde 100 elektrikli modellerinin dünya çapındaki ilk tanıtımlarını gerçekleştirdi. Renault CEO’su Luca De Meo, efsanevi Renault 4’ün mirasını taşıyan küçük elektrikli SUV konsepti 4EVER Trophy’nin örtüsünü burada kaldırdı. Elektrikli SUV’dan ipuçları taşıyan 4EVER Trophy fütüristtik tasarımı ve arazili görümüyle dikkat çekti. Diğer yandan, bir başka retro temalı R5 Turbo 3E de fuardaki yerini aldı. Model gelecekte Renault markasının küçük tam elektrikli hatchbacklerinin alt yapısını oluşturacak. Öte yandan, markanın en yeni C segment SUV modeli Austral de fuardaki yerini alırken; Reno Avatar, Hippie Caviar Motel, Scenic Vision, R5 Prototype ve Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli gibi yenilikler de fuarda sergilendi.

RENAULT’NUN VOLTAJI ARTACAK

Paris Otomobil Fuarı’nda sorularımızı cevaplayan Renault MAİS A.Ş. Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “Türkiye’de 2023 yılının ilk yarısında satışa sunmayı planladığımız yeni Renault Austral ve Megane E-Tech yüzde 100 elektrikli modelleriyle, Renault’nun C segmentindeki büyük atağını biz de ülkemizde sürdüreceğiz. Merakla beklenen ve tarihinde ilk kez E-Tech yüzde 100 elektrikli versiyonuyla sunulan Renault Kangoo E-Tech yüzde 100 elektrikli modelini de 2023’ün ilk yarısında Türkiye’de kullanıcılarımızla buluşturmayı hedefliyoruz” dedi.

DACİA’DAN İLK HİBRİT MOTOR

Fransız Renault kontenjanından yararlanan Dacia da fuarda yeni konseptini ve tarihinde ilk kez hibrit modelini tanıttı. Şimdilik sadece Jogger hibrit ile dikkat çeken marka, bu teknolojiyi gelecekte tüm modellerine uygulayacak. Paris’te, 1.6 litrelik turbo benzinli ünitesine 1.2 kWh’lik bir aküyle yola çıkacak. E-Tech teknolojisini kullanan marka, 145 beygirlik güce sahip olacak. Aracın Avrupa fiyatı ise 25 bin euroyu geçmeyecek.

ASLANDAN 2 YENİ MODEL LANSMANI

Peugeot, Paris Otomobil Fuarı’nda ürün gamındaki elektrikliye geçiş yaklaşımını vurguladı. Fuarda yeni e-208’in yanı sıra hibrit versiyonu da yeni modeli 408’in dünya lansmanlarını gerçekleştirdi. Elektrikli araç tutkunları, ilk kez bir otomobil fuarında sergilenecek Peugeot 9X8 Hybrid Hypercar’ı ve Peugeot 508 PSE’yi yakından inceleme fırsatı buldu.

ÇİNLİLERİN TESLA’SI: BYD HAN

Paris’te en dikkat çeken Çinlilerden biri olan BYD, yeni modellerini tanıttı. Üreticilerin Tesla katili olarak tanımladığı model, değil markanın ülkenin bile amiral gemisi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda marka Tesla’dan sonra dünyanın en büyük elektrikli üreticilerinden biri. 86,4 kWh pil kapasitesi ve 520 beygirlik gücüyle dikkat çeken elektrikli otomobil aynı zamanda 4 tekerden çekiş sistemine de sahip. Modelin Avrupa’daki satış fiyatı hemen hemen 70 bin euronun üzerinde olacak. BYD Han, Tesla Model S’e rakip olarak sahneye çıkıyor.

ÇEKİK GÖZLÜ ŞEHİRLİ: FUNKY CAT

Çinli üreticilerin ağırlığından bahsetmiştik. Bir diğer büyük üretici olan Great Wall Motors da bu fuarda. Ora alt markasından Funky Cat ile elektrikli araç pazarında küçükleri hedefleyen marka, yakın zamanda Avrupa pazarında da satışa çıkıyor. Belirgin ve Oval hatlara sahip olan model, yaklaşık 320 kilometrelik menzile sahip olacak. Markanın asıl hedefi ise Avrupa pazarı.

VİETNAMLI VINFAST ELEKTRİKLİ SUV’LARI DİKKAT ÇEKTİ

Vietnamlı üretici Vinfast fuarın dikkat çeken markalarından biri oldu. Modellerini birbiri arkasına sıralayan marka, yüzde 100 elektrikli araçlarla büyük ilgi topladı. SUV’ye ağrılık veren markanın hedefinde ise Avrupa pazarı var. Tam elektrikli modellerin teslimatı 2022 sonuna kadar Avrupa ve ABD’de başlayacak. Üretici Paris’te VF 8 ve VF 9 modellerinin yanı sıra VF 6 ile VF 7’yi de lanse etti.

400 KİLOMETRE MENZİLLE JEEP AVENGER

Jeep, 2022 Paris Otomobil Fuarı’nda yeni elektrikli Avenger modelini tanıttı. Wrangler, Compass ve Renegade’in 4xe modelleriyle birlikte elektrikli Jeep ürün gamına katılacak olan Avenger, 400 kilometrelik menzille dikkat çekiyor. Marka, yıl sonuna kadar Avrupa kıtasındaki büyük pazarlarda sadece elektrikli SUV modelleri satışa sunuyor olacak.

MİKRO ARAÇLAR İLGİ TOPLADI

Fuarında minik mobilite araçlar da dikkat çekti. Özellikle mikro otomobillerin yoğun olduğu fuar yine Çin, modelleriyle çeşitlendi. Düşük menziller ve ufak boyutlarıyla dikkat çeken araçlar, özellikle Avrupa’nın şehir içi ulaşım trafiğine alternatif olarak görülüyor. Şehir içi elektrikli ulaşım çözümleri odağında ürünler ortaya koymak üzerine hayata geçirilen bu girişimler yavaş yavaş global markalara da yansıdı. Renault Grubu’nun mobilite ve finans bölümü Mobilize, şehir içi kullanıcıları ve kısa süreli kiralamaları hedefleyen elektrikli bir dört tekerlekli bisiklet olan Duo da sergilendi. Mobilize ayrıca, paylaşılan scooter hizmetlerine üç tekerlekli bir alternatif olan Solo konseptini de gösterdi. 2024 yılına kadar Avrupa için planlanan hızlı şarj istasyonları ağının planlarını detayları paylaşıldı.