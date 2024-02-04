V6 motorlu Dacia ile Dakar’a hazırlanıyor

Dacia Sandrider, 2025 yılından itibaren Dakar Rallisi’ne ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’na (W2RC) katılıyor. Dünyanın en zorlu ve çetin arazilerinden bazılarıyla mücadele eden Dacia, kazanmak için tasarlanan Sandrider yarış otomobili prototipini tanıtıyor.

Dacia, 2025 yılından itibaren Dakar Rallisi’ne ve Dünya Ralli-Raid Şampiyonası’na (W2RC) katılıyor. Dünyanın en zorlu ve çetin arazilerinden bazılarıyla mücadele eden Dacia, kazanmak için tasarlanan Sandrider yarış otomobili prototipini tanıtıyor. Dacia’nın 2022’de tanıttığı ve yeni fikirler laboratuvarı olarak tanımladığı Manifesto konsept otomobilinden ilham alan Sandrider, özellikle ralli yarışları için tasarlanan tamamen yeni model olarak sunuluyor.

4X4 ŞANZIMANA SAHİP

Bu ihtiyacı karşılamak üzere; güçlendirilmiş bir yardımcı şasi ve tamponlar, karbon kaporta, çift salıncaklı süspansiyon ve ralli yarışlarının zorlu gereksinimlerine uyum sağlamak üzere tasarlanan bir 4×4 şanzıman devreye giriyor. Yenilikçi bir elektrik sistemi, en zor koşullarda bile tüm araç içi aksesuarların ihtiyaç duyduğu enerjiyi sağlıyor. Mühendisler özellikle otomobili daha hafif kılmak ve yakıt tüketimini azaltmak için çalışmalar yürüttü. Benzer prototiplere kıyasla Sandrider’ın toplam ağırlığı yaklaşık 15 kg azaldı. Tanıtımı yapılan Sandrider önümüzdeki süreçte birçok ülkede, bir dizi geliştirme testine başlayacak. İlk motor sporları çıkışını ise 5-11 Ekim 2024 tarihleri arasında Dünya Ralli Raid Şampiyonası’nın (W2RC) Fas ayağı olan 2024 Fas Rallisi’nde gerçekleştirecek.

V6 MOTORLU DACIA

Boru tipi şasiye sahip Dacia Sandrider’da C6 motor görev yapacak. 3 litrelik benzinli motor 360 beygir güç sunacak. Aracın torku da 539 NM olacak. 4×4 motora sahip olan otomobilde 6 sıralı vites kullanılıyor. 4.1 metrelik uzunluğa sahip olan aracın genişliği 3.3 metre, yerden yüksekliği de 1.8 olacak.