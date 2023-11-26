Nissan Qashqai tam elektrikli bir model olarak üretilmeye hazırlanıyor. Aynı zamanda Juke modelini de elektrikli olarak üretimi başlayacak. Leaf ise yeni jenarasyonla geliyor.

Nissan Qashqai tam elektrikli oluyor. Marka yeni 3 elektrikli model üretmeye hazırlanıyor. Daha önce Leaf ile dikkat çeken marka şimdi bu modelin yeni versiyonunu üretecek. Aynı zamanda marka Qashqai ve Juke modellerini de elektrikli dönüşüme dahil ediyor. Artık Nissan Qashqai’nin elektrikli bir versiyonu da yakın zamanda olacak. Sıfır emisyonlu bir gelecek vizyonuyla ilerleyen Nissan’ın gelecekteki üretim planı, Sunderland’deki EV36Zero merkezinde üç elektrikli araçtan (EV), üç gigafabrikadan ve 3 milyar sterline kadar yatırımdan oluşacak. Nissan Başkanı ve CEO’su Makoto Uchida, Sunderland fabrikasındaki meslektaşlarına planlarını duyurarak şunları söyledi: “Heyecan verici, elektrikli araçlar, karbon nötrlüğüne ulaşma planlarımızın merkezinde yer alıyor. Temel Avrupa modellerimizin elektrikli versiyonları yoldayken, Nissan, endüstri ve müşterilerimiz için yeni bir çağa doğru hızlanıyoruz” dedi.

SIFIR EMİSYONA 15 MİLYON STERLİN FON

Nissan ve ortaklarının EV36Zero’yu yaratmak, Sunderland üretim tesisini dönüştürmek ve dünyanın ilk EV üretim ekosistemini oluşturmak için yaptığı 1 milyar sterlinlik ilk yatırıma dayanıyor. Nissan’ın yepyeni 20 MW’lık güneş enerjisi çiftliği de dahil olmak üzere mevcut Nissan rüzgar ve güneş enerjisi çiftliklerini de içeren, Nissan ve komşu tedarikçilerine %100 yenilenebilir elektrik sağlama kapasitesine sahip olacak Microgrid projesi, araç ve batarya üretimini tamamlıyor. Ek iki model, ek bir gigafactory ve altyapı projeleri için daha fazla yatırımın yanı sıra, 2 milyar sterline kadar bir yatırımla sonuçlanacak. Bu, Nissan’ın Qashqai, JUKE ve LEAF’in yerini alacak gelecekteki elektrikli versiyonları için planlarının İngiltere’de 3 milyar sterline kadar yatırım sağlayacağı anlamına geliyor. Buna ek olarak, Birleşik Krallık Hükümeti, Nissan liderliğindeki 30 milyon sterlinlik bir ortak proje için 15 milyon sterlinlik bir fon sağladı. Cranfield, Bedfordshire’daki Nissan Teknik Merkezi’nin (NTCE) teknik uzmanlığını ve Ar-Ge sıfır emisyonlu araç kapasitesini güçlendirecek ve gelecekteki araç modellerinde Birleşik Krallık’ta ek Ar-Ge yatırımı sağlama fırsatlarını artıracak.