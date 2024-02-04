Peugeot Avrupalı otomotiv markaları arasında en kapsamlı elektrikli otomobil üreticisi olmak için kolları sıvadı. Marka “PEUGEOT ALLURE CARE” kapsamında ise yeni PEUGEOT E-3008 müşterilerine özel, belirli ülkelerde 8 yıl/160.000 km’ye kadar tüm elektrikli ve mekanik unsurları kapsayan benzeri görülmemiş bir garanti programı sunacak.

Peugeot Avrupalı otomotiv markaları arasında en kapsamlı elektrikli otomobil üreticisi olmak için kolları sıvadı. Bu kapsamda marka, Ocak 2023’te başlattığı E-Lion Day’in ardından 2024 yılı için de sürdürülebilir kalkınma ve bunun için gerçekleştireceği ana ve yapılandırıcı eylemlerini tanıttı. Peugeot, tüm modellerinde elektrikli otomobil seçeneklerini sunacak. Marka “PEUGEOT ALLURE CARE” programı kapsamında, yeni PEUGEOT E-3008 müşterilerine özel, belirli ülkelerde 8 yıl/160.000 km’ye kadar tüm elektrikli ve mekanik unsurları kapsayan garanti verecek. Yapay zeka artık daha çok yer alacak. Tüm Peugeot binek ve ticari araç müşterilerine ChatGPT teknolojisi sunulacak. Marka, Stellantis Grubu’nun “4R” stratejisi (Yeniden Üretim, Onarım, Yeniden Kullanım ve Geri Dönüşüm) doğrultusunda döngüsel ekonomideki eylemlerini güçlendirecek. Marka eğitime verdiği önemden ötürü BORN FREE ile ortaklık yapıyor.

2024 SONUNA KADAR TAMAMEN ELEKTRİKLİ

E-Lion projesi, PEUGEOT’nun geleceğin sürdürülebilir ulaşımını inşa etme stratejisinin merkezinde yer alıyor. Bu, araçların elektrikliye geçişinin çok ötesine geçen ve beş “E-unsura” dayanan kapsamlı, 360 derecelik bir yaklaşımı temsil ediyor. Stellantis çözümlerine dayanan ürün ve hizmet “Ekosistemi” (Ecosystem). Müşteri için uçtan uca eksiksiz bir “Deneyim” (Experience). 2024 yılı sonuna kadar tamamen elektrikli ürün gamı ile “Elektrikli” (Electric). Minimum elektrik tüketimiyle maksimum performans sunmak üzere “Verimlilik” (Efficiency). Sürdürülebilirlik hedefi ve 2038 yılına kadar Net Sıfır Karbon olma taahhüdü ile “Çevre” (Environment). Projenin önemine işaret eden PEUGEOT CEO’su Linda Jackson, “PEUGEOT, E-Lion projesiyle tüm teknolojik birikimini ve ekiplerinin yaratıcılığını, tüm müşterilerinin sürdürülebilir ulaşıma erişmesi için seferber ediyor. Lider olarak yolu açmak istiyoruz. Bu inanılmaz derecede ödüllendirici bir görev” dedi.

ELEKTRİKLİ 408 BU YIL GELİYOR

Marka tamamen yeni bir elektrikli ürün gamına sahip. Yeni E-208, E-2008, E-308, E-308 SW, E-3008, E-RIFTER, E-TRAVELLER, E-PARTNER, E-EXPERT, E-BOXER ile pazarın en dikkat çekici modelleriyle tüketicilerin karşına çıkan PEUGEOT, ürün gamını E-408 ve E-5008 olmak üzere 2024 yılında iki yeni modelle daha zenginleştirecek. Böylece PEUGEOT, 9 binek araç ve 3 hafif ticari araçla, Avrupa’nın ana akım otomotiv üreticileri arasında en kapsamlı elektrikli ürün gamına sahip olacak. 2023 yılını E-208 ve E-2008 ile Avrupa’da elektrikli B segmentinin lideri olarak tamamlayan PEUGEOT, aynı zamanda sıfır emisyonlu hafif ticari araç satışında da Avrupa’da ilk sırada yer alıyor. YouGov organizasyonu tarafından 2023 yılında yürütülen yıllık bir araştırmaya göre PEUGEOT, üst üste beşinci kez Fransız halkının en sevdiği otomobil markası oldu. PEUGEOT, müşteri gereksinimlerini karşılamak üzere pazardaki en iyi sürüş menzillerini sunmaya kendini adamış durumda. Örneğin yeni E-3008, 700 kilometreye ulaşan menzili ile segmentinde yeni bir standart belirliyor; yeni E-208 ise 566 kilometre şehir içi sürüş menziliyle kullanıcılarına güven veriyor.

AVRUPA’DA BİR İLKİ GERÇEKLEŞTİRECEK

Ürünlerinin kalitesine güvenen PEUGEOT, yeni E-3008 ile müşterilerine, elektromotor, şarj cihazı, aktarma organları ve ana elektrikli ve mekanik bileşenler olmak üzere belirli ülkelerde 8 yıl/160.000 km’yi kapsayan ve kullanıcının içinin rahat olmasını sağlayan “PEUGEOT Allure Care” programını sunacak. PEUGEOT Allure Care, en güncel elektrikli otomobil nesillerinin benimsenmesinin hızlandırılmasına katkıda bulunuyor ve böylece müşterilere geçiş yapmak için ihtiyaç duydukları teşviki de sunuyor. PEUGEOT Allure Care, PEUGEOT’nun belirli ülkelerde tüm elektrikli araç bataryaları için sunduğu, aracın tamamını kapsayan ve 8 yıl/160.000 km süreli garantiye ek olarak sunuluyor. Avrupa’nın en büyük pazarlarında satışa sunulan modelleriyle PEUGEOT, bir modelinde bu kadar kapsamlı bir garanti paketi sunan ilk Avrupalı marka olarak öne çıkıyor. Allure Care garanti programı, PEUGEOT yetkili servislerinde gerçekleştirilen her bakım hizmetinden sonra 2 yıl veya 25.000 km süreyle otomatik olarak etkinleştiriliyor. Programın elektrikli dönüşümüne destek sağlayacağını söyleyen PEUGEOT Pazarlama ve İletişim Direktörü Phil York, “PEUGEOT Allure Care ile müşterilere adım atmak için ihtiyaç duydukları iç huzuru sağlayarak en yeni ve tamamen elektrikli PEUGEOT araçlarının benimsenmesini hızlandıracağımıza inanıyoruz. Bu olağanüstü geniş garanti programı, ürünlerimizin kalitesine ve güvenilirliğine duyduğumuz güvenin kanıtı” dedi.