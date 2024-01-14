Renault bu yıl 4 yeni SUV model tanıtacak

Renault ve Dacia markaları 2023 yılında da en çok tercih edilen modeller arasında yer aldı. MAİS Genel Müdürü Berk Çağdaş “2024’te en önemli hedeflerimizden biri elektrikli araç pazarında öncü olmak. Önümüzdeki dönemde 4 yeni SUV modelimizi müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz ve bu modellerin tamamı E-Tech hibrit olacak” dedi.

Renault 2023 Aralık ayını binek otomobil pazarının lideri olarak tamamladı. Clio, 2023 yılında B-HB ve B segmentlerinde liderlik koltuğuna oturarak en çok tercih edilen otomobil olmayı başardı. Ayrıca Renault, B segmentinde en çok otomobil satan marka olarak da sektördeki iddiasını taçlandırdı. Clio ve Megane Sedan ile binek otomobil pazarında en çok otomatik şanzımanlı model satan marka olarak da öne çıkan Renault, konforlu ve keyifli sürüş deneyimi için kullanıcıların ilk tercihi oldu.

SEGMENTİNİN EN ÇOK SATAN ELEKTRİKLİ MODELİ

Bu yıl satışa sunularak kısa sürede büyük ilgiyle karşılanan Megane E-Tech %100 Elektrikli, segmentinin en çok satan elektrikli modeli oldu. Renault, 2023 yılında olduğu gibi 2024 yılında da E-tech teknolojisi ile yeni model atağını sürdürerek başarılarını katlamaya devam edecek.

DACIA DUSTER SON KEZ LİDER OLDU

Dacia Türkiye, 2023 yılında 41.339 adetlik satış rakamıyla dünya genelinde 6. sırada yer aldı. Uluslararası alanda gücünü kanıtlayan Dacia Türkiye, satışlarıyla global pazarda iddialı bir performans gösterdi. Dacia Duster, 2023 yılında Türkiye pazarında en çok satan ithal model oldu ve SUV kategorisinde ikinci sırada yer aldı. Dacia Duster, güçlü ve çok yönlü bir araç olarak kullanıcıların gözdesi oldu. Türkiye binek otomobil pazarında en çok tercih edilen altıncı model olan Dacia Duster, 4×4 segmentinde de dördüncü oldu.

İLK 5’E GİRDİ

Dacia Jogger, Türkiye’de MPV segmentinin açık ara lideri oldu. Geniş iç hacmi ve pratik kullanım özellikleriyle geniş ailelerin vazgeçilmez tercihi haline geldi. Dacia Sandero Stepway ise Türkiye’de B SUV kategorisinde en çok tercih edilen beşinci model oldu. Dacia, satış adetlerine göre Türkiye pazarında en çok satan beşinci ithal marka olarak gücünü kanıtladı. Dacia 2024 yılında da kullanıcıların gerçek ihtiyaçlarına cevap veren uygun seçenekli modellerini sunmaya devam edecek.

‘ELEKTRİKLİ ARAÇTA ÖNCE OLACAĞIZ’

MAİS Genel Müdürü Dr. Berk Çağdaş “MAİS olarak yeni model atağına kalktığımız 2023 yılını başarıyla tamamladık. Yeni Megane E- Tech %100 Elektrikli, Yeni Austral E-Tech Full Hybrid ve Clio E-Tech Full Hybrld lle Renault’daki E-Tech atılımımız Türkiye’de büyük ilgiyle karşılandı. Spring ile Dacia’nın elektrikli araçları herkes için ulaşılabilir yapma hedefini Türkiye’ye taşıdık. Yıl sonunda açıkladığımız Renault Uluslararası Oyun Planı ile OYAK ve Renault Group iş birliğiyle 400 milyon Euro’nun üzerinde yatırımla Türkiye’de yeni model ve motor üretimine başlanması planlanıyor. Türkiye bu planın kalbi niteliğinde. 2024’te en önemli hedeflerimizden biri elektrikli araç pazarında öncü olmak. Önümüzdeki dönemde 4 yeni SUV modelimizi müşterilerimizle buluşturmayı hedefliyoruz ve bu modellerin tamamı E-Tech hibrit olacak. Giderek hacim kazanan ve talebi günden güne artan bu pazarda, yeni modellerimizle devam eden yükselişimizi hızla sürdüreceğiz.” dedi.