Şarj edilmeyen elektrikliyle 100 bin adet sattı

Nissan Qashqai ve X-Trail modellerinin e-power teknolojisinde yeni bir seviyeye ulaştı. Toplamda 100 bin adetlik satışa ulaşan marka, şarjsız elektrikli geleneğini yeni müşterilerle buluşturdu. 65 bin 367 adet Qashqai ve 34 bin 663 adet X-Trail satışı gerçekleşti. Türkiye’de ise 5 bin 810 adet Qashqai e-POWER ve bin 636 adet X-Trail e-POWER satıldı.

BENZİNLİ MOTOR SADECE JENERATÖR

Nissan’ın benzersiz e-POWER teknolojisini farklı kılan, tekerleklerin yalnızca elektrik motoru tarafından tahrik edilmesi ve kendine özgün dinamikleri olan bu araçlar, elektrikli sürüş deneyiminin her aşamasında fark yaratıyor. Bu da tamamen elektrikli zahmetsiz, pürüzsüz ve sessiz bir sürüş deneyimi sunuyor. e-POWER teknolojisindeki benzinli motor ise yalnızca jeneratör görevi görüyor. Elektrikli batarya yeterli güce sahip olduğunda, tekerlekleri tahrik eden elektrik motoru yalnızca bataryadan gelen elektriği kullanarak tam elektrikli sürüş sunuyor. Daha fazla güç gerektiğinde, jeneratör elektrik motoruna güç sağlamak ve bataryayı şarj etmek için elektrik üretiyor. Ayrıca, mümkün olan her an güç rejenerasyonu gerçekleşiyor ve araç hareketinden elde edilen enerji de bataryaya geri gönderiliyor.