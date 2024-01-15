Lüks sınıfta en çok elektrikliyi o sattı

Lüks sınıfta büyüme devam ediyor. BMW Türkiye, satış adetlerini yüzde 32 arttırdı. 2022’de 18 bin 56 adet araç satan BMW, geçen yıl 23 bin 801 adede ulaştı. Marka 3 bin 745 adet de elektrikli otomobil sattı.

Lüks sınıfta büyüme devam ediyor. BMW Türkiye, satış adetlerini yüzde 32 arttırdı. 2022’de 18 bin 56 adet araç satan BMW, geçen yıl 23 bin 801 adede ulaştı. Marka 3 bin 745 adet de elektrikli otomobil sattı. MINI, Türkiye’de satış adetlerini 2022 yılına kıyasla yüzde 90 oranında artırdığı 2023 yılında, toplam 2 bin 633 otomobil teslimatı gerçekleştirdi. Türkiye’deki tüm zamanların satış rekorunu kırmayı başaran markanın satışlarının yüzde 43’ünü SUV segmentindeki Countryman modeli oluşturdu. MINI’nin Türkiye’de gerçekleştirdiği elektrikli otomobil satış payı ise, BMW Group’un dünya genelinde yüzde 15 olan elektrikli satış oranının üzerine çıkarak yüzde 18 oldu.

BMW MOTORRAD DA REKORA GAZLADI

BMW Motorrad 2023 yılında toplam satış adedini bir önceki yıla oranla yaklaşık 3 kat artırarak 4.628 adet satış rakamına ulaştı. Gerçekleşen satışların üçte birini tamamen elektrikli maxi scooter modeli CE 04 oluştururdu. BMW Motorrad, 750cc ve üzeri motor hacmine sahip motosiklet pazarında elde ettiği yüzde 36’lık payla, bu segmentte en çok tercih edilen marka olarak konumunu güçlendirdi.