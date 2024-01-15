Türkiye İspanya’yı da geçti

Peugeot Türkiye 2023 yılında başarılı bir satış grafiğine imza atarak gözde olan İspanya pazarını da geride bıraktı. Geçen yılı toplamda 78 bin 632 adetlik satış rakamıyla kapatan marka, bugüne kadar ki en yüksek satış rakamını da ulaşmış oldu. Yüzde 141 artışla dikkat çeken markanın amiral gemisi Rifter, 2008 ve 408 oldu.

Peugeot Türkiye 2023 yılında başarılı bir satış grafiğine imza atarak gözde olan İspanya pazarını da geride bıraktı. Geçen yılı toplamda 78 bin 632 adetlik satış rakamıyla kapatan marka, bugüne kadar ki en yüksek satış rakamını da ulaşmış oldu. Yüzde 141 artışla dikkat çeken markanın amiral gemisi Rifter, 2008 ve 408 oldu. Peugeot Türkiye, toplam pazardan yüzde 6,4 pay aldı ve en fazla tercih edilen 5’inci marka olarak öne çıktı. Markanın 2022’deki toplam pazar payı yüzde 4,2’ydi. Birbirinden iddialı 4 farklı modeliyle SUV pazarında yer alan marka, 2023’ü SUV lideri olarak tamamladı. Markanın 2008, 3008, 408 ve 5008 modelleri toplamda 48 bin 201 adetlik satışla yılı tamamladı. Rifter, 2023 yılında ulaştığı 11 bin 86 adetlik satışla kendi sınıfının açık ara lideri oldu.

ÖNÜMÜZDE FRANSA VE İNGİLTERE VAR

2023’ün kendileri için başarılı bir yıl olduğunu söyleyen Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, “Peugeot olarak Türkiye pazarındaki büyümemiz aralıksız sürüyor. 2023 yılını 78 bin 632 adetlik satışla 5’inci sırada tamamladık. Bu rakam bir önceki yıla göre 2.5 kata yakın büyüdüğümüz anlamına geliyor” dedi. Markanın Türkiye’deki yükselişinin globalde de ilgiyle takip edildiğini vurgulayan Gülin Reyhanoğlu, “Rekor seviyedeki satışımızla yıl sonunda İspanya’yı geride bırakmayı başardık. Türkiye, globalde 147 ülke arasında en fazla Peugeot satışı yapılan 4’üncü ülke konumuna yükseldi. Önümüzde Fransa, İtalya ve İngiltere var. Bu tablo bile 2023’ün bizim için ne kadar başarılı olduğunu ortaya koymaya yetiyor” diye konuştu.

EN ÇOK 408 TÜRKİYE’DE SATILDI

Türkiye pazarından en fazla satılan modellerin 3008 ve 2008 olduğunu ifade eden Gülin Reyhanoğlu, şöyle devam etti: “SUV modellerimizle pazarın en beğenilen markasıyız. Pazara mart ayı itibarıyla giriş yapan 408 modelimiz bile 10 bin adede yakın satışa ulaştı ve bize ciddi katkı yaptı. Bu noktada global açıdan bir önemli başarıya daha imza atmanın mutluluğu içindeyiz. 2023 yılında gerçekleştirdiğimiz 9.729 adetlik yeni 408 satışıyla, bu göz alıcı PEUGEOT modelinin en çok tercih edildiği ülke olma onuruna da eriştik. 408 ayrıca Otomotiv Gazetecileri Derneği (OGD) tarafından 8’incisi gerçekleştirilen ‘Türkiye’de Yılın Otomobili’ yarışmasında, ‘Yılın Tasarımı’ kategorisinin kazananı oldu. Dünya çapında kazandığımız birçok ödül olsa da bu ödülün bizim için yeri ayrı. Üstüne bir de, ODMD Satış ve İletişim Ödülleri 2023 Gladyatörleri’nde “Yılın Entegre İletişim Kampanyası” kategorisinde “PEUGEOT 408 – HER AÇIDAN GÖZ ALICI” ile ödülün sahibi olduk. Sonuç olarak birbirinden iddialı 4 modelimizde SUV pazarından yüzde 9,8 pay almayı başardık. Bir başka deyişle Türkiye’de satılan 10 SUV araçtan birini PEUGEOT olarak biz sattık. SUV pazarındaki mutlak başarı ve iddiamızı yenilenen modellerimizle 2024’te de sürdüreceğiz. Bu yıl ayrıca bizim elektrikli modellerimizin yılı olacak.”