Skywell’in İngiltere pazarı Ulu Motor’dan sorulacak

Skywell Automobile, Ulu Motor’a dünyanın en büyük pazarlarından biri olan İngiltere pazarını da emanet etti. Ulu Motor, böylece 2024 yılı ocak ayı itibariyle markanın binek otomotivde sağdan direksiyonlu tüm Avrupa pazarlarının yönetimini üstlendi.

Skywell Automobile iş birliğini genişletmeye devam ederek, İngiltere’nin de aralarında bulunduğu dünyanın en büyük pazarlarından biri olan Avrupa’da liderlik pozisyonunu güçlendirdi. Skywell Automobile, Ulu Motor’a İngiltere pazarını emanet ederek, önemli bir Türk şirketinin küresel pazardaki etkinliğine önemli bir katkı sağladı. Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş, “Türkiye’de bir süredir altyapı çalışmaları ve görüşmelerini sürdürdüğümüz üretim projelerimiz gerçekleştiğinde, Türkiye’den tüm sağdan direksiyonlu otomotiv pazarlarına ihracatın da mümkün hale geleceğini” belirtti.

SAĞDAN DİREKSYONLU MODELLER TÜRKİYE’DEN ÇIKACAK

Atılan bu adımla Türk otomotiv sektörünün uluslararası alanda güçlenmesine önemli bir katkı sağlanacağını belirten Ulu Motor CEO’su Mahmut Ulubaş, “Bu stratejik iş birliği ve yönetim devralma kararı, Ulu Motor’un gücünü ve güvenilirliğini bir kez daha kanıtlıyor. Skywell Automobile ile gerçekleştirdiğimiz yatırım, Ulu Motor’u Avrupa pazarlarında lider kılma hedefimize önemli bir adım daha attı. Türk otomotiv sektörünü dünya sahnesinde temsil ederek, sağdan direksiyonlu otomobillerimizi Türkiye’den İngiltere’ye ihracat yapma potansiyelimizi değerlendireceğiz.” dedi.